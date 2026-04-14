'मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं...' नीतीश की आखिरी कैबिनेट बैठक में छलके मंत्रियों के आंसू, रो पड़ीं लेसी सिंह
बिहार कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा 'मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं'. ये सुनते ही उनके नेता इमोशनल हो गए.
Published : April 14, 2026 at 12:19 PM IST
पटना: नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई. इस बीच कैबिनेट से बाहर निकले तमाम नेता भावुक नजर आए.
यह एक इमोशनल पल..: कैबिनेट मीटिंग के बाद बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के सदस्यों और जनता का शुक्रिया अदा किया. यह एक इमोशनल पल था, जब उन्होंने अपनी भावनाएं जाहिर कीं.
#WATCH | Patna | Following the Cabinet meeting, Bihar minister Ramkripal Yadav says, " the cm expressed gratitude towards the members of the cabinet and the public. it was an emotional moment where he expressed his emotions. everyone is emotional today. all that nitish kumar ji… pic.twitter.com/cDVYOb0c4F— ANI (@ANI) April 14, 2026
"आज हर कोई इमोशनल है. नीतीश कुमार जी ने राज्य के लिए जो कुछ किया है, वह किसी और ने नहीं किया. आज हर कोई इमोशनल था. उन्होंने (नीतीश कुमार) कहा कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं."- रामकृपाल यादव, मंत्री, बिहार सरकार
रो पड़ीं लेसी सिंह : नीतीश कैबिनेट की बैठक के बाद बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह ने कहा, आज का पल इमोशनल और गर्व वाला है. तो दूसरी तरफ गौरव का भी पल होता है, उनके संघर्ष में हम 1995 से उनके (नीतीश कुमार) साथ हैं. उन्होंने अभिभावक के तौर पर हम सब लोगों को स्नेह दिया और आगे बढ़ाया है.'' यह कहते कहते लेसी सिंह रो पड़ीं.''
#WATCH | Patna, Bihar | Following the Cabinet meeting, State Minister Leshi Singh says, " it is both an emotional and proud moment today. we have been with him (nitish kumar) since 1995." pic.twitter.com/1xb2qAgsYe— ANI (@ANI) April 14, 2026
"एनडीए की बैठक शाम 4 बजे सेंट्रल हॉल में होगी, बैठक में मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लगेगी." -श्रवण कुमार, मंत्री, बिहार सरकार
पटना, बिहार: मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, " nda की बैठक शाम 4 बजे सेंट्रल हॉल में है..." pic.twitter.com/mKuIps6Krb— IANS Hindi (@IANSKhabar) April 14, 2026
आगे भी नीतीश की रहेगी भूमिका: बिहार सरकार के मंत्री लखन देव पासवान ने कहा, "मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को बधाई दी है और उन पर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि एक खुशहाल और मजबूत बिहार बना है, और आगे जो सरकार बनेगी, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी भूमिका निभाएंगे और गाइड का काम करेंगे."
#WATCH पटना: बिहार सराकर में मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा, " बिहार के लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरोसा जताते हुए बधाई दिया है। उन्होंने कहा कि समृद्ध और सशक्त बिहार बनाया है और आगे भी जो सरकार बनेगी उस सरकार में पूरी भूमिका और मार्गदर्शक के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार… pic.twitter.com/QzWPE7dMSe— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 14, 2026
नए मुख्यमंत्री को लेकर बिहार में बैठकों का दौरा, जानिए
- सुबह 11 बजे: नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक
- दोपहर 2 बजे: जनता दल यूनाईटेड के विधायक दल की बैठक
- शाम 3 बजे: भारतीय जनता पार्टी की भी विधायक दल की बैठक.
- दोपहर 3.15 बजे: सीएम नीतीश कुमार की राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मुलाकात.
- शाम 4 बजे: विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी.
CM नीतीश कुमार का दिनभर का कार्यक्रम, यहां जानें
सुबह 10.30 बजे: डॉ भीमराव अम्बेडकर की जयंती के कार्यकम में हुए शामिल. यहां सम्राट चौधरी के साथ अंबेडकर को दिया श्रद्धांजलि.
सुबह 11 बजे: मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में कैबिनेट की बैठक में शामिल.
दोपहर 3 बजे: मुख्यमंत्री आवास से लोक भवन के लिए प्रस्थान करेंगे.
दोपहर 3.15 बजे: लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे.
दोपहर 3.30 बजे: लोक भवन से मुख्यमंत्री आवास के लिए प्रस्थान करेंगे.
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