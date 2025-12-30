ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में 'बवाल' कर गया विदाई लेता दिसंबर महीना, इस घटनाओं से छवि हुई धूमिल!

यह घटना उत्तराखंड में पढ़ने और काम करने आए बाहरी लोगों के बीच असुरक्षा की भावना को और गहरा कर गई. आलम ये हुआ कि इस घटना को लेकर जनजातीय आयोग से लेकर मानवाधिकार आयोग तक ने राज्य प्रशासन और सरकार से जवाब तक मांगा है.

हालांकि, देहरादून पुलिस ने नस्लीय हिंसा के आरोपों से इनकार किया है, लेकिन परिवार और छात्र संगठनों का कहना है कि सच्चाई को दबाने की कोशिश हो रही है. इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुईं. जबकि, 1 आरोपी अभी भी फरार है, लेकिन जांच को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं.

एंजेल की मौत की खबर सामने आते ही यह मामला सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि त्रिपुरा से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों और देशभर में फैल गया. तमाम छात्र संगठनों में घटना को लेकर आक्रोश फैल गया. यह सवाल उठने लगा कि क्या उत्तराखंड में बाहर से पढ़ने आने वाले छात्रों के लिए सेफ है? क्या ऐसा ही बर्ताव बाहर के छात्रों के साथ किया जाता है?

आरोप लगे कि कुछ स्थानीय युवकों ने उसे घेरा और नस्लीय टिप्पणियां की. साथ ही बेरहमी से पीटा. गंभीर रूप से घायल एंजेल को ग्राफिक एरा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. जहां करीब 17 दिन तक वो जिंदगी और मौत से जूझता रहा. आखिरकार 26 दिसंबर को एंजेल चकमा ने दम तोड़ दिया.

इनमें हत्याकांड, गोलीकांड, भूमि विवाद, पथराव, नस्लीय हिंसा के आरोप, राजनेताओं के नामों का अंकिता भंडारी केस में सामने आना और अल्पसंख्यक व्यापारियों के साथ मारपीट की घटनाएं शामिल हैं. भले ही ये सभी घटनाएं अलग-अलग हों, लेकिन इन सभी घटनाओं ने प्रदेश की छवि को एक साथ धूमिल करने का काम किया है.

उत्तराखंड साल 2025 के आखिरी महीने यानी दिसंबर में ऐसी कई घटनाओं की वजह से सुर्खियों में रहा, जिसने राज्य की कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. दिसंबर महीने में देवभूमि को शर्मसार करने वाली कुछ घटनाएं हुईं, जिसने शांत प्रदेश की छवि पर धब्बा लगाने का काम किया.

देहरादून: नया साल 2026 दस्तक दे रहा है. जबकि, साल 2025 की विदाई हो रही है. इसी विदाई महीने में उत्तराखंड में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं, जिसने शांत प्रदेश की छवि को धूमिल करने का काम किया. जिसे आने वाले नए साल या यूं कहें कि आने वाले कई सालों तक याद किया जाएगा. वैसे तो प्रदेश के नाम कई उपलब्धियां भी दर्ज हुई है, लेकिन फिलहाल इस वक्त प्रदेश अपनी कुछ बुरी यादों के लिए जाना जा रहा है.

विनय त्यागी गोलीकांड से सवालों में सिस्टम: दूसरी बड़ी घटना दिसंबर के जाते-जाते गैंगस्टर विनय त्यागी को लेकर सामने आई. जब कोर्ट जाते समय गोलियों से उसे छलनी कर दिया गया. इस घटना के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के साथ मुस्तैदी पर भी सवाल खड़े हुए.

मामला कुछ ऐसा था कि गैंगस्टर विनय त्यागी को कोर्ट में पेशी के लिए पुलिस कस्टडी में ले जाया जा रहा था. इसी दौरान लक्सर क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस वाहन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोलियां सीधे विनय त्यागी को लगी. जबकि, दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए.

गैंगस्टर विनय त्यागी (फाइल फोटो- X@haridwarpolice)

घायल विनय त्यागी को एम्स ऋषिकेश ले जाया गया, लेकिन 27 दिसंबर को उसकी मौत हो गई. इस घटना ने पुलिस की मुस्तैदी और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. सवाल ये भी उठा कि जब एक कुख्यात आरोपी को पुलिस सुरक्षा में ले जाया जा रहा था तो हमलावरों को इतनी आसानी से हमला करने का मौका कैसे मिला?

विनय त्यागी के परिवार ने इसे सुनियोजित साजिश बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की. वहीं, पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया, लेकिन यह मामला सोचने को मजबूर करता है कि क्या उत्तराखंड में अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं, जो सरेआम गोलियां चला रहे हैं?

इस मामले में सुरक्षा पर सवाल इसलिए भी उठे, क्योंकि पूरे घटनाक्रम का किसी ने वीडियो बना लिया था. जिसमें साफ देखा गया की कैसे अपराधी आराम से गोली मारने के बाद वहां से वापस लौट गए. इस मामले में दो आरोपी सन्नी यादव और अजय को गिरफ्तार किया गया है.

