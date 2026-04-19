ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका,17 लोगों की मौत, कई घायल

तमिलनाडु: पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका,17 लोगों की मौत, कई घायल ( PTI )

विरुधुनगर (तमिलनाडु): विरुधुनगर जिले में रविवार को एक पटाखा फैक्ट्री में हुए जबरदस्त धमाके में 17 लोगों की मौत हो गई. रिपोर्ट के मुताबिक, विरुधुनगर जिले के कट्टानारपट्टी (Kattanarpatti) में एक निजी पटाखा बनाने वाली यूनिट में आज दोपहर यह धमाका हुआ. पटाखों के फटने की आवाज लगभग 10 किलोमीटर तक सुनी गई.

घटना की सूचना मिलने के बाद फायर और रेस्क्यू सर्विस के कर्मी मौके पर पहुंचे और अभी आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं. अधिकारियों ने बताया कि छह लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.