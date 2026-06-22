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नगरासू गुरुद्वारे की छत से उतरे 2 निहंग, 5 अभी भी डटे हैं, बाहर ITBP भी तैनात, निहंगों ने अचानक किया पथराव

नगरासू गुरुद्वारा प्रकरण: क्या पहाड़ों में किसी बड़ी साजिश की थी तैयारी? 36 घंटे के हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद माने 2 निहंग

NAGARASU GURDWARA OCCUPATION CASE
नगरासू गुरुद्वारा विवाद (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 22, 2026 at 10:45 AM IST

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Updated : June 22, 2026 at 11:53 AM IST

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रुद्रप्रयाग: जिले के नगरासू स्थित गुरुद्वारा साहिब में 20 जून की शाम 7 निहंगों के घुसने के बाद से चला आ रहा घटनाक्रम अब सुलझने की ओर बढ़ रहा है. करीब 36 घंटे तक चले हाई-वोल्टेज घटनाक्रम के बाद गुरुद्वारे की छत पर डटे 2 निहंग सिख सोमवार सुबह नीचे उतर आए. हालांकि अभी 5 निहंग गुरुद्वारे की ऊपरी मंजिल पर हैं. प्रशासन को उम्मीद है कि आज मामला पूरी तरह सुलझ जाएगा. इंटरनेट भी अब शुरू हो गया है. डीएम और एसपी ने इसे आपसी विवाद बताया है और अफवाहों से बचने की अपील की है.

नगरासू गुरुद्वारे के बाहर एहतियात के लिए आईटीबीपी भी तैनात: जो पांच निहंग अभी भी गुरुद्वारे की ऊपरी मंजिल पर मौजूद हैं, उनमें से एक खाना लेने नीचे आया. इस दौरान ऊपर मौजूद चार निहंगों ने अपने साथी को कवर देने के लिए पथराव कर दिया. किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए आज सुबह ही नगरासू गुरुद्वार के बाहर आईटीबीपी को भी तैनात किया गया है. गौरतलब है कि दो निहंग रुद्रप्रयाग प्रशासन से माफी मांगने के बाद अपने घर को जा चुके हैं. पांच निहंगों का अभी भी गुरुद्वारे की ऊपरी मंजिल पर कब्जा है.

नगरासू गुरुद्वारा मामले ने उठाए अनेक सवाल: रुद्रप्रयाग प्रशासन स्थिति को काबू में और शांत बता रहा है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिर ऐसी स्थिति उत्पन्न कैसे हुई? यदि यह कोई अचानक लिया गया निर्णय था, तो मामला इतने लंबे समय तक क्यों चल रहा है? और यदि इसकी कोई पूर्व तैयारी थी, तो संबंधित एजेंसियों और स्थानीय सूचना तंत्र को इसकी जानकारी समय रहते क्यों नहीं मिल सकी? ये ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर भविष्य की सुरक्षा रणनीति तय करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं.

क्या ये कोई बड़ी साजिश थी: यह पूरा घटनाक्रम उस समय सामने आया जब उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और श्री हेमकुंड साहिब यात्रा अपने चरम पर हैं. लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही के बीच रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारे में उत्पन्न हुआ तनाव प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्थिति समय रहते नियंत्रित नहीं होती है तो इसका असर प्रदेश के सामाजिक और धार्मिक सद्भावना पर भी पड़ सकता है.

डीएम और एसपी ने संभाला मोर्चा: घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विशाल मिश्रा और पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर लगातार मौके पर डटे हुए हैं. दूसरे दिन सुबह से ही दोनों वरिष्ठ अधिकारी गुरुद्वारा परिसर में मौजूद रहे और पूरी स्थिति पर सीधी निगरानी बनाए रखी. जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी और एसपी गुरुद्वारे की छत पर मौजूद निहंग सिखों से फोन और माइक के माध्यम से लगातार संवाद स्थापित कर रहे हैं. अधिकारियों ने उन्हें संयम बरतने, कानून का सम्मान करने और शांतिपूर्ण समाधान स्वीकार करने के लिए समझाया. कई घंटों तक चली वार्ता के बाद आखिरकार थोड़ा बहुत सकारात्मक परिणाम सामने आया. फिलहाल 2 निहंग शांतिपूर्वक नीचे उतर गए. अभी 5 निहंग हालांकि गुरुद्वार की सबसे ऊपरी मंजिल पर डटे हुए हैं.

प्रशासन संवाद के साथ प्रतीक्षा करो और देखो की रणनीति में: सूत्रों के अनुसार जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने वार्ता के दौरान स्पष्ट संदेश दिया कि प्रशासन का उद्देश्य किसी भी पक्ष के साथ टकराव नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए सम्मानजनक समाधान निकालना है. इसी संवाद और विश्वास की रणनीति से पूरे घटनाक्रम को शांतिपूर्ण अंत तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है. प्रशासन ने संवाद के साथ प्रतीक्षा करो और देखो (Wait and Watch) की रणनीति अपनाई.

खुफिया तंत्र और सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल: घटना ने एक बार फिर संवेदनशील धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और खुफिया निगरानी की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है. यदि किसी प्रकार की गतिविधियां पहले से चल रही थीं, तो उनकी जानकारी संबंधित एजेंसियों तक क्यों नहीं पहुंची? क्या स्थानीय स्तर पर निगरानी में कोई कमी रही या फिर सूचना संकलन और विश्लेषण की प्रक्रिया में कहीं चूक हुई?

विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए धार्मिक स्थलों के आसपास सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत तथा सक्रिय बनाने की आवश्यकता है. वैसे इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सबसे सकारात्मक पहलू यह रहा कि प्रशासन और पुलिस ने बल प्रयोग के बजाय संवाद, धैर्य और समझाइश का रास्ता अपनाया. यही वजह रही कि इतना संवेदनशील मामला बिना किसी अप्रिय घटना के शांतिपूर्ण तरीके से सुलझने की ओर अग्रसर है.

Nagarasu Gurdwara Occupation Case
नगरासू गुरुद्वार में निहंग (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों का भी मानना है कि यदि प्रशासन जल्दबाजी या कठोर कार्रवाई करता, तो स्थिति और अधिक जटिल हो सकती थी. लेकिन जिलाधिकारी विशाल मिश्रा और एसपी निहारिका तोमर के नेतृत्व में अपनाई गई संतुलित रणनीति ने संभावित संकट को फिलहाल टाल दिया.

उत्तराखंड की शांति और सौहार्द को बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी: उत्तराखंड सदियों से धार्मिक आस्था, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक सौहार्द की भूमि रहा है. यहां विभिन्न समुदायों के लोग परस्पर सम्मान और विश्वास के साथ रहते आए हैं. ऐसे में नगरासू जैसी घटनाएं केवल किसी एक धार्मिक स्थल या समुदाय का विषय नहीं होतीं, बल्कि पूरे प्रदेश की सामाजिक एकता और शांति व्यवस्था से जुड़ा मामला बन जाती हैं.

Nagarasu Gurdwara Occupation Case
गुरुद्वारे की ऊपरी मंजिल पर चढ़े निहंगों से नीचे उतरने का अनुरोध करते गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य और प्रशासनिक अधिकारी (ETV Bharat)

इंटरनेट सेवा शुरू: रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू गुरुद्वारे में हुए विवाद से पैदा हुए तनाव के बाद, जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इंटरनेट सर्विस रोक दी थी, जो करीब 12 घंटे बाद फिर से चालू हो गई है. इससे पहले, कानून-व्यवस्था में गड़बड़ी की आशंका के चलते प्रशासनिक आदेशों और गृह विभाग की सिफारिशों पर राज्य के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सर्विस कुछ समय के लिए रोक दी गई थीं. हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के बाद फरवरी 2024 में भी बड़े पैमाने पर इंटरनेट बंद किया गया था. क्योंकि सोशल मीडिया पर कई लोग अफवाहें फैलाने लगे थे, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो रहा था.

डीएम ने क्या कहा? रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले पर कहा कि-

नगरासू गुरुद्वारे के अंदर आपसी विवाद हुआ था. इस विवाद को मॉनिटर करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस-प्रशासन वहां पर मुस्तैदी से तैनात है. किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है. सब शांति पूर्वक चल रहा है. किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं दें. गुरुद्वार के अंदर अरदास और लंगर सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है.
-विशाल मिश्रा, जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग-

नगरासू गुरुद्वार विवाद क्या है? पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग निहारिका तोमर के अनुसार-

20 जून की दोपहर करीब 3:40 बजे आपातकालीन सेवा 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि नगरासू गुरुद्वारा साहिब में दो पक्षों के बीच कहासुनी और विवाद हो रहा है. सूचना मिलते ही घोलतीर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया.

रुद्रप्रयाग एसपी के अनुसार प्राथमिक जानकारी में सामने आया कि गुरुद्वारे के कुछ सेवादारों और वहां पहुंचे निहंग सिख यात्रियों के बीच किसी मुद्दे को लेकर विवाद हो गया था. ये विवाद बढ़ने पर कुछ निहंग सिख गुरुद्वारे की छत पर चले गए और वहां पहुंचने वाले रास्ते को बंद कर दिए. इसके बाद सोशल मीडिया पर गुरुद्वारे पर कब्जा, बंधक बनाए जाने और यात्रा प्रभावित होने जैसी खबरें तेजी से फैलने लगीं.
-निहारिका तोमर, एसपी, रुद्रप्रयाग-

एसपी निहारिका ने साफ किया था कि इस विवाद में किसी प्रकार की बड़ी हिंसा, तोड़फोड़ या जनहानि की कोई घटना नहीं हुई. गुरुद्वारे की संपत्ति को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है. प्रशासन के अनुसार यह मामला आपसी विवाद तक सीमित रहा. समय रहते पुलिस एवं प्रशासन ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रण में ले लिया.

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Last Updated : June 22, 2026 at 11:53 AM IST

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