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तेलंगाना : अनंतगिरी घाट रोड पर बस पलटी, चार लोगों की मौत, 15 घायल

तेलंगाना में एक बस के पलट जाने से चार लोगों की मौत हो गई. हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

Several people died after a bus overturned at the Anantagiri Ghat in Telangana.
तेलंगाना के अनंतगिरी घाट पर बस के पलट जाने से कई लोगों की मौत हो गई. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2026 at 3:25 PM IST

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विकाराबाद (तेलंगाना) : तेलंगाना के विकाराबाद जिले में अनंतगिरि घाट रोड पर एक प्राइवेट बस पलट गई. इस हादसे में चार महिलाओं की मौत हो गई और 15 अन्य लोग घायल हो गए. घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया है, इनमें से दो की हालत गंभीर है.

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि संगारेड्डी जिले के पटनचेरू के पास केसारम गांव से 54 लोग एक बस में सवार होकर विकाराबाद के धारूर मंडल स्थित चिंताकुंटा में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे.

बताया जाता है कि अनंतगिरी घाट रोड से नीचे उतरते समय ड्राइवर का बस पर से कंट्रोल खो गया. इससे गाड़ी रास्ते से हटकर पलट गई, जिससे कई यात्री फंस गए या घायल हो गए. हादसे में कई यात्रियों को गंभीर चोटें आईं. इमरजेंसी सर्विस के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य में मदद की और घायल यात्रियों को गाड़ी से बाहर निकाला.

पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया. विकाराबाद जिले के कलेक्टर दीपक तिवारी ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया और राहत कार्यों के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए.

पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और उन हालात के बारे में जानकारी जुटा रही है जिनमें ड्राइवर ने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया था. वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

मुख्यमंत्री ने दुख जताया
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अनंतगिरि घाट रोड पर हुए हादसे पर दुख जताया. उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि घायलों को बेहतर इलाज मिले.

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