आंध्र प्रदेश में 31 माओवादी गिरफ्तार, ज्यादातर छत्तीसगढ़ के निवासी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( File/ ANI )

अमरावती: आंध्र पदेश पुलिस ने कृष्णा जिले, विजयवाड़ा और काकीनाडा में कुल 31 माओवादियों को गिरफ्तार किया है.इनमें माओवादियों की केंद्रीय समिति के 9 सदस्य हैं. आंध्र प्रदेश खुफिया एडीजी महेश चंद्र लड्डा ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पिछले दो दिनों से खुफिया जानकारी के आधार पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है. विजयवाड़ा में छत्तीसगढ़ के 28 माओवादी गिरफ्तार

विजयवाड़ा में माओवादियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया है. केंद्रीय बलों को शहर के बाहरी इलाके कानूर के कोठा ऑटोनगर में एक इमारत को माओवादियों द्वारा पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान, पुलिस ने छत्तीसगढ़ के 28 माओवादियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 21 महिलाएं और चार प्रमुख सदस्य शामिल हैं. अधिकारियों को सूचना मिली थी कि माओवादियों ने चार अलग-अलग जगहों पर ठिकाना बना रखा हैं. इन ठिकानों का पता लगाने और उन्हें जब्त करने के लिए व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया है. पुलिस के मुताबिक, माओवादियों ने दावा किया कि वे दैनिक मजदूरी के लिए आए थे. बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने इमारत के मालिक से पूछताछ की तो पता चला कि वे पिछले डेढ़ महीने से यहां रह रहे थे. पुलिस ने इमारत के चौकीदार को हिरासत में ले लिया है और उससे आगे की जानकारी के लिए पूछताछ कर रही है.