विनय त्यागी पर गोलियां चलाने वाले आरोपी गिरफ्तार (फाइल फोटो- X@haridwarpolice)

ऋषिकेश में वन भूमि चिन्हीकरण को लेकर पथराव और मुकदमा: हत्या और गोलीकांड के अलावा ऋषिकेश का पथराव भी सुर्खियों में रहा. यहां कोर्ट के आदेश के बाद वन भूमि सर्वे के विरोध में पुलिस पर पथराव, हाईवे जाम भी बड़े स्तर पर छाया रहा. वन भूमि और लीज सर्वे को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी पहले से ही थी.

जब प्रशासन और वन विभाग की टीम सर्वे के लिए पहुंची तो विरोध ने उग्र रूप ले लिया. प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जाम लगा दिया. रेलवे ट्रैक बाधित किया और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा. बाद में सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए.

ऋषिकेश में वन भूमि सीमांकन का विरोध (फाइल फोटो- ETV Bharat)

यह मामला ऋषिकेश क्षेत्र की करीब 2,866 एकड़ की जमीन से जुड़ा है, जिसे साल 1950 में 26 मई को 99 साल की लीज पर पशु लोक सेवा मंडल संस्थान को दिया गया था. लीज साल 2049 तक निर्धारित है. लीज की शर्तों के मुताबिक, इस भूमि का इस्तेमाल पशुपालन, उद्यान, चारा उत्पादन और अन्य निर्धारित उद्देश्यों के लिए किया जाना था, लेकिन सरकारी अध्ययन में ये बात सामने आई थी कि जमीन पर लोग व्यवसाय कर रहे हैं और अन्य गतिविधि के लिए ये जमीन इस्तेमाल हो रही थी.

फिर चर्चाओं में अंकिता भंडारी मर्डर केस, ऑडियो लीक, राजनीतिक नाम और प्रदेशव्यापी हंगामा: साल 2022 में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला दिसंबर 2025 में एक बार फिर उछल पड़ा. इस बार वजह बना एक कथित कॉल रिकॉर्डिंग और ऑडियो. जिसमें बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर के आपसी विवाद ने इस प्रकरण को तूल दिया.

दिवंगत अंकिता भंडारी (फोटो- ETV Bharat)

उर्मिला ने कथित रिकॉर्डिंग एवं ऑडियो सार्वजनिक कर दिए. ऑडियो सामने आते ही प्रदेश में सियासी तूफान खड़ा हो गया. विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए कि प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है तो वहीं सरकार और पुलिस ने ऑडियो की जांच के आदेश दिए. पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन हुए.

इस मामले ने एक बार फिर लोगों के जख्मों को हरा कर दिया और ये सवाल खड़ा किया कि क्या अंकिता को अब तक पूरा न्याय मिला है? प्रदेश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए और सरकार से पारदर्शी कार्रवाई की मांग की गई. अंकिता मामला उत्तराखंड की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए संवेदनशील कसौटी बना हुआ है.

अंकिता भंडारी केस को लेकर प्रदर्शन (फोटो- ETV Bharat)

उधम सिंह नगर में कश्मीरी शॉल विक्रेता से मारपीट: दिसंबर में उधम सिंह नगर से सामने आया कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ मारपीट का मामला भी बेहद चिंताजनक रहा. जो बड़ी बहस का केंद्र बिंदु भी रहा. आरोप है कि स्थानीय लोगों ने शॉल बेचने आए कश्मीरी व्यापारी के साथ मारपीट की. जिससे कश्मीरी व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया.

यह घटना केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं रही, बल्कि इसने सामाजिक सौहार्द और बाहरी व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी. पर्यटन और व्यापार पर निर्भर उत्तराखंड जैसे राज्य में ऐसी घटनाएं राज्य की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाती हैं.

हालांकि, उधम सिंह नगर पुलिस ने मामला संज्ञान में आते ही तत्काल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की. जिसके तहत आरोपी युवकों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई किया गया. साथ ही पुलिस ने ऐसे लोगों को सख्त हिदायद भी दी कि जो इस तरह से राज्य का सौहार्द बिगाड़ने की कशिश करते हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

कश्मीरी शॉल विक्रेता से मारपीट करने वाले आरोपी गिफ्तार (फाइल फोटो- X@UdhamSNagarPol)

कई सवाल छोड़ गया दिसंबर महीना: साल 2025 का अंत उत्तराखंड के लिए कई सवाल छोड़कर जा रहा है. एंजेल चकमा की मौत, विनय त्यागी गोलीकांड, ऋषिकेश भूमि विवाद, अंकिता भंडारी मामले का नया मोड़ और कश्मीरी व्यापारी से मारपीट ये सभी घटनाएं बताती हैं कि राज्य को अपनी कानून-व्यवस्था सामाजिक संतुलन और न्याय प्रणाली पर गंभीरता से आत्ममंथन करने की जरूरत है.

सीएम धामी का अधिकारियों को ये निर्देश: देवभूमि की छवि को बचाने के लिए अब केवल बयान नहीं, बल्कि ठोस और निष्पक्ष कार्रवाई जरूरी है. हालांकि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हुई सचिवालय में बैठक के दौरान अधिकारियों को सुरक्षा के संबंध में अहम निर्देश दिए और राज्य में हो रही इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा आदेश देते हुए समीक्षा करने की बात कही है.

