ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: नेशनल हाईवे-44 पर ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, चार लोगों की मौत

NH-44 पर ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी ( ETV Bharat )

धर्मपुरी (तमिलनाडु): पुलिस ने बताया कि मंगलवार सुबह तमिलनाडु में नेशनल हाईवे-44 के थॉपपुर घाट इलाके में एक ट्रक के कई गाड़ियों से टकराने से चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा सेलम-धर्मपुरी पहाड़ी इलाके में हुआ, जिसे राज्य की सबसे अधिक दुर्घटना वाली सड़कों में से एक माना जाता है. गौरतलब है कि ट्रैफिक और हाईवे अधिकारियों की तरफ से ड्राइवरों को धीरे चलने की बार-बार सलाह देने के बावजूद इस इलाके से गंभीर हादसों की खबरें आती रहती हैं. अधिकारियों के मुताबिक ट्रक सेलम की तरफ जा रहा था, जब वह पहले आगे चल रहे एक दूसरे ट्रक से टकराया, और फिर एक दोपहिया वाहन, एक ओमनी वैन और एक कार से टकरा गया, जिससे गाड़ियों की चेन टक्कर हो गई. अधिकारियों के मुताबिक ट्रक सलेम की तरफ जा रहा था, तभी वह पहले आगे चल रहे एक दूसरे ट्रक से टकरा गया और फिर वह एक टू-व्हीलर, एक ओमनी वैन और एक कार से टकरा गया. पीड़ितों की पहचान

मृतकों की पहचान धम्मनमपट्टी के अरुणागिरी, मधेमंगलम की कलैयारसी, संकगिरी के मुनियप्पन और दिनेश के रूप में हुई है. इन सभी की मौत दुर्घटनास्थल पर ही हो गई थी. हादसे में तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें पुलिस ने रेस्क्यू किया और धर्मपुरी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.