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SNMMCH में कॉर्निया ट्रांसप्लांट को मिलेगी नई रफ्तार, मॉडर्न फैसिलिटी से लैस है नेत्र विभाग

धनबाद: किसी की जिंदगी में छाया अंधेरा, किसी दूसरे की जिंदगी में रोशनी बन सकता है. नेत्रदान के जरिए एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आंख का कॉर्निया दो जरूरतमंद मरीजों की जिंदगी बदल सकता है. धनबाद के शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के नेत्र विभाग में अब कॉर्निया प्रत्यारोपण की सुविधा को और मजबूत करने की तैयारी है.

विभागाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र कुमार के मुताबिक, 2025 में नेत्र बैंक के लाइसेंस का नवीनीकरण होने के बाद, अब तक 6 मरीजों का कॉर्निया प्रत्यारोपण किया जा चुका है. वहीं विभाग में आंखों की गंभीर बीमारियों की जांच के लिए कई आधुनिक मशीनें मौजूद हैं. मोतियाबिंद की उन्नत सर्जरी के लिए फेको मशीन खरीदने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है. दूसरी ओर, सबसे बड़ी चुनौती जरूरत के मुकाबले दाता कॉर्निया की कमी है. इसी को देखते हुए अस्पताल ने नेत्रदान को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया.

किन मरीजों को होती है कॉर्निया प्रत्यारोपण की जरूरत?

25 अगस्त से 8 सितंबर तक चले नेत्रदान पखवाड़े में करीब 150 लोगों ने नेत्रदान का संकल्प लिया, जबकि पहले से करीब 150 लोग संकल्प पत्र भर चुके थे यानी करीब 300 लोगों का संकल्प अस्पताल के पास दर्ज है, लेकिन सवाल है कि कॉर्निया प्रत्यारोपण किन मरीजों को जरूरत होती है? मृत्यु के बाद कितने समय के भीतर कॉर्निया निकालना जरूरी है? क्या नेत्रदान में पूरी आंख निकाल ली जाती है? और धनबाद में सुविधा मजबूत होने से स्थानीय मरीजों को क्या फायदा मिलेगा? देखिए हमारी खास रिपोर्ट.

आधुनिक सुविधाओं से लैस नेत्र विभाग

धनबाद के SNMMCH का नेत्र विभाग आंखों की सामान्य जांच से लेकर कई गंभीर बीमारियों की पहचान और उपचार के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहा है. विभागाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र कुमार के मुताबिक, विभाग में मूलभूत उपकरणों के साथ-साथ उन्नत चिकित्सा उपकरण भी उपलब्ध हैं. आंख के आगे के हिस्से यानी लेंस के आसपास की बीमारियों से लेकर आंख के पिछले हिस्से यानी पर्दे और रेटिना से जुड़ी बीमारियों की जांच के लिए जरूरी मशीन विभाग के पास है और सभी एक्टिव है.

OCT से पर्दे की जांच

नेत्र विभाग में ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी (OCT) जैसी आधुनिक जांच सुविधा उपलब्ध है. आंख के पर्दे यानी रेटिना में सूजन है या नहीं, मोतियाबिंद के ऑपरेशन से पहले पर्दे की स्थिति कैसी है और रेटिना से जुड़ी बीमारी कितनी गंभीर है, इसकी जांच में ओसीटी काफी उपयोगी साबित होती है. इसके अलावा दृष्टि क्षेत्र जांचने वाली मशीन (फील्ड ऑफ विजन) भी उपलब्ध है, जो खासकर काला मोतिया यानी ग्लूकोमा के मरीजों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

रेटिना की तस्वीर से बीमारी की पहचान

विभाग में फंडस कैमरा भी उपलब्ध है. इस मशीन की मदद से आंख के पर्दे यानी रेटिना की तस्वीर ली जाती है. रेटिना से जुड़ी कई तरह की बीमारियों की पहचान और उनके आकलन में यह मशीन काफी उपयोगी है. इसके अलावा एएस स्कैन और बी स्कैन की सुविधा भी विभाग में मौजूद है.

मोतियाबिंद से लेकर आंख के अंदर की बीमारी तक

एएस स्कैन के माध्यम से मोतियाबिंद के ऑपरेशन से पहले यह तय किया जाता है कि मरीज की आंख में कितने नंबर का कृत्रिम लेंस लगाया जाना है. वहीं बी स्कैन से आंख के अंदर ट्यूमर, रक्तस्राव या दूसरी गंभीर स्थिति का पता लगाने में मदद मिलती है यानी बीमारी की पहचान के लिए अब चिकित्सकों के अनुभव के साथ आधुनिक जांच तकनीक भी उपलब्ध है.

