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कर्नाटक : टैंकर की टक्कर के बाद ट्रैक्टर पुल से गिरा, एक ही परिवार के छह लोगों की मौत, 10 से ज्यादा घायल

कर्नाटक के कोप्पल जिले में बड़ा हादसा हो गया. ( ETV Bharat )