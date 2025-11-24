ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु : दो बसों की आमने-सामने भिड़ंत, 6 लोगों की मौत, 50 घायल

पुलिस और बचाव दल के मौके पर पहुंचने के बाद घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया. पुलिस ने बताया कि सोमवार को तमिलनाडु के तेनकासी जिले में दो यात्री बसों की टक्कर में एक बच्चे समेत कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 50 लोग अस्पताल में भर्ती हैं. घायलों को हाथ, पैर और सिर में फ्रैक्चर समेत गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना की जानकारी मिलते ही तेनकासी के जिला कलेक्टर कमल किशोर और एसपी अरविंद तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटना की जानकारी लेने के साथ ही दिशा-निर्देश दिए.

तेनकासी (तमिलनाडु): तमिलनाडु के तेनकासी में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया. तेनकासी जिले के इदैकल के पास कामराजपुरम इलाके में दो निजी बसों की आमने-सामने की टक्कर में छह लोगों की मौत, 50 लोग घायल हो गए.

पुलिस के मुताबिक, मदुरै से सेनकोट्टई जा रही एक प्राइवेट बस और तेनकासी से कोविलपट्टी की ओर जा रही एक दूसरी बस में टक्कर हो गई. टक्कर से दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों और लोगों ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया.

इस बारे में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि मदुरै से सेनकोट्टई जा रही बस का ड्राइवर लापरवाही से बस चला रहा था. अधिकारियों ने कहा, "जांच करने वालों का मानना ​​है कि बस ड्राइवर की तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से यह हादसा हुआ."

पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयानों की जांच कर रही है. वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हादसे में जान गंवाने वालों को लेकर दुख जताया और जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि घायलों को अच्छी क्वालिटी का इलाज मिले.

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "तेनकासी कदयानल्लूर में हुए बस एक्सीडेंट में छह लोगों की दुखद मौत की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ. मैंने जिला कलेक्टर को, जिन्होंने एक्सीडेंट की जगह से मुझसे बात की थी, सरकारी हॉस्पिटल जाने और यह पक्का करने का आदेश दिया है कि प्रभावित लोगों को सही और अच्छी क्वालिटी का इलाज मिले. मैं मरने वालों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और उनके परिवारों के प्रति अपनी हमदर्दी ज़ाहिर करता हूं."

