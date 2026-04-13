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ओडिशा: टेंट लगाने के दौरान बड़ा हादसा, करंट लगने से 3 की मौत, 2 की हालत गंभीर

ओडिशा के ढेंकनाल में दंडयात्रा को लेकर टेंट लगाने के दौरान 11 केवी ओवरहेड बिजली के तार से टच होने पर बड़ा हादसा.

Odisha 3 Electrocuted to death
ओडिशा में टेंट लगाने के दौरान करंट लगने से 3 की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 13, 2026 at 8:44 AM IST

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ढेंकनाल: ओडिशा के ढेंकनाल जिले के बलिमी पुलिस स्टेशन के तहत पटाला गांव में रविवार को ‘दंडयात्रा’ समारोह के लिए टेंट लगाते समय तीन लोगों की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

11 केवी ओवरहेड बिजली के तार के संपर्क में आने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल दो लोगों को कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में रेफर किया गया. मरने वालों की पहचान पाटला गांव के सुधाकर साहू, लश्मिधर साहू उर्फ ​​पिंटू के रूप में हुई है, जबकि दूसरे की पहचान परजंग पुलिस स्टेशन के तहत बिडो गांव के मिलुन महालिक के रूप में हुई है.

गंभीर रूप से घायल दो लोगों की पहचान पाटला गांव के प्रफुल्ल साहू और निर्मल साहू के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों के अनुसार ‘दंडुआ’ – दंडयात्रा में भाग लेने वाले लोगों का एक ग्रुप दंडयात्रा उत्सव में भाग लेने के लिए पाटला गांव आया था.

तैयारी के दौरान पांच लोग टेंट लगा रहे थे तभी उनमें से तीन गलती से 11 केवी की बिजली की लाइन के संपर्क में आ गए जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई. बाकी दो लोगों को अंगुल डीएचएच ले जाया गया. बाद में दोनों को गंभीर चोटों के कारण एडवांस इलाज के लिए कटक के एसएसीबी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया.

घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की. हिंडोल एसडीपीओ सत्यरंजन नंदा ने कहा, 'कल शाम 6.30 से 7 बजे के बीच, डांस परफॉर्मेंस के लिए स्टेज बनाया जा रहा था.

उस समय 5 लोग बिजली के तार के संपर्क में आ गए. उन्हें अंगुल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. वहां डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया. उनमें से एक को कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि एक की हालत स्थिर है. गांव की एक महिला ने कहा, ‘हर साल यहां डंडा डांस के लिए स्टेज बनाया जाता है. जब डंडा डांसर स्टेज बना रहे थे तो ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन बिजली के तार के संपर्क में आ गये. इस वजह से 3 लोगों की मौत हो गई. 2 की हालत गंभीर है.

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