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केरल में क्यों फैल रहा है जानलेवा शिगेला? प्रशासन ने बनाई रैपिड रिस्पांस टीम

कोझिकोड (केरल): पेरुवायल ग्राम पंचायत के एरांजिकल में कई लोगों में शिगेला (Shigella) संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिससे इलाके में चिंता बढ़ गई है. ग्राम पंचायत के स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी कि शुक्रवार 20 मार्च को किए गए सैंपल टेस्ट में 12 और लोग शिगेला पॉजिटिव पाए गए हैं. बीमारी के अधिकांश लक्षण उन लोगों के रिश्तेदारों में देखे गए हैं, जिनमें पहले इस बीमारी की पुष्टि हुई थी.

अधिक लोगों के संक्रमित होने के बाद, पेरुवायल ग्राम पंचायत और स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण रोकने की गतिविधियों को और तेज कर दिया है. पूवट्टूपरंबा एरांजिकल और आसपास के उन इलाकों में बचाव कार्य जारी हैं, जहां बीमारी की पुष्टि हुई है. इससे पहले, एक बच्चे सहित चार लोगों में इस बीमारी की पुष्टि हुई थी, जिसकी इस बीमारी से मौत भी हो गई थी.

स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अधिक लोगों में शिगेला की पुष्टि होने के बाद, स्वास्थ्य विभाग, आशा कार्यकर्ताओं और ग्राम पंचायत अधिकारियों ने बचाव कार्यों के तालमेल के लिए एरांजिकल आंगनवाड़ी में एक कैंप शुरू किया है. आशा (ASHA) कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में घर-घर जाकर कुओं में क्लोरीनीकरण (Chlorination) का काम किया गया है.

इसके साथ ही, खाद्य सुरक्षा विभाग के नेतृत्व में इलाके में खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ बेचने वाली दुकानों का निरीक्षण शुरू कर दिया गया है. अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में चल रही तीन दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है.

इसके अलावा, बचाव कार्यों को और तेज करने के लिए ग्राम पंचायत के नेतृत्व में एक RRT (रैपिड रिस्पांस टीम) का गठन किया गया है. ग्राम पंचायत ने उन लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के भी इंतजाम किए हैं, जिनमें इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं. इस बीच, बच्चों सहित कई लोगों में शिगेला फैलने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है.