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महाराष्ट्र के ठाणे में दो वाहनों में भीषण टक्कर, 11 लोगों की मौत

महाराष्ट्र के ठाणे में दो वाहनों में भीषण टक्कर, 11 लोगों की मौत ( ETV Bharat )

ठाणे (महाराष्ट्र): ठाणे जिले में सोमवार को एक पुल पर एक वैन और सीमेंट मिक्सर के बीच टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई. जिला ग्रामीण पुलिस के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि यह दुर्घटना मुरबाद के गोविली गांव में रायता पुल पर सुबह करीब 11:30 बजे हुई. पुलिस अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना तब हुई जब वैन विपरीत दिशा से आ रहे एक सीमेंट मिक्सर से टकरा गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसा तब हुआ जब सीमेंट मिक्सर गाड़ी की पैसेंजर वैन (टमटम) से टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन में बैठे यात्रियों को संभलने का एक पल भी नहीं मिला. हादसे से इलाके में बहुत हंगामा हुआ और स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. घायलों को तुरंत पास के हॉस्पिटल ले जाया गया. इस हादसे में मरने वालों में तीन महिलाएं और आठ पुरुष शामिल हैं; इनमें दो कॉलेज स्टूडेंट और मुरबाद तहसीलदार ऑफिस में क्लर्क भूषण घोरपड़े शामिल हैं. खास बात यह है कि इस हादसे में ईको पैसेंजर वैन में सवार सभी यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे इलाके में गहरा दुख और शोक है.