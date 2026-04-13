महाराष्ट्र के ठाणे में दो वाहनों में भीषण टक्कर, 11 लोगों की मौत
ठाणे में हुए इस हादसे में मरने वालों में तीन महिलाएं और आठ पुरुष शामिल हैं. मृतकों में दो कॉलेज स्टूडेंट और सरकारी क्लर्क है.
Published : April 13, 2026 at 2:49 PM IST
ठाणे (महाराष्ट्र): ठाणे जिले में सोमवार को एक पुल पर एक वैन और सीमेंट मिक्सर के बीच टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई. जिला ग्रामीण पुलिस के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि यह दुर्घटना मुरबाद के गोविली गांव में रायता पुल पर सुबह करीब 11:30 बजे हुई. पुलिस अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना तब हुई जब वैन विपरीत दिशा से आ रहे एक सीमेंट मिक्सर से टकरा गई.
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसा तब हुआ जब सीमेंट मिक्सर गाड़ी की पैसेंजर वैन (टमटम) से टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन में बैठे यात्रियों को संभलने का एक पल भी नहीं मिला. हादसे से इलाके में बहुत हंगामा हुआ और स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. घायलों को तुरंत पास के हॉस्पिटल ले जाया गया.
इस हादसे में मरने वालों में तीन महिलाएं और आठ पुरुष शामिल हैं; इनमें दो कॉलेज स्टूडेंट और मुरबाद तहसीलदार ऑफिस में क्लर्क भूषण घोरपड़े शामिल हैं. खास बात यह है कि इस हादसे में ईको पैसेंजर वैन में सवार सभी यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे इलाके में गहरा दुख और शोक है.
पुलिस के मुताबिक, इस घटना के बारे में केस दर्ज करने की प्रक्रिया अभी चल रही है. फिलहाल, ट्रैफिक ठीक है. राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा, "इस हादसे के लिए ओमनी वैन का ड्राइवर जिम्मेदार है. सिर्फ छह यात्री ले जाने की अनुमति होने के बावजूद, उसने गाड़ी में 11 लोगों को बिठाया. यात्रियों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिन लोगों की जान गई है, उन्हें कोई मदद दी जा सकती है या नहीं, इस बारे में मुख्यमंत्री से बात की जाएगी."
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कल्याण से मुरबाड़ की ओर जा रही एक यात्री ईको वैन और दूसरी तरफ से आ रही एक दूसरी गाड़ी के बीच आमने-सामने की भयंकर टक्कर हुई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन के परखचे उड़ गए. भीषण टक्कर की आवाज सुनकर, आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे. लेकिन, जो नजारा उन्हें दिखा, वह इतना भयानक था कि कई लोगों की रूह कांप गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल था. आस-पास के लोगों, पुलिस और इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों को वैन में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, सभी खून से लथपथ थे. घायलों को तुरंत पास के हॉस्पिटल ले जाया गया.
यह भी पढ़ें- चालान से बचने के लिए बटन दबाकर बदल देता था नंबर प्लेट, BMW कार जब्त ...ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज