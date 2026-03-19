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गढ़चिरौली में लाल आतंक का अंत! 68 लाख के इनामी 11 नक्सलियों ने डाले हथियार

आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटे नक्सल आंदोलन से जुड़े लोग. ( ETV Bharat )

सरेंडर करने वाले नक्सलियों के समूह में सोनी उर्फ बाली मट्टामी (DVC), बुदरी उर्फ रामबत्ती मट्टामी (क्षेत्रीय समिति सचिव), सुखलाल कोक्सा (कमांडर), शांति उर्फ सोमरी तेलामी (PPC) और यमुनक्का पोट्टी पेंडम (ACM) के साथ 6 अन्य सदस्य शामिल हैं.

गढ़चिरौली (महाराष्ट्र): राज्य में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है. गढ़चिरौली जिले में 11 नक्सलियों ने पुलिस और CRPF के सामने आत्मसमर्पण किया है. इन नक्सलियों पर कुल 68 लाख रुपये का इनाम था. इनमें DVC और कमांडर जैसे शीर्ष पदों के नेता शामिल हैं. ये सभी नक्सली गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय थे.

गढ़चिरौली जिले में अब नक्सली आंदोलन अपने अंत के करीब है. जो आंदोलन पहले 10 उप-मंडलों में फैला था, वह अब मुख्य रूप से भामरागढ़ के सीमावर्ती इलाकों तक सिमट गया है. सरकार की आत्मसमर्पण नीति और पुलिस व CRPF के लगातार अभियानों की वजह से, कई नक्सली अब समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं. पुलिस प्रशासन अब इन सरेंडर करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास पर पूरा जोर दे रहा है, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में लौट सकें.

नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता

साल 2025 से अब तक कुल 123 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं. अगर अब तक की कुल संख्या देखें, तो 794 नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाले हैं. खास बात यह है कि अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में वरिष्ठ नक्सली नेता भूपति उर्फ सोनू सहित 61 नक्सलियों ने अपने हथियारों के साथ सरेंडर किया था. भूपति के सरेंडर के बाद, देशभर में कुल 897 नक्सलियों ने 545 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है.

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