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मुंबई के घाटकोपर में बड़ा हादसा, भूस्खलन से सात लोगों की मौत, सात अन्य घायल

हादसे के बाद दमकल विभाग, पुलिस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), एंबुलेंस सेवा और बीएमसी के वार्ड कर्मचारियों के दल मौके पर तैनात हैं तथा खोज एवं बचाव अभियान जारी है.

वहीं फराना दिलबर खान (28), दिलबर अमानुल्लाह खान (38) और शमीम मुस्लिम खान (26) को राजावाडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है. इसके अलावा इस घटना में घायल हुए सोहेल अंसारी (18), मोहम्मद अंसारी (14), नईमुद्दीन इकबाल खान (28) और साजिद अंसारी (16) को कुर्ला स्थित बीएमसी संचालित भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी हालत स्थिर बताई गई है.

घाटकोपर स्थित बीएमसी संचालित राजावाडी अस्पताल में सात लोगों को मृत घोषित कर दिया गया. मृतकों की पहचान मोहम्मद समीर अंसारी (14), साहिल हुसैन अब्दुल काजी (19), अबान आरिफ शेख (दो), मन्नत आरिफ शेख (चार) और मरजीना आरिफ शेख (27) और विकेत रमेश यादव (27) के रूप में हुई है. एक अन्य की पहचान नहीं हो सकी है.

मुंबई : मुंबई के घाटकोपर इलाके में बुधवार को भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में तीन बच्चों समेत सात लोगों की मौत हो गई और सात अन्य लोग घायल हो गए. इस बारे में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अधिकारियों ने बताया कि भूस्खलन की घटना तड़के तीन बजकर 48 मिनट पर चिराग नगर के अशोक नगर स्थित गौसिया चॉल में हुई. इस दौरान पहाड़ी का एक हिस्सा और मलबा दो से तीन मकानों पर गिर गया, जिससे जान-माल का नुकसान हुआ.

मुंबई की महापौर रितु तावड़े ने भी घटनास्थल का दौरा किया और उन्होंने वहां जारी खोज एवं बचाव अभियान का जायजा लिया. तावड़े ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनको ढांढस बंधाया. महापौर ने हर मृतक के निकटतम परिजन को चार-चार लाख रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता और प्रत्येक घायल व्यक्ति के इलाज के लिए 50,000 रुपये देने की भी घोषणा की.

उन्होंने बचाव कार्य में लगी एजेंसियों को अपने प्रयासों को तेज करने और बेहतर समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया.

बीएमसी ने बताया कि वह नियमित रूप से निवासियों को सतर्क करती है और भूस्खलन या चट्टान खिसकने के जोखिम वाले क्षेत्रों को खाली करने तथा दूसरी जगह स्थानांतरित होने की सलाह देती है. वहीं नगर निकाय ने बताया कि उसने घाटकोपर के अशोक नगर स्थित टेकड़ी नंबर-तीन के आसपास के लोगों को भूस्खलन के खतरे के बारे में चेतावनी जारी की थी और जागरुकता अभियान चलाया था.

हादसे की जगह तक पहुंचने के संकरे रास्तों ने बचाव कार्य को चुनौतीपूर्ण बना दिया.वहां चलने तक के लिए जगह नहीं है. एक बार में बमुश्किल एक व्यक्ति ही गुजर सकता है और दो लोग आमने-सामने खड़े भी नहीं हो सकते. फलस्वरूप महज तीन से साढ़े तीन फुट की संकरी गलियों के कारण, मलबे को ‘रेकर’ (एक तरह की क्रेन) की मदद से हटाया जा रहा है और फिर बाल्टी के सहारे हाथों से बाहर निकालने का काम जारी है.

सीएम फडणवीस ने हादसे पर दुख जताया

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि घाटकोपर के गौसिया चॉल में लैंडस्लाइड से हुए हादसे की खबर बहुत दिल दहला देने वाली है. पता चला है कि इस हादसे में कुछ लोगों की जान चली गई है, और हम उनके परिवारों के दुख में शामिल हैं. और कुछ लोग मलबे में दब गए हैं. उन्होंने कहा कि जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया. घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और उन्हें ज़रूरी इलाज देने के निर्देश दिए गए हैं. मैं इस हादसे में जान गंवाने वाले नागरिकों को दिल से श्रद्धांजलि देता हूं.

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