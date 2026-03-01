नागपुर में SBL एनर्जी लिमिटेड की फैक्ट्री में धमाका, 12 लोगों की मौत
नागपुर जिले के कटोल में स्थित SBL एनर्जी लिमिटेड की फैक्ट्री में भीषण धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई है.
Published : March 1, 2026 at 10:43 AM IST
नागपुर: महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कटोल शहर में एक फैक्ट्री में हुए धमाके में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. पुलिस अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि यह धमाका कटोल तहसील के राउलगांव में माइनिंग और इंडस्ट्रियल विस्फोटक बनाने वाली SBL एनर्जी लिमिटेड फैक्ट्री में हुआ. पुलिस ने बताया कि धमाके के तुरंत बाद घायलों को नागपुर के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.
फैक्ट्री में रविवार सुबह धमाका हु्आ. यह इतना भीषण था कि जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ, उसका सारा सामान और मलबा 500 से 700 मीटर दूर जा गिरा. मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं.
राज्य के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भी धमाके की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों को तुरंत मदद देने के निर्देश दिए हैं. सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और इलाके को सील कर दिया गया है. किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है.
जिला कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंच गए हैं. धमाके के बाद मौके पर भीषण आग लग गई, करीब 4 घंटे की लगातार कोशिशों के बाद आग पर भी काबू पा लिया गया है और इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया है.
