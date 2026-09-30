गुजरात में भीषण हादसा : बस और ट्रक की टक्कर, 7 की मौत, छह घायल, पीएम ने जताया दुख
गुजरात में हुए सड़क हादसे में सात लोगों की मौत हो गई. मृतकों की शिनाख्त का काम जारी है.
Published : September 30, 2026 at 1:09 PM IST
आनंद (गुजरात): गुजरात के आणंद जिले में बुधवार सुबह अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर एक राजस्थान जा रही बस और ट्रक की टक्कर में सात लोगों की मौत हो गई. वहीं हादसे में छह अन्य लोग घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस से नडियाद सिविल अस्पताल ले जाया गया. हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है.
पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "गुजरात के आणंद में हुए हादसे में लोगों की मौत से बहुत दुख हुआ. दुखी परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं. मैं सभी घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं."
हादसे में बस की एक तरफ से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे हादसे के भीषण होने का अंदाजा लगाया जा सकता है. हादसा अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर आणंद जिले के बोरियावी गांव के पास हुआ. बस राजस्थान जा रही थी. घटना के समय ज़्यादातर यात्री गहरी नींद में थे. सुबह तड़के 3 बजे हुए इस भीषण हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस, 108 एम्बुलेंस सेवा और एक्सप्रेसवे एम्बुलेंस यूनिट की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. अस्पताल ले जाने से पहले घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया.
Deeply saddened by the loss of lives in a mishap in Anand, Gujarat. Condolences to the bereaved families. I pray for the speedy recovery of all those injured: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) September 30, 2026
जानकारी के अनुसार, घायलों में विशाल त्रिवेदी (20), रजनीकांतभाई (61), रमेश शर्मा (60), जितेंद्र (32), पीयूष सिंह मंडल (22) और गणेश जाधव (24) शामिल हैं. कुछ घायलों के सिर, हाथों और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं. इनमें से रजनीकांतभाई की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि एक अन्य यात्री, जितेंद्र झाला के हाथ में गंभीर चोट लगी है.
हादसे के बाद पुलिस और एम्बुलेंस टीमों ने मिलकर बचाव अभियान चलाया. पुलिस दुर्घटना के सही कारण का पता लगाने और सात मृतकों की पहचान सहित अन्य विवरण जुटाने के लिए जांच कर रही है.
ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण आग, कई घर और गौशालाएं जलकर खाक