चिकित्सकीय अनुभव के साथ आधुनिक जांच

पहले आंखों की कई बीमारियों की पहचान मुख्य रूप से चिकित्सक की जांच और अनुभव पर निर्भर करती थी. आज भी चिकित्सक का अनुभव और बीमारी को पहचानने की क्षमता महत्वपूर्ण है, लेकिन आधुनिक मशीनों के आने से बीमारी की पुष्टि करने में काफी मदद मिल रही है. इससे इलाज की दिशा तय करना भी आसान हुआ है.

धनबाद में ज्यादातर मरीजों का इलाज

डॉ. धर्मेंद्र कुमार के मुताबिक, आज की तारीख में आंखों से जुड़ी कई बीमारियों की जांच और उपचार SNMMCH में ही किया जा रहा है. सर्जरी की जरूरत वाले मरीजों में भी बहुत कम मामलों को ही दूसरे बड़े चिकित्सा संस्थानों में भेजना पड़ता है. इससे धनबाद और आसपास के मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही उपचार मिल रहा है.

रोजाना करीब 100 पेशेंट

नेत्र विभाग में मरीजों की संख्या भी काफी अधिक है. विभागाध्यक्ष के अनुसार, यहां प्रतिदिन औसतन करीब 100 मरीज पहुंचते हैं. इनमें सामान्य दृष्टि जांच से लेकर मोतियाबिंद, काला मोतिया, रेटिना और कॉर्निया से जुड़ी समस्याओं वाले मरीज शामिल होते हैं.

चश्मे के नंबर की जांच भी उपलब्ध

विभाग में स्वचालित अपवर्तन जांच मशीन (ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर) भी उपलब्ध है. इससे मरीज को चश्मे के लिए अनुमानित नंबर पता करने में मदद मिलती है. वहीं केराटोमीटर के जरिए कॉर्निया की वक्रता की जांच की जाती है. मोतियाबिंद के ऑपरेशन में कृत्रिम लेंस का सही नंबर तय करने के लिए यह जांच महत्वपूर्ण है.

विभाग के दो बड़े लक्ष्य

नेत्र विभाग ने आने वाले समय के लिए दो महत्वपूर्ण लक्ष्य तय किए हैं. पहला है मोतियाबिंद की उन्नत सर्जरी के लिए फेको मशीन की सुविधा शुरू करना और दूसरा है कॉर्निया प्रत्यारोपण की व्यवस्था को और मजबूत करना. इन दोनों सुविधाओं से नेत्र विभाग में उपचार का दायरा और बढ़ने की उम्मीद है.

अंतिम चरण में फेको मशीन की खरीद

मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए फेको मशीन खरीदने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में बताई जा रही है. विभागाध्यक्ष के मुताबिक, मशीन उपलब्ध होने के बाद मरीजों को मोतियाबिंद की उन्नत सर्जरी की सुविधा मिलने लगेगी. मशीन की खरीद और उपलब्धता में करीब दो महीने का समय लगने की उम्मीद है.

फेको सर्जरी के कई फायदे

फेको सर्जरी मोतियाबिंद के इलाज की उन्नत तकनीक है. फिलहाल अस्पताल में सामान्य तौर पर मैनुअल तकनीक से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है. फेको मशीन आने के बाद ऑपरेशन के बाद मरीज को अपेक्षाकृत जल्दी छुट्टी मिल सकेगी, दृष्टि में बेहतर सुधार की संभावना होगी और मरीज कम समय में अपने सामान्य कामकाज पर लौट सकेगा. चिकित्सक के अनुसार, कई मरीज करीब सात दिनों के भीतर अपने दैनिक काम या कार्यालय का काम शुरू कर सकते हैं.

अब कॉर्निया प्रत्यारोपण पर विशेष जोर

नेत्र विभाग का दूसरा बड़ा लक्ष्य कॉर्निया प्रत्यारोपण की सुविधा को मजबूत करना है. कॉर्निया आंख का पारदर्शी अगला हिस्सा है. जब बीमारी, चोट, संक्रमण या किसी अन्य कारण से कॉर्निया खराब हो जाता है और मरीज की दृष्टि प्रभावित होती है, तब कुछ मरीजों में कॉर्निया प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ती है. धनबाद में यह सुविधा मजबूत होना ऐसे मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है.

5 साल तक बंद रहा नेत्र बैंक

डॉ. धर्मेंद्र कुमार के मुताबिक, अस्पताल का नेत्र बैंक पहले संचालित होता था, लेकिन लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होने के कारण करीब 5 सालों तक यह व्यवस्था बंद रही. 2025 में लाइसेंस का नवीनीकरण कराया गया. इसके बाद नेत्रदान और कॉर्निया प्रत्यारोपण की प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई.

अब तक 6 कॉर्निया प्रत्यारोपण

लाइसेंस के नवीनीकरण के बाद अब तक 6 कॉर्निया प्रत्यारोपण किए जा चुके हैं यानी धनबाद में जरूरतमंद मरीजों को यह सुविधा मिलनी शुरू हो चुकी है. हालांकि प्रत्यारोपण की संख्या बढ़ाने के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती अब भी दाता कॉर्निया की उपलब्धता है.

हर आंख की बीमारी में नहीं होता प्रत्यारोपण

कॉर्निया प्रत्यारोपण को लेकर लोगों के बीच कई तरह की गलतफहमियां हैं. हर प्रकार की आंख की बीमारी का इलाज कॉर्निया बदलकर नहीं किया जा सकता. यह प्रक्रिया मुख्य रूप से उन मरीजों के लिए होती है, जिनका कॉर्निया खराब हो चुका है और इसके कारण दृष्टि प्रभावित हुई है. ऐसे मरीजों की जांच के बाद ही यह तय किया जाता है कि उन्हें प्रत्यारोपण की जरूरत और उससे लाभ की संभावना है या नहीं.

चोट और संक्रमण बड़े कारण

कॉर्निया खराब होने के कई कारण हो सकते हैं. चिकित्सक के अनुभव के अनुसार, आंख में चोट लगना एक बड़ा कारण है. इसके अलावा संक्रमण के कारण कॉर्निया पर दाग पड़ सकता है या वह धुंधला हो सकता है. कुछ मरीजों में जन्मजात कारणों से भी कॉर्निया खराब हो सकता है. ऐसे मरीजों में चिकित्सकीय जांच के बाद प्रत्यारोपण पर विचार किया जाता है.

हर प्रत्यारोपण सफल हो, जरूरी नहीं

कॉर्निया प्रत्यारोपण के बाद कई मरीजों की दृष्टि में काफी सुधार हो सकता है, लेकिन हर मरीज में प्रत्यारोपण सफल हो, यह जरूरी नहीं है. कॉर्निया की स्थिति, मरीज की आंख की दूसरी समस्याएं और कई अन्य चिकित्सकीय कारणों का आकलन किया जाता है. डॉक्टर पहले यह देखते हैं कि प्रत्यारोपण के बाद सफलता की संभावना कितनी है, उसके बाद ही मरीज को इसके लिए चुना जाता है.

प्रत्यारोपण के बाद डेढ़ महीने तक सावधानी

कॉर्निया प्रत्यारोपण के बाद मरीज को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है. इस ऑपरेशन में टांके लगाए जाते हैं और संक्रमण से बचाना जरूरी होता है. चिकित्सक के अनुसार, करीब सवा से डेढ़ महीने के बाद इन टांकों को हटाया जाता है, इसलिए इस अवधि में मरीज को आंख की विशेष देखभाल करनी होती है.

सबसे बड़ी चुनौती कॉर्निया डोनेट की कमी

कॉर्निया प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद सबसे बड़ी समस्या कॉर्निया डोनेट की कमी है. जरूरतमंद मरीजों की संख्या डोनेट की संख्या से काफी अधिक है यानी कॉर्निया पाने वाले मरीज ज्यादा हैं, लेकिन नेत्रदान करने वाले लोग अभी भी कम हैं. शायद यही वजह है कि जरूरतमंद मरीजों को कॉर्निया मिलने में इंतजार करना पड़ता है.

मरीजों को स्थानीय स्तर पर फायदा

अभी कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए धनबाद के मरीजों को बाहर जाना पड़ता है और कम से कम रांची का रुख करना पड़ता है. दूसरे शहर में जाने पर वहां पहले से मौजूद मरीजों की सूची में धनबाद के मरीज पीछे हो सकते हैं, लेकिन धनबाद में सुविधा मजबूत होने के बाद स्थानीय मरीजों की अपनी सूची होगी और कॉर्निया उपलब्ध होने पर अपनी बारी के अनुसार, उन्हें प्रत्यारोपण का अवसर मिल सकेगा. इससे दूसरे शहर जाने की परेशानी, यात्रा का खर्च और समय दोनों बचेंगे.

मरीजों का अलग रजिस्टर

कॉर्निया की जरूरत वाले मरीजों के लिए नेत्र विभाग ने अलग रजिस्टर तैयार किया है. खास तौर पर कॉर्निया में धुंधलापन या खराबी वाले मरीजों का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज किया जा रहा है, जैसे ही दाता कॉर्निया उपलब्ध होगा, रजिस्टर में दर्ज मरीजों से संपर्क किया जाएगा.