हाथी मानव संघर्ष को लेकर देश के कई बड़े संस्थान झारखंड में करेंगे शोध, पीटीआर बना रहा डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर
झारखंड ही नहीं पूरा देश हाथी और मानव संघर्ष से जूझ रहा है. अब इस दिशा में शोध किया जाएगा और पीटीआर इसका सेंटर होगा.
Published : July 2, 2026 at 7:57 PM IST|
Updated : July 2, 2026 at 8:07 PM IST
पलामूः हाथी मानव संघर्ष को लेकर होने वाले मौत के आंकड़े चिंताजनक हैं. झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में देश का पहला ह्यूमन एलीफेंट कनफ्लिक्ट रिसर्च सेंटर स्थापित हो रहा है. इस रिसर्च सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जाएगा.
इसी बीच देश के कई बड़े संस्थानों ने हाथी मानव संघर्ष को लेकर झारखंड में शोध करने और मदद करने की बात कही है. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने झारखंड में हाथी मानव संघर्ष का अध्ययन करने का एक प्रस्ताव वन विभाग को दिया है. जबकि ह्यूमन एलीफेंट कनफ्लिक्ट रिसर्च सेंटर को लेकर सलीम अली विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र (SACON) ने मदद करने की बात कही है.
दरअसल सेकन यानी सलीम अली विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र हाथी मानव संघर्ष को लेकर रिसर्च करता है. सीसीएफ झारखंड एसआर नटेश ने बताया कि आईआईएम ने प्रस्ताव दिया है, हाथी मानव संघर्ष को लेकर विभाग बहुत कुछ करने जा रहा है. पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने बताया कि ह्यूमन एलीफेंट कनफ्लिक्ट रिसर्च सेंटर को लेकर सेकन की तरफ से संपर्क किया गया था और मदद करने की बात कही गई है.
पूरे झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व के पास 4 पालतू हाथी हैं. सभी हाथी को ह्यूमन एलीफेंट कनफ्लिक्ट रिसर्च सेंटर में रखा जाएगा. सभी का 360 डिग्री एंगल पर अध्ययन किया जाना है. साथ ही दूसरे झुंड, खाना, पानी, खतरा की सूचना देने हाथी किस तरह की व्यवहार करते हैं या आवाज निकालते हैं. बारिश गर्मी या ठंड के मौसम में इनका व्यवहार कैसा होता है और मेटिंग सीजन में हाथी का मूड कैसा रहता है, इन सभी बिंदुओं पर अध्ययन किया जाना है.
बता दें कि 2026 में जनवरी से अब तक झारखंड में हाथी मानव संघर्ष में 30 से अधिक लोगों की मौत हुई है. हाल ही में झारखंड की सरकार ने वन्य जीव के हमले में होने वाले मौत की मुआवजा राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है.
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