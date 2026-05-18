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महाराष्ट्र : सगाई पार्टी के मेहमानों से भरा ट्रक- कंटेनर से टकराया, 12 लोगों की मौत, 25 की हालत गंभीर

महाराष्ट्र के पालघर में कटेंनर से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त ट्रक ( ETV Bharat )

पालघर (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र के पालघर जिले में मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर सोमवार को सगाई समारोह में जा रहे मेहमानों से भरा एक टेम्पो एक तेज़ रफ़्तार कंटेनर ट्रक से टकरा गया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए. इनमें कई लोगों की हालत गंभीर है. हादसे में मरने वालों और घायलों में महिलाएं और छोटे बच्चे शामिल हैं. पुलिस ने बताया कि यह हादसा शाम करीब 4 बजे दहानू तालुका के धनिवारी गांव के पास हुआ, जब 50 से ज़्यादा यात्रियों से भरा आयशर टेम्पो बापूगांव खड़कीपाड़ा गांव के रहने वाले बलराम जयराम दांडेकर की सगाई समारोह में जा रहा था. महाराष्ट्र के पालघर में हुआ भीषण हादसा (ETV Bharat) कासा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर अमर पाटिल ने बताया, "इस भयानक हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए कासा उपजिला अस्पताल और आस-पास के दूसरे मेडिकल सेंटर में ले जाया गया है." पुलिस के मुताबिक, टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि टेम्पो और कंटेनर दोनों मौके पर ही पलट गए, जिससे कई यात्री गाड़ियों के नीचे दब गए.