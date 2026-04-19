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तमिलनाडु: पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका,17 लोगों की मौत, कई घायल

तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में एक पटाखा बनाने वाली यूनिट में जोरदार धमाका हुआ. जिसकी आवाज 10 किलोमीटर तक सुनी गई.

Several killed in Explosion at Firecracker Factory in Virudhunagar Tamil Nadu
तमिलनाडु: पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका,17 लोगों की मौत, कई घायल (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 19, 2026 at 5:26 PM IST

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विरुधुनगर (तमिलनाडु): विरुधुनगर जिले में रविवार को एक पटाखा फैक्ट्री में हुए जबरदस्त धमाके में 17 लोगों की मौत हो गई. रिपोर्ट के मुताबिक, विरुधुनगर जिले के कट्टानारपट्टी (Kattanarpatti) में एक निजी पटाखा बनाने वाली यूनिट में आज दोपहर यह धमाका हुआ. पटाखों के फटने की आवाज लगभग 10 किलोमीटर तक सुनी गई.

घटना की सूचना मिलने के बाद फायर और रेस्क्यू सर्विस के कर्मी मौके पर पहुंचे और अभी आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं. अधिकारियों ने बताया कि छह लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बता दें, बीते 13 अप्रैल को ही विरुधुनगर जिले में सत्तूर के पास पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए. घटना के समय में इस फैक्ट्री में करीब 60 मजदूर काम कर रहे थे.

यह भी पढ़ें- तमिलनाडु: विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, मजदूर की मौत, तीन घायल

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