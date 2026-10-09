रेलवे का बड़ा फैसला: 10 अक्टूबर को नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन आने वाली कई मेल व एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द
भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली और हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी ट्रेनों को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है.
Published : October 9, 2026 at 12:22 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 12:32 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कल यानी 10 अक्टूबर को विपक्षी दलों द्वारा प्रस्तावित बड़े प्रदर्शन और विरोध मार्च को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए एक बड़ा और एहतियाती कदम उठाया है. रेलवे ने संभावित भारी ट्रैफिक जाम और व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए एक विशेष कंटेंजेंसी (आकस्मिक) प्लान लागू किया है.
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इंटेलिजेंस इनपुट और स्थानीय ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, 10 अक्टूबर को सुबह 04 बजे से दोपहर दो बजे के बीच सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली और हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के आसपास भारी सड़क जाम होने की आशंका है. रेलवे प्रशासन ने यह फैसला हाल ही में हुई एक गंभीर घटना से सबक लेते हुए लिया है. कुछ समय पूर्व इसी क्षेत्र में विरोध प्रदर्शनों और जाम के कारण स्थिति इतनी विकट हो गई थी कि एक ट्रेन बिना कई यात्रियों के ही रवाना हो गई थी, जिससे करीब 5,000 वास्तविक यात्री समय पर स्टेशन न पहुंच पाने के कारण अपनी ट्रेन पकड़ने से चूक गए थे और उन्हें भारी मानसिक व शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ा था. आम नागरिकों को दोबारा ऐसी किसी भी असुविधा से बचाने के लिए रेलवे ने इस बार पहले ही कड़े कदम उठा लिए हैं.
रेलवे का निर्देश: कैंसिलेशन और रिफंड की व्यवस्था
इस स्थिति से निपटने के लिए रेलवे ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. 9 अक्टूबर को दोपहर 14:00 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों (सोर्स) से चलने वाली और 10 अक्टूबर को सुबह 04:00 बजे से दोपहर 14:00 बजे के बीच नई दिल्ली या हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को उनके उद्गम स्थल पर ही रद्द (कैंसल एट सोर्स) कर दिया गया है.
रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेनों की स्थिति (नियमित अपडेट) रेलवे के आधिकारिक ऐप या हेल्पलाइन नंबर 139 के माध्यम से जरूर जांच लें. प्रभावित यात्रियों के लिए टिकट रिफंड की पूरी प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी न हो. प्रशासन ने यात्रियों और आम जनता से अनुरोध किया है कि वे इस विरोध प्रदर्शन के दिन अपनी यात्राओं की योजना सावधानीपूर्वक बनाएं और रेलवे तथा ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें.
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