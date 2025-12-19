ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल SIR: बड़ी संख्या में मतुआ वोटरों के नाम 'अनमैप', केंद्रीय मंत्री ने जताई चिंता

कोलकाता: वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के लिए ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने से पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय के ज्यादातर इलाकों में बहुत अधिक घबराहट फैल गई है. खास तौर पर बांग्लादेश की सीमा से लगे नॉर्थ 24 परगना और नादिया जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में वोटरों को 'अनमैप्ड' मार्क किया गया है, जिससे उनके वोटिंग अधिकार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

राजनीतिक हलकों के मुताबिक, इन 'अनमैप्ड' वोटरों में से एक बड़ा हिस्सा मतुआ समुदाय का है. इस मुद्दे से तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ गया है. आयोग के सूत्रों के मुताबिक वोटर की जानकारी वेरिफाई करने के लिए 2002 की वोटर लिस्ट को बेस या बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल किया गया है.

मौजूदा ड्राफ्ट लिस्ट में जिनके नाम 'अनमैप्ड' दिखाए गए हैं, वे मुख्य रूप से वे हैं जिनके नाम या उनके पूर्वजों (माता-पिता) के नाम 2002 की लिस्ट में नहीं मिल पाए थे. नतीजतन फैमिली कनेक्शन या 'लिंकेज' बनाना मुमकिन नहीं हो पाया है. इस स्थिति में उन्हें सुनवाई के दौरान नागरिकता साबित करने के लिए 1950 या 1971 से पहले के डॉक्यूमेंट्स या 2002 से पहले के रहने का सबूत जमा करने को लेकर कन्फ्यूजन है.

'अनमैप्ड' वोटरों का प्रतिशत चिंताजनक

आंकड़े बताते हैं कि मतुआ के गढ़ कहे जाने वाले विधानसभा क्षेत्रों में 'अनमैप्ड' वोटरों का प्रतिशत चिंताजनक है. ड्राफ्ट लिस्ट के अनुसार गाइघाटा में 14.5 प्रतिशत, हाबरा में 13.6 प्रतिशत और बागदा में 12.7 प्रतिशत वोटरों की मैपिंग नहीं हो पाई, ये सभी बॉर्डर वाले इलाके हैं. नदिया जिले के कल्याणी में यह दर 11.9 प्रतिशत, रानाघाट नॉर्थ-ईस्ट में 11.2 प्रतिशत और बोंगांव नॉर्थ में 11.3 प्रतिशत है. इनके अलावा, कृष्णगंज, रानाघाट नॉर्थ-वेस्ट और साउथ, चकदाहा, शांतिपुर और हरिंघटा में 7 से 10 प्रतिशत से अधिक वोटर भी इस अनिश्चितता वाली लिस्ट में हैं.

ऑल इंडिया मतुआ महासंघ के अनुसार राज्य में लगभग 18 मिलियन मतुआ वोटर हैं, जबकि लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी मौजूदगी है. 21 क्षेत्रों में मतुआ वोट जीत या हार तय करने में निर्णायक फैक्टर अदा करते हैं. जाहिर है ड्राफ़्ट लिस्ट पब्लिश होने के बाद से पॉलिटिकल आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है.

केंद्रीय मंत्री चिंता जताई

केंद्रीय मंत्री और बनगांव के MP शांतनु ठाकुर ने हालात पर चिंता जताई और कहा कि केंद्र सरकार को तुरंत नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए. उनके मुताबिक अगर CAA लागू नहीं हुआ तो हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं.