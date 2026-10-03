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तेलंगाना : अनंतगिरी घाट रोड पर बस पलटी, चार लोगों की मौत, 15 घायल

तेलंगाना के अनंतगिरी घाट पर बस के पलट जाने से कई लोगों की मौत हो गई. ( ETV Bharat )

विकाराबाद (तेलंगाना) : तेलंगाना के विकाराबाद जिले में अनंतगिरि घाट रोड पर एक प्राइवेट बस पलट गई. इस हादसे में चार महिलाओं की मौत हो गई और 15 अन्य लोग घायल हो गए. घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया है, इनमें से दो की हालत गंभीर है.