कर्नाटक : टैंकर की टक्कर के बाद ट्रैक्टर पुल से गिरा, एक ही परिवार के छह लोगों की मौत, 10 से ज्यादा घायल
पुलिस के अनुसार, पीड़ित कोप्पल में हुलिगेम्मा मंदिर जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई.
Published : May 15, 2026 at 9:28 PM IST
कोप्पल (कर्नाटक) : कर्नाटक में शुक्रवार को भीषण हादसा हो गया. हादसे में एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई, वहीं 10 से अधिक लोग घायल हो गए.
बताया जाता है कि विजयनगर और कोप्पल जिलों की सीमा पर तुंगभद्रा बांध के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-50 पर एक टैंकर की टक्कर के बाद एक ट्रैक्टर पुल से नीचे गिर गया. फलस्वरूप हादसे में एक ही परिवार के कम से कम छह सदस्यों की मौत हो गई और 10 से अधिक अन्य घायल हो गए.
मृतकों की पहचान केंचप्पा (35), महंतेश (18), भरत (1), सविता (12), मरेश और गौरम्मा के रूप में हुई है.
वे संदूर तालुक के यशवंत नगर और कुडलिगी तालुक के मरलयानहल्ली गांव के रहने वाले थे. पुलिस के अनुसार, पीड़ित कोप्पल में हुलिगेम्मा मंदिर जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई.
कहा जा रहा है कि एक टैंकर लॉरी ने पीछे से ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, और दोनों गाड़ियां कंट्रोल खोकर पुल से नीचे गिर गई. हादसे में घायल दस से अधिक लोगों को इलाज के लिए होसपेटे और कोप्पल के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.
वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए होसपेटे सरकारी अस्पताल भेजा गया. अधिकारियों ने बताया कि कुछ घायलों की हालत गंभीर है.
विजयनगर जिले की पुलिस अधीक्षक एस जाह्नवी और केपी मुरुलिधर ने हालात का मुआयना करने के लिए दुर्घटना स्थल और होसपेटे सरकारी अस्पताल के मर्च्युरी का दौरा किया. दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने मौके पर बचाव अभियान चलाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की.
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