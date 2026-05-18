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महाराष्ट्र : सगाई पार्टी के मेहमानों से भरा ट्रक- कंटेनर से टकराया, 12 लोगों की मौत, 25 की हालत गंभीर

महाराष्ट्र के पालघर में हुए ट्रक और कंटेनर के बीच भिड़ंत हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई.

A damaged truck collided with a container in Palghar, Maharashtra.
महाराष्ट्र के पालघर में कटेंनर से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त ट्रक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 18, 2026 at 7:28 PM IST

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पालघर (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र के पालघर जिले में मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर सोमवार को सगाई समारोह में जा रहे मेहमानों से भरा एक टेम्पो एक तेज़ रफ़्तार कंटेनर ट्रक से टकरा गया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए. इनमें कई लोगों की हालत गंभीर है. हादसे में मरने वालों और घायलों में महिलाएं और छोटे बच्चे शामिल हैं.

पुलिस ने बताया कि यह हादसा शाम करीब 4 बजे दहानू तालुका के धनिवारी गांव के पास हुआ, जब 50 से ज़्यादा यात्रियों से भरा आयशर टेम्पो बापूगांव खड़कीपाड़ा गांव के रहने वाले बलराम जयराम दांडेकर की सगाई समारोह में जा रहा था.

महाराष्ट्र के पालघर में हुआ भीषण हादसा (ETV Bharat)

कासा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर अमर पाटिल ने बताया, "इस भयानक हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए कासा उपजिला अस्पताल और आस-पास के दूसरे मेडिकल सेंटर में ले जाया गया है." पुलिस के मुताबिक, टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि टेम्पो और कंटेनर दोनों मौके पर ही पलट गए, जिससे कई यात्री गाड़ियों के नीचे दब गए.

शुरुआती जांच से पता चलता है कि टेम्पो में क्षमता से ज़्यादा यात्री थे. तेज रफ्तार, सड़क का पतला हिस्सा और टेम्पो ड्राइवर का गाड़ी पर से कंट्रोल खोना, ये हादसे की मुख्य वजहें मानी जा रही हैं. पुलिस ने कहा कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि कई घायल यात्रियों की हालत अभी भी गंभीर है.

हादसे के बाद, व्यस्त हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल देखा गया क्योंकि स्थानीय लोग, पुलिस वाले और बचाव दल पीड़ितों को गाड़ियों के टूटे-फूटे हिस्सों से निकालने के लिए मौके पर पहुंच गए थे. इस हादसे ने सगाई के जश्न के माहौल को शामिल परिवारों के लिए दुख में बदल दिया. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पूरी जांच शुरू कर दी है.

बताया जाता है कि जिस ट्रक में लोग सवार थे, वह जैसे ही वे मुंबई-अहमदाबाद नेशनल हाईवे के धनिवारी इलाके में पहुंचा, सामने से एक तेज रफ़्तार कंटेनर आया. इसी दौरान अचानक, पीछे का कंटेनर यूनिट अपने चेसिस से अलग हो गया और ट्रक से टकरा गया. कंटेनर यूनिट की टक्कर से ट्रक एक तरफ़ उछल गया. साथ ही ट्रक का पिछला हिस्सा पूरी तरह से कुचल गया.

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