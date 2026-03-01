ETV Bharat / bharat

सारंडा में मुठभेड़ः नक्सलियों के हताहत होने की खबर, घायल अफसर-जवान का दिल्ली में होगा इलाज

रिपोर्ट- प्रशांत कुमार

रांचीः रविवार को सारंडा के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में कई नक्सलियों के हताहत होने की सूचना है. झारखंड पुलिस के आईजी ऑपरेशन ने बताया कि मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है. वहीं मुठभेड़ में घायल हुए कोबरा के हेड कांस्टेबल और आईईडी ब्लास्ट में घायल हुए असिस्टेंट कमांडेंट को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है.

विस्फोट के बाद मुठभेड़

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में सारंडा के घने जंगलों में रविवार तड़के सुरक्षाबलों और प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है. पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी की अनुसार छोटानागरा और जराईकेला थाना क्षेत्र में सुबह करीब पांच बजे शुरू हुए कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान सबसे पहले नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट किया. जिसमें कोबरा के असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक घायल हो गए. आनन-फानन में असिस्टेंट कमांडेंट को बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया.

जानकारी देते आईजी अभियान (ETV Bharat)

इसी बीच नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कोबरा के हेड कांस्टेबल विक्रम यादव घायल हो गए. घायल हेड कांस्टेबल को भी तत्काल एयरलिफ्ट कर रांची के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. घायल अधिकारी और जवान को देखने के लिए आईजी अभियान झारखंड और सीआरपीएफ आईजी अस्पताल पहुंचे. झारखंड पुलिस के आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने बताया कि घायलों को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है.