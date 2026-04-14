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'मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं...' नीतीश की आखिरी कैबिनेट बैठक में छलके मंत्रियों के आंसू, रो पड़ीं लेसी सिंह

बिहार कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा 'मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं'. ये सुनते ही उनके नेता इमोशनल हो गए.

NITISH KUMAR RESIGNS
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 14, 2026 at 12:19 PM IST

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पटना: नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई. इस बीच कैबिनेट से बाहर निकले तमाम नेता भावुक नजर आए.

यह एक इमोशनल पल..: कैबिनेट मीटिंग के बाद बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के सदस्यों और जनता का शुक्रिया अदा किया. यह एक इमोशनल पल था, जब उन्होंने अपनी भावनाएं जाहिर कीं.

"आज हर कोई इमोशनल है. नीतीश कुमार जी ने राज्य के लिए जो कुछ किया है, वह किसी और ने नहीं किया. आज हर कोई इमोशनल था. उन्होंने (नीतीश कुमार) कहा कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं."- रामकृपाल यादव, मंत्री, बिहार सरकार

रो पड़ीं लेसी सिंह : नीतीश कैबिनेट की बैठक के बाद बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह ने कहा, आज का पल इमोशनल और गर्व वाला है. तो दूसरी तरफ गौरव का भी पल होता है, उनके संघर्ष में हम 1995 से उनके (नीतीश कुमार) साथ हैं. उन्होंने अभिभावक के तौर पर हम सब लोगों को स्नेह दिया और आगे बढ़ाया है.'' यह कहते कहते लेसी सिंह रो पड़ीं.''

"एनडीए की बैठक शाम 4 बजे सेंट्रल हॉल में होगी, बैठक में मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लगेगी." -श्रवण कुमार, मंत्री, बिहार सरकार

आगे भी नीतीश की रहेगी भूमिका: बिहार सरकार के मंत्री लखन देव पासवान ने कहा, "मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को बधाई दी है और उन पर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि एक खुशहाल और मजबूत बिहार बना है, और आगे जो सरकार बनेगी, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी भूमिका निभाएंगे और गाइड का काम करेंगे."

नए मुख्यमंत्री को लेकर बिहार में बैठकों का दौरा, जानिए

  • सुबह 11 बजे: नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक
  • दोपहर 2 बजे: जनता दल यूनाईटेड के विधायक दल की बैठक
  • शाम 3 बजे: भारतीय जनता पार्टी की भी विधायक दल की बैठक.
  • दोपहर 3.15 बजे: सीएम नीतीश कुमार की राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मुलाकात.
  • शाम 4 बजे: विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी.

CM नीतीश कुमार का दिनभर का कार्यक्रम, यहां जानें

सुबह 10.30 बजे: डॉ भीमराव अम्बेडकर की जयंती के कार्यकम में हुए शामिल. यहां सम्राट चौधरी के साथ अंबेडकर को दिया श्रद्धांजलि.

सुबह 11 बजे: मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में कैबिनेट की बैठक में शामिल.

दोपहर 3 बजे: मुख्यमंत्री आवास से लोक भवन के लिए प्रस्थान करेंगे.

दोपहर 3.15 बजे: लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे.

दोपहर 3.30 बजे: लोक भवन से मुख्यमंत्री आवास के लिए प्रस्थान करेंगे.

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