आंध्र प्रदेश: जिलेटिन स्टिक में विस्फोट, रास्ते से गुजर रही टीचर समेत 7 की मौत
अल्लूरी जिले के एसपी के मुताबिक, जिलेटिन स्टिक में विस्फोट की घटना शायद तब हुई जब मजदूर एक डंपर ट्रक में फ्यूल भर रहे थे.
Published : October 24, 2026 at 3:13 PM IST
अनंतगिरी (आंध्र प्रदेश): अल्लूरी जिले में पिनाकोटा के पास शनिवार को सड़क निर्माण कार्य के दौरान हुए एक हादसे में सात लोगों की मौत हो गई. यह घटना पिनाकोटा पंचायत क्षेत्र में उस समय हुई जब मजदूर सड़क बनाने के लिए एक पहाड़ी को काट रहे थे.
मजदूरों ने ब्लास्ट करने के लिए जिलेटिन स्टिक लगी एक खास मशीन का इस्तेमाल किया. जैसे ही मजदूरों ने मशीन में डीजल डाला, अचानक आग लग गई, जिससे धमाका हो गया. इलाके से गुजर रही गाड़ियां भी धमाके के बीच फंस गईं और दो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं. दुर्घटना में सात मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई.
अल्लूरी जिले के पुलिस अधीक्षक अमित बरदार के मुताबिक, यह घटना शायद तब हुई जब मजदूर एक डंपर ट्रक में फ्यूल भर रहे थे. साइट पर मजदूर आम तौर पर ड्रम में डीजल ले जाते हैं क्योंकि यह जगह करीब 100 किलोमीटर दूर है.
उन्होंने कहा कि हो सकता है कि टैंक भरते समय मजदूरों ने पूरी सावधानी नहीं बरती हो और चिंगारी से आग लग गई हो. एसपी ने साफ किया कि यह अचानक लगी आग थी, धमाका नहीं.
विस्फोट की चपेट में आई महिला टीचर
मृतकों में विशाखापट्टनम की टीचर सुनीता भी शामिल हैं. सुनीता पिनाकोटा इलाके के एक MPP स्कूल में टीचर थीं और खबर है कि जब यह घटना हुई, तब वह स्कूल जा रही थीं.
अन्य मृतकों की पहचान मणि (देवरापल्ली के), प्रवीण (कडप्पा के ड्राइवर), नारायण राव (चिड़ीकाडा के), पवन कुमार (कडप्पा के), नसीरुद्दीन (असम के हेल्पर) और टिंकू (बिहार के ऑपरेटर) के तौर पर हुई है.
बताया गया है कि भीषण धमाके के कारण शव बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे.
भूकंप समझकर घरों से बाहर भागे लोग
वहीं, स्थानीय लोग तेज धमाके से घबरा गए और भूकंप के डर से अपने घरों से बाहर निकल आए. वे यह देखकर चौंक गए कि घटनास्थल पर लाशें बिखरी पड़ी थीं और एक मिनी-ट्रक आग की लपटों में जल रहा था.
सूचना मिलने पर पुलिस और अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और टीमें घटना की जांच में जुट गईं.
उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने घटना के बारे में जानकारी ली. उन्होंने धमाके में लोगों की मौत पर दुख जताया. उन्होंने अधिकारियों को धमाके के कारण की पूरी जांच करने का भी आदेश दिया. उपमुख्यमंत्री ने मरने वालों के परिवारों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी.
आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री अनीता ने अल्लूरी जिले में हुए विस्फोट की घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने जिला कलेक्टर और SP से फोन पर बात की और हादसे की जानकारी ली. मंत्री ने अधिकारियों को घायलों को बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट देने का निर्देश दिया और प्रभावित परिवारों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया.
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