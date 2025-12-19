ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल SIR: बड़ी संख्या में मतुआ वोटरों के नाम 'अनमैप', केंद्रीय मंत्री ने जताई चिंता

बांग्लादेश की सीमा से लगे नॉर्थ 24 परगना और नादिया जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में वोटरों को 'अनमैप्ड' मार्क किया गया है.

Matua
पश्चिम बंगाल SIR में बड़ी संख्या में मतुआ वोटरों के नाम 'अनमैप' (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 19, 2025 at 8:26 PM IST

4 Min Read
कोलकाता: वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के लिए ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने से पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय के ज्यादातर इलाकों में बहुत अधिक घबराहट फैल गई है. खास तौर पर बांग्लादेश की सीमा से लगे नॉर्थ 24 परगना और नादिया जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में वोटरों को 'अनमैप्ड' मार्क किया गया है, जिससे उनके वोटिंग अधिकार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

राजनीतिक हलकों के मुताबिक, इन 'अनमैप्ड' वोटरों में से एक बड़ा हिस्सा मतुआ समुदाय का है. इस मुद्दे से तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ गया है. आयोग के सूत्रों के मुताबिक वोटर की जानकारी वेरिफाई करने के लिए 2002 की वोटर लिस्ट को बेस या बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल किया गया है.

मौजूदा ड्राफ्ट लिस्ट में जिनके नाम 'अनमैप्ड' दिखाए गए हैं, वे मुख्य रूप से वे हैं जिनके नाम या उनके पूर्वजों (माता-पिता) के नाम 2002 की लिस्ट में नहीं मिल पाए थे. नतीजतन फैमिली कनेक्शन या 'लिंकेज' बनाना मुमकिन नहीं हो पाया है. इस स्थिति में उन्हें सुनवाई के दौरान नागरिकता साबित करने के लिए 1950 या 1971 से पहले के डॉक्यूमेंट्स या 2002 से पहले के रहने का सबूत जमा करने को लेकर कन्फ्यूजन है.

'अनमैप्ड' वोटरों का प्रतिशत चिंताजनक
आंकड़े बताते हैं कि मतुआ के गढ़ कहे जाने वाले विधानसभा क्षेत्रों में 'अनमैप्ड' वोटरों का प्रतिशत चिंताजनक है. ड्राफ्ट लिस्ट के अनुसार गाइघाटा में 14.5 प्रतिशत, हाबरा में 13.6 प्रतिशत और बागदा में 12.7 प्रतिशत वोटरों की मैपिंग नहीं हो पाई, ये सभी बॉर्डर वाले इलाके हैं. नदिया जिले के कल्याणी में यह दर 11.9 प्रतिशत, रानाघाट नॉर्थ-ईस्ट में 11.2 प्रतिशत और बोंगांव नॉर्थ में 11.3 प्रतिशत है. इनके अलावा, कृष्णगंज, रानाघाट नॉर्थ-वेस्ट और साउथ, चकदाहा, शांतिपुर और हरिंघटा में 7 से 10 प्रतिशत से अधिक वोटर भी इस अनिश्चितता वाली लिस्ट में हैं.

ऑल इंडिया मतुआ महासंघ के अनुसार राज्य में लगभग 18 मिलियन मतुआ वोटर हैं, जबकि लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी मौजूदगी है. 21 क्षेत्रों में मतुआ वोट जीत या हार तय करने में निर्णायक फैक्टर अदा करते हैं. जाहिर है ड्राफ़्ट लिस्ट पब्लिश होने के बाद से पॉलिटिकल आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है.

केंद्रीय मंत्री चिंता जताई
केंद्रीय मंत्री और बनगांव के MP शांतनु ठाकुर ने हालात पर चिंता जताई और कहा कि केंद्र सरकार को तुरंत नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए. उनके मुताबिक अगर CAA लागू नहीं हुआ तो हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं.

दूसरी ओर, BJP नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने सीधे राज्य के मुख्यमंत्री पर उंगली उठाई. उन्होंने सवाल किया, "अगर मुख्यमंत्री की बातों पर भरोसा करके जिन लोगों ने CAA फॉर्म नहीं भरे, आज उनके नाम स्पेशल आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन (SIR) प्रोसेस से बाहर पाए जाते हैं, तो क्या ममता बनर्जी इसकी जिम्मेदारी लेंगी?"

टीएमसी का पलटवार
वहीं, तृणमूल कांग्रेस ने भी पलटवार किया है. तृणमूल सांसद ममता बाला ठाकुर ने कहा कि वे बिना शर्त नागरिकता की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं. वे मतुआ समुदाय को परेशान करने वाले किसी भी प्रोसेस को स्वीकार नहीं करेंगे.

तृणमूल प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि BJP अब बॉर्डर इलाकों में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में उन्हें वोट देने वाले लोगों को ही खतरे में डाल रही है. सत्ताधारी पार्टी का दावा है कि नागरिकता साबित करने के इस मुश्किल प्रोसेस के जरिए BJP असल में अपने ही वोट बैंक को खतरे में डाल रही है.

अभी हजारों मतुआ परिवार सुनवाई का इंतज़ार कर रहे हैं. हालांकि CAA के जरिए नागरिकता के लिए एप्लीकेशन जमा किए गए हैं, लेकिन जरूरत के मुकाबले उनकी संख्या बहुत कम है. नतीजतन, इस मुश्किल कानूनी प्रोसेस के जरिए अपने वोटिंग अधिकार की रक्षा करना मतुआ समुदाय के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है.

