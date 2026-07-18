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गुजरात के अहमदाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 5 की मौत, कई घायल

गुजरात के अहमदाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, चार की मौत, कई घायल ( ETV Bharat )

अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद शहर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से बड़ा हादसा हो गया है. पुलिस के मुताबिक, ब्लास्ट और आग लगने की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे में मौतों पर दुख जताया है. पीएम ने कहा,"...इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं. घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं. स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर मुमकिन मदद दे रहा है. PMNRF (प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष) से मृतकों के परिवारों को दो-दो लाख रुपये की मदद दी जाएगी. घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे."