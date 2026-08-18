ETV Bharat / bharat

पौड़ी के महरगांव में दो मंजिला मकान ढहा, 2 साल के बच्चे समेत तीन की मौत

पौड़ी गढ़वाल के महरगांव में बारिश से मलबे में दबने से तीन लोगों की मौत हो गई है.

Pauri
पौड़ी के महरगांव में दो मंजिला मकान ढहा (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 18, 2026 at 1:31 PM IST

|

Updated : August 18, 2026 at 9:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. कई इलाकों में भूस्खलन से सड़कें बाधित हुई हैं. वहीं पौड़ी के महरगांव में बारिश के बीच बड़ी घटना घटी. बारिश के कारण 18 अगस्त की सुबह एक दो मंजिला मकान ढह गया. मलबे में परिवार के चार लोग दब गए. ग्रामीणों की तत्परता से एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई है. रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम ने एक दो साल के बच्चे और 46 वर्षीय व्यक्ति और 70 वर्षीय महिला का शव बरामद किया है.

पौड़ी गढ़वाल में लगातार बारिश के बीच कई इलाकों से भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं. महरगांव में बारिश से मकान ढहने की घटना में मलबे में चार लोगों के दबे होने की प्रारंभिक सूचना मिली. घटना सुबह 7:45 बजे की है. सूचना मिलते ही प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके के लिए रवाना हुई. हालांकि, ग्रामीणों की तत्परता से एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. देर शाम तक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम ने 2 वर्षीय रुद्राक्ष पुत्र नवीन सिंह और 46 वर्षीय धीरेंद्र सिंह पुत्र प्रताप सिंह का शव बरामद किया. 70 वर्षीय मथुरा देवी का भी शव मिल गया है.

जिला प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख और क्षतिग्रस्त भवन के लिए दो लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है.

उधर, पौड़ी में बारिश से हालात का जायजा लेने जिलाधिकारी मंगलवार को तत्काल आपदा कंट्रोल रूम पहुंचीं और अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी ली. सामने आया कि इलाकों में बारिश के कारण कई सड़कें भी प्रभावित हुईं हैं. जिलाधिकारी ने सभी बाधित मार्गों को तत्काल खोलने के निर्देश दिए. सतपुली-गुमखाल मार्ग पर जेसीबी की मदद से सड़क को खोल दिया गया है, जबकि गुमखाल-द्वारीखाल-महरगांव मार्ग को सुचारू करने के लिए भी जेसीबी भेजी गई है.

Pauri
2 मंजिला मकान ढहा. (PHOTO-ETV Bharat)

जिलाधिकारी ने विद्युत, पेयजल और सड़क जैसी आवश्यक सेवाओं की स्थिति की भी समीक्षा की. फीडर ब्रेकडाउन होने पर विद्युत विभाग को तत्काल मौके पर पहुंचकर आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है. नदी-नालों और गदेरों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए लोगों से नदी-नालों के किनारे न जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : August 18, 2026 at 9:15 PM IST

TAGGED:

पौड़ी में दो मंजिला मकान ढहा
मकान गिरने से तीन लोग दबे
THREE PEOPLE BURIED HOUSE COLLAPSE
HOUSE COLLAPSES IN MAHARGAON
TWO STOREY HOUSE COLLAPSES IN PAURI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.