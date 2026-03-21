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केरल में क्यों फैल रहा है जानलेवा शिगेला? प्रशासन ने बनाई रैपिड रिस्पांस टीम

शिगेला से और लोगों में कन्फर्मेशन होने के बाद, पेरुवायल ग्राम पंचायत और हेल्थ डिपार्टमेंट ने रोकथाम के काम तेज कर दिए हैं.

Shigella patients found in Kozhikode Kerala
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 21, 2026 at 5:40 PM IST

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कोझिकोड (केरल): पेरुवायल ग्राम पंचायत के एरांजिकल में कई लोगों में शिगेला (Shigella) संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिससे इलाके में चिंता बढ़ गई है. ग्राम पंचायत के स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी कि शुक्रवार 20 मार्च को किए गए सैंपल टेस्ट में 12 और लोग शिगेला पॉजिटिव पाए गए हैं. बीमारी के अधिकांश लक्षण उन लोगों के रिश्तेदारों में देखे गए हैं, जिनमें पहले इस बीमारी की पुष्टि हुई थी.

अधिक लोगों के संक्रमित होने के बाद, पेरुवायल ग्राम पंचायत और स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण रोकने की गतिविधियों को और तेज कर दिया है. पूवट्टूपरंबा एरांजिकल और आसपास के उन इलाकों में बचाव कार्य जारी हैं, जहां बीमारी की पुष्टि हुई है. इससे पहले, एक बच्चे सहित चार लोगों में इस बीमारी की पुष्टि हुई थी, जिसकी इस बीमारी से मौत भी हो गई थी.

स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अधिक लोगों में शिगेला की पुष्टि होने के बाद, स्वास्थ्य विभाग, आशा कार्यकर्ताओं और ग्राम पंचायत अधिकारियों ने बचाव कार्यों के तालमेल के लिए एरांजिकल आंगनवाड़ी में एक कैंप शुरू किया है. आशा (ASHA) कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में घर-घर जाकर कुओं में क्लोरीनीकरण (Chlorination) का काम किया गया है.

इसके साथ ही, खाद्य सुरक्षा विभाग के नेतृत्व में इलाके में खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ बेचने वाली दुकानों का निरीक्षण शुरू कर दिया गया है. अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में चल रही तीन दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है.

इसके अलावा, बचाव कार्यों को और तेज करने के लिए ग्राम पंचायत के नेतृत्व में एक RRT (रैपिड रिस्पांस टीम) का गठन किया गया है. ग्राम पंचायत ने उन लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के भी इंतजाम किए हैं, जिनमें इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं. इस बीच, बच्चों सहित कई लोगों में शिगेला फैलने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है.

पंचायत अध्यक्ष आर.वी. जाफर ने बताया कि ईद के दिन भी, जब 10 लोगों के शिगेला पॉजिटिव होने की रिपोर्ट मिली, तो स्वास्थ्य कर्मियों, सार्वजनिक कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं सहित सभी की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी. सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. पड़ोसी वार्डों में भी क्लोरीनीकरण किया गया है और पंचायत को जागरूक करने के कदम उठाए गए हैं.

क्या है शिगेलाः

शिगेला (Shigella) एक संक्रामक आंतों की बीमारी है, जो 'शिगेला' नामक बैक्टीरिया के समूह के कारण होती है. यह मुख्य रूप से दूषित भोजन करने, अशुद्ध पानी पीने या किसी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से फैलती है. इसके प्रमुख लक्षणों में गंभीर दस्त (जिसमें कभी-कभी खून या म्यूकस भी आ सकता है), पेट में तेज ऐंठन और दर्द, तेज बुखार, मतली (जी मिचलाना) और उल्टी शामिल हैं.

आमतौर पर इसके लक्षण संक्रमण के 1 से 2 दिन बाद दिखाई देते हैं और लगभग एक सप्ताह तक रह सकते हैं. यदि समय पर इलाज न मिले, तो शरीर में पानी की भारी कमी (Dehydration) हो सकती है, जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए घातक साबित हो सकती है.

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