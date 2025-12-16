तमिलनाडु: नेशनल हाईवे-44 पर ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, चार लोगों की मौत
तमिलनाडु में नेशनल हाईवे-44 के थॉपपुर घाट इलाके में एक ट्रक के कई गाड़ियों से टकराने से चार लोगों की मौत हो गई.
Published : December 16, 2025 at 2:20 PM IST
धर्मपुरी (तमिलनाडु): पुलिस ने बताया कि मंगलवार सुबह तमिलनाडु में नेशनल हाईवे-44 के थॉपपुर घाट इलाके में एक ट्रक के कई गाड़ियों से टकराने से चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा सेलम-धर्मपुरी पहाड़ी इलाके में हुआ, जिसे राज्य की सबसे अधिक दुर्घटना वाली सड़कों में से एक माना जाता है.
गौरतलब है कि ट्रैफिक और हाईवे अधिकारियों की तरफ से ड्राइवरों को धीरे चलने की बार-बार सलाह देने के बावजूद इस इलाके से गंभीर हादसों की खबरें आती रहती हैं. अधिकारियों के मुताबिक ट्रक सेलम की तरफ जा रहा था, जब वह पहले आगे चल रहे एक दूसरे ट्रक से टकराया, और फिर एक दोपहिया वाहन, एक ओमनी वैन और एक कार से टकरा गया, जिससे गाड़ियों की चेन टक्कर हो गई.
पीड़ितों की पहचान
मृतकों की पहचान धम्मनमपट्टी के अरुणागिरी, मधेमंगलम की कलैयारसी, संकगिरी के मुनियप्पन और दिनेश के रूप में हुई है. इन सभी की मौत दुर्घटनास्थल पर ही हो गई थी. हादसे में तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें पुलिस ने रेस्क्यू किया और धर्मपुरी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.
ट्रैफिक हुआ बाधित
चूंकि यह दुर्घटना एक नेशनल हाईवे पर हुई, इसलिए गाड़ियों की आवाजाही काफी देर तक रुक गई. घाट रोड के दोनों तरफ गाड़ियां फंसी रहीं, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. अधिकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हटाने के बाद ट्रैफिक फिर से शुरू हुआ. धर्मपुरी जिले के कलेक्टर सतीश ने वरिष्ठ परिवहन और राजमार्ग अधिकारियों के साथ दुर्घटना स्थल का दौरा किया और ट्रैफिक कंट्रोल के उपायों की निगरानी की.
जाना-माना ब्लैक स्पॉट
पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है. थोपपुर घाट लगातार तमिलनाडु के सबसे खतरनाक सड़क हिस्सों में से एक रहा है. दिसंबर 2020 में, इसी जगह पर 12 गाड़ियों के शामिल होने वाली ऐसी ही एक दुर्घटना हुई थी.
राज्य परिवहन विभाग के डेटा से पता चलता है कि 2012 और 2021 के बीच थोप्पुर घाट पर 558 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 208 लोगों की जान चली गई और 684 लोग घायल हो गए. 2019 और 2023 के बीच सिर्फ इस हिस्से में कम से कम 77 मौतें हुई हैं. अधिकारियों ने बार-बार घाट सेक्शन में खासकर भारी वाहनों के लिए, सख्त स्पीड कंट्रोल और ज़्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत पर जोर दिया है.
