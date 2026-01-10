ETV Bharat / bharat

पंजाब: घने कोहरे से बस और कार में भीषण टक्कर, 4 की मौत

पंजाब के होशियारपुर में घने कोहरे की वजह से बड़ी सड़क दुर्घटना हुई. परिवार के चार लोगों की मौत हो गई.

पंजाब के होशियारपुर में एक भीषण सड़क हादसे के बाद का दृश्य (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 10, 2026 at 2:41 PM IST

होशियारपुर: पंजाब के होशियारपुर में शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में एक परिवार के चार लोगों को मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया. पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि यह हादसा घने कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी के कारण हुआ. पुलिस मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुटी है.

पंजाब के होशियारपुर में सुबह में दसूहा रोड पर एक कार और पंजाब रोडवेज बस के बीच भीषण टक्कर हो गई. यह टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में चार कार सवारों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान सुखविंदर सिंह (45), सुशील कुमार (46), ब्रिज कुमार (38) और अरुण कुमार (45) के रूप में हुई है. इस भयानक एक्सीडेंट में जीवित बचे अमित कुमार ने बताया, 'हम सब एक ही परिवार के चाचा-चाची के बेटे हैं. एक्सीडेंट में मरने वाले भाई मुझे अमृतसर एयरपोर्ट छोड़ने आए थे.'

उन्होंने कहा, 'हम सुबह करीब 4:30 बजे उठे और गांव से निकल गए. रास्ते में कोहरा बहुत घना था और इसी दौरान अचानक हमारी कार पंजाब रोडवेज की बस से टकरा गई. मैं कार में ड्राइवर के बगल वाली अगली सीट पर बैठा था और इसी दौरान मुझे कार में नींद भी आ गई.'

दुर्घटना में मरने वाले तीनों युवक गाड़ी की पिछली सीट पर सवार थे और चौथा कार चला रहा था. इस दौरान अचानक हादसा हो गया. इसके बारे में मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन इस एक्सीडेंट में मेरे भाइयों के साथ मेरे जीजा की भी मौत हो गई. उसने कहा कि गाड़ी में कुल पांच युवक सवार थे.

युवक अपने परिवार के सदस्य के लिए प्लेन पकड़ने अमृतसर एयरपोर्ट जा रहा था, तभी घने कोहरे की वजह से उनकी गाड़ी पंजाब रोडवेज से टकरा गई. इस हादसे में विदेश जाने वाले युवक को छोड़कर बाकी चारों की मौत हो गई. पांचों युवक हिमाचल प्रदेश के ऊना के रहने वाले हैं. अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई. जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.'

