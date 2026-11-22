तमिलनाडु में भीषण हादसा : तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, आठ लोगों की मौत
तमिलनाडु के त्रिची में एक स्पीड कार के पेड़ से टकरा जाने से आठ लोगों ने दम तोड़ दिया. पुलिस जांच में जुटी है.
Published : November 22, 2026 at 7:05 PM IST
त्रिची (तमिलनाडु) : तमिलनाडु में रविवार को भीषण हादसा हो गया. त्रिची के मुसिरी के समीप एक कार के पेड़ से टकरा जाने से उसमें सवार आठ लोगों की मौत हो गई. बताया जाता है कि कार इतनी तेज स्पीड में पेड़ टकराई की, किसी को समझने का मौका नहीं मिला. हादसा ड्राइवर के गाड़ी पर नियंत्रण खो देने की वजह होना माना जा रहा है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देने के लिए साथ ही घटना का जांच शुरू कर दी है.
कान छिदवाने की रस्म के बाद लौट रहे थे घर
घटना के मुताबिक तंजावुर जिले के थिरुक्कट्टुपल्ली के मणिक्कम, सांगिली, मुरुगन, राजेश, शक्तिवेल और सुब्रमण्यम सहित दस व्यक्ति एक ईंट भट्ठे पर काम करते थे. ये लोग 22 नवंबर को, कान छिदवाने की रस्म में शामिल होने के लिए अपने गृहनगर तिरुक्कट्टुपल्ली से कार द्वारा नमक्कल जिले गए.
वहीं कार्यक्रम से घर लौटते समय, कार थुरैयूर-मुसिरी रोड पर जेम्बुनाथपुरम के पास से गुजर रही थी, तभी अचानक ड्राइवर का गाड़ी से नियंत्रण खो गया. फलस्वरूप तेज रफ्तार में गाड़ी सड़क नीम के एक पेड़ से जा टकराई.
मौके पर ही पांच ने दम तोड़ा
टक्कर में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. वहीं पांच यात्रियों माणिक्कम, सांगिली, मुरुगन, राजेश और पावडाई की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि शक्तिवेल और सुब्रमण्यम समेत चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए मुसिरी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए शक्तिवेल, सुब्रमण्यम और सीतारामन की इलाज के दौरान मौत हो गई.
मौके पर पहुंची ने जांच शुरू की
घटना की जानकारी मिलते ही जेम्बुनाथपुरम पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शवों को बरामद करने के साथ ही उन्हें पोस्टमार्टम के लिए मुसिरी सरकारी अस्पताल भेज दिया.
साथ ही पुलिस ने इस दुर्घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और इस बात की गहन जांच कर रही है कि कार अनियंत्रित क्यों हो गई. यह दुखद हादसा, जो उस समय हुआ जब पीड़ित कान छिदवाने के एक कार्यक्रम में शामिल होकर अपने गृहनगर लौट रहे थे.
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