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रेलवे का बड़ा फैसला: 10 अक्टूबर को नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन आने वाली कई मेल व एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द

दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कल यानी 10 अक्टूबर को विपक्षी दलों द्वारा प्रस्तावित बड़े प्रदर्शन और विरोध मार्च को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए एक बड़ा और एहतियाती कदम उठाया है. रेलवे ने संभावित भारी ट्रैफिक जाम और व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए एक विशेष कंटेंजेंसी (आकस्मिक) प्लान लागू किया है.

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इंटेलिजेंस इनपुट और स्थानीय ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, 10 अक्टूबर को सुबह 04 बजे से दोपहर दो बजे के बीच सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली और हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के आसपास भारी सड़क जाम होने की आशंका है. रेलवे प्रशासन ने यह फैसला हाल ही में हुई एक गंभीर घटना से सबक लेते हुए लिया है. कुछ समय पूर्व इसी क्षेत्र में विरोध प्रदर्शनों और जाम के कारण स्थिति इतनी विकट हो गई थी कि एक ट्रेन बिना कई यात्रियों के ही रवाना हो गई थी, जिससे करीब 5,000 वास्तविक यात्री समय पर स्टेशन न पहुंच पाने के कारण अपनी ट्रेन पकड़ने से चूक गए थे और उन्हें भारी मानसिक व शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ा था. आम नागरिकों को दोबारा ऐसी किसी भी असुविधा से बचाने के लिए रेलवे ने इस बार पहले ही कड़े कदम उठा लिए हैं.