ETV Bharat / bharat

ओडिशा: टेंट लगाने के दौरान बड़ा हादसा, करंट लगने से 3 की मौत, 2 की हालत गंभीर

ओडिशा में टेंट लगाने के दौरान करंट लगने से 3 की मौत ( ETV Bharat )

ढेंकनाल: ओडिशा के ढेंकनाल जिले के बलिमी पुलिस स्टेशन के तहत पटाला गांव में रविवार को ‘दंडयात्रा’ समारोह के लिए टेंट लगाते समय तीन लोगों की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. 11 केवी ओवरहेड बिजली के तार के संपर्क में आने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल दो लोगों को कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में रेफर किया गया. मरने वालों की पहचान पाटला गांव के सुधाकर साहू, लश्मिधर साहू उर्फ ​​पिंटू के रूप में हुई है, जबकि दूसरे की पहचान परजंग पुलिस स्टेशन के तहत बिडो गांव के मिलुन महालिक के रूप में हुई है. गंभीर रूप से घायल दो लोगों की पहचान पाटला गांव के प्रफुल्ल साहू और निर्मल साहू के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों के अनुसार ‘दंडुआ’ – दंडयात्रा में भाग लेने वाले लोगों का एक ग्रुप दंडयात्रा उत्सव में भाग लेने के लिए पाटला गांव आया था.