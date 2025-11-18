ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश में 31 माओवादी गिरफ्तार, ज्यादातर छत्तीसगढ़ के निवासी

आंध्र पदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कृष्णा, विजयवाड़ा और काकीनाडा जिलों में कुल 31 माओवादियों को गिरफ्तार किया है.

Several Maoists arrested in Andhra Pradesh during extensive searches in Vijayawada, Krishna
प्रतीकात्मक तस्वीर (File/ ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 18, 2025 at 5:05 PM IST

3 Min Read
अमरावती: आंध्र पदेश पुलिस ने कृष्णा जिले, विजयवाड़ा और काकीनाडा में कुल 31 माओवादियों को गिरफ्तार किया है.इनमें माओवादियों की केंद्रीय समिति के 9 सदस्य हैं. आंध्र प्रदेश खुफिया एडीजी महेश चंद्र लड्डा ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पिछले दो दिनों से खुफिया जानकारी के आधार पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है.

विजयवाड़ा में छत्तीसगढ़ के 28 माओवादी गिरफ्तार
विजयवाड़ा में माओवादियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया है. केंद्रीय बलों को शहर के बाहरी इलाके कानूर के कोठा ऑटोनगर में एक इमारत को माओवादियों द्वारा पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान, पुलिस ने छत्तीसगढ़ के 28 माओवादियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 21 महिलाएं और चार प्रमुख सदस्य शामिल हैं.

अधिकारियों को सूचना मिली थी कि माओवादियों ने चार अलग-अलग जगहों पर ठिकाना बना रखा हैं. इन ठिकानों का पता लगाने और उन्हें जब्त करने के लिए व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, माओवादियों ने दावा किया कि वे दैनिक मजदूरी के लिए आए थे. बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने इमारत के मालिक से पूछताछ की तो पता चला कि वे पिछले डेढ़ महीने से यहां रह रहे थे. पुलिस ने इमारत के चौकीदार को हिरासत में ले लिया है और उससे आगे की जानकारी के लिए पूछताछ कर रही है.

इसी प्रकार, कृष्णा जिले में माओवादियों की उपस्थिति की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कई इलाकों में तलाशी ली और कुछ माओवादियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए ज्यादातर लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं.

कृष्णा जिले के एसपी विद्यासागर नायडू ने कहा, "हमने गहन जांच की है. हमने राज्य के विभिन्न स्थानों पर इंटेलिजेंस और ऑक्टोपस टीमों द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान में 28 लोगों को गिरफ्तार किया है." गिरफ्तार किए गए ज्यादातर माओवादी छत्तीसगढ़ के हैं. यह अभियान 5 जिलों में चलाया गया. हमने माओवादी केंद्रीय समिति के सचिव थिप्पिरी तिरुपति के समूह को गिरफ्तार किया है. हम गिरफ्तार माओवादियों का पूरा विवरण कल देंगे."

माओवादी कमांडर हिडमा ढेर
मंगलवार को ही आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामाराजू जिले के मारेदुमिल्ली वन क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में छह माओवादी मारे गए, जिसमें शीर्ष माओवादी कमांडर हिडमा भी है. इस संबंध में खुफिया एडीजी महेश चंद्र ने बताया कि मंगलवार सुबह 6.30 से 7.00 बजे के बीच सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच गोलीबारी हुई. मारे गए माओवादियों के पास से विभिन्न प्रकार के हथियार और विस्फोटक जब्त किए गए हैं. इनमें दो एके-47, एक पिस्तौल, एक रिवॉल्वर, एक सिंगल बोर हथियार, 1525 विद्युत डेटोनेटर, 150 गैर-विद्युत डेटोनेटर, एक विद्युत तार का बंडल, एक कैमरा टॉर्च, एक कटिंग ब्लेड, 25 मीटर फ्यूज तार और 7 किट बैग शामिल हैं.

