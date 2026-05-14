गुजरात: हाईवे पर टैंकर से टक्कर के बाद बस में लगी भीषण आग, 4 की मौत, 10 घायल
डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि चोटीला-राजकोट हाईवे पर संगानी गांव के पास एक निजी बस और डंपर के बीच टक्कर हो गई.
Published : May 14, 2026 at 10:00 AM IST
राजकोट: गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में चोटीला-राजकोट नेशनल हाईवे पर बीती रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. संगानी गांव के पास एक टैंकर का टायर फटने के बाद पीछे से आ रही एक निजी लग्जरी बस उससे टकरा गई. शुरुआती जानकारी के अनुसार डंपर के टायर फटने के कारण इसमें आग लग गई और जब बस से इससे टकरायी तो बस भी आग की लपटों में घिर गई. देखते ही देखते पूरी बस जलकर राख हो गई. इस दुखद दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.
सुरेंद्रनगर में चोटीला हाईवे पर बड़ा हादसा
VIDEO | Rajkot: Four killed and 10 critically injured after a bus and tanker collided on the Chotila Highway, triggering a massive fire.— Press Trust of India (@PTI_News) May 14, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/riVqSvJbpt
हादसे की खबर मिलते ही, चोटीला के डिप्टी कलेक्टर एच.टी. मकवाना और उनकी टीम तुरंत मौके पर पहुंची. प्रशासन ने फौरन दमकलकर्मियों को बुलाया और आग पर काबू पाया. जानकारी के अनुसार लगभग 10 लोगों को मामूली चोटें आई और उन्हें इलाज के लिए राजकोट सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. जबकि गंभीर रूप से जलने के कारण जान गंवाने वाले 4 मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए रेफरल अस्पताल में रखा गया.
चोटीला के डिप्टी कलेक्टर एच.टी. मकवाना ने बताया कि देर रात 1:30 बजे, चोटीला-राजकोट हाईवे पर संगानी गांव के पास पटिया के पास एक निजी बस और डामर ले जा रहे एक डंपर के बीच टक्कर हो गई. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए चोटीला रेफरल अस्पताल ले जाया गया है.
इसके साथ ही, मामूली और गंभीर रूप से घायल 10 लोगों को एम्बुलेंस से राजकोट सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उनका इलाज चल रहा है. बस अहमदाबाद से राजकोट जा रही थी. डामर से भरा डंपर आगे चल रहा था. उसका टायर फट गया और उसमें आग लग गई, जिसके बाद पीछे से आ रही बस उससे टकरा गई.
पुलिस ने जांच शुरू की
राजकोट सिविल अस्पताल में इलाज करा रहे घायलों और उनके परिवारों से पूछताछ के दौरान हादसे की भयावहता सामने आई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी जांच कर रही है. इस हादसे की वजह से हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया.
डिप्टी एसपी एस.एस. भदौरिया ने बताया कि कल रात करीब 1:30 बजे, अहमदाबाद-राजकोट हाईवे पर संगानी पटिया के पास एक लग्जरी बस और डामर के टैंकर के बीच टक्कर हो गई. आग लगने के कारण 10 लोग जलने और चोट लगने से घायल हो गए, जिन्हें चोटीला के सरकारी अस्पताल और उसके बाद राजकोट रेफर कर दिया गया. इसके बाद, अंदर से 4 शव निकाले गए। फिलहाल जांच जारी है.