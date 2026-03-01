ETV Bharat / bharat

नागपुर में SBL एनर्जी लिमिटेड की फैक्ट्री में धमाका, 12 लोगों की मौत

नागपुर: महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कटोल शहर में एक फैक्ट्री में हुए धमाके में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. पुलिस अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह धमाका कटोल तहसील के राउलगांव में माइनिंग और इंडस्ट्रियल विस्फोटक बनाने वाली SBL एनर्जी लिमिटेड फैक्ट्री में हुआ. पुलिस ने बताया कि धमाके के तुरंत बाद घायलों को नागपुर के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. फैक्ट्री में रविवार सुबह धमाका हु्आ. यह इतना भीषण था कि जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ, उसका सारा सामान और मलबा 500 से 700 मीटर दूर जा गिरा. मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं.