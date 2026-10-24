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आंध्र प्रदेश: जिलेटिन स्टिक में विस्फोट, रास्ते से गुजर रही टीचर समेत 7 की मौत

आंध्र प्रदेश: सड़क निर्माण कार्य के दौरान जिलेटिन स्टिक में विस्फोट, टीचर समेत 7 की मौत ( ETV Bharat )

अनंतगिरी (आंध्र प्रदेश): अल्लूरी जिले में पिनाकोटा के पास शनिवार को सड़क निर्माण कार्य के दौरान हुए एक हादसे में सात लोगों की मौत हो गई. यह घटना पिनाकोटा पंचायत क्षेत्र में उस समय हुई जब मजदूर सड़क बनाने के लिए एक पहाड़ी को काट रहे थे.

मजदूरों ने ब्लास्ट करने के लिए जिलेटिन स्टिक लगी एक खास मशीन का इस्तेमाल किया. जैसे ही मजदूरों ने मशीन में डीजल डाला, अचानक आग लग गई, जिससे धमाका हो गया. इलाके से गुजर रही गाड़ियां भी धमाके के बीच फंस गईं और दो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं. दुर्घटना में सात मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई.

अल्लूरी जिले के पुलिस अधीक्षक अमित बरदार के मुताबिक, यह घटना शायद तब हुई जब मजदूर एक डंपर ट्रक में फ्यूल भर रहे थे. साइट पर मजदूर आम तौर पर ड्रम में डीजल ले जाते हैं क्योंकि यह जगह करीब 100 किलोमीटर दूर है. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि टैंक भरते समय मजदूरों ने पूरी सावधानी नहीं बरती हो और चिंगारी से आग लग गई हो. एसपी ने साफ किया कि यह अचानक लगी आग थी, धमाका नहीं. विस्फोट की चपेट में आई महिला टीचर

मृतकों में विशाखापट्टनम की टीचर सुनीता भी शामिल हैं. सुनीता पिनाकोटा इलाके के एक MPP स्कूल में टीचर थीं और खबर है कि जब यह घटना हुई, तब वह स्कूल जा रही थीं. अन्य मृतकों की पहचान मणि (देवरापल्ली के), प्रवीण (कडप्पा के ड्राइवर), नारायण राव (चिड़ीकाडा के), पवन कुमार (कडप्पा के), नसीरुद्दीन (असम के हेल्पर) और टिंकू (बिहार के ऑपरेटर) के तौर पर हुई है.