ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में भीषण हादसा : तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, आठ लोगों की मौत

पेड़ से टकराने के बाद खड़ी दुर्घटनाग्रस्त कार. ( ETV Bharat )

त्रिची (तमिलनाडु) : तमिलनाडु में रविवार को भीषण हादसा हो गया. त्रिची के मुसिरी के समीप एक कार के पेड़ से टकरा जाने से उसमें सवार आठ लोगों की मौत हो गई. बताया जाता है कि कार इतनी तेज स्पीड में पेड़ टकराई की, किसी को समझने का मौका नहीं मिला. हादसा ड्राइवर के गाड़ी पर नियंत्रण खो देने की वजह होना माना जा रहा है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देने के लिए साथ ही घटना का जांच शुरू कर दी है.

कान छिदवाने की रस्म के बाद लौट रहे थे घर

घटना के मुताबिक तंजावुर जिले के थिरुक्कट्टुपल्ली के मणिक्कम, सांगिली, मुरुगन, राजेश, शक्तिवेल और सुब्रमण्यम सहित दस व्यक्ति एक ईंट भट्ठे पर काम करते थे. ये लोग 22 नवंबर को, कान छिदवाने की रस्म में शामिल होने के लिए अपने गृहनगर तिरुक्कट्टुपल्ली से कार द्वारा नमक्कल जिले गए. वहीं कार्यक्रम से घर लौटते समय, कार थुरैयूर-मुसिरी रोड पर जेम्बुनाथपुरम के पास से गुजर रही थी, तभी अचानक ड्राइवर का गाड़ी से नियंत्रण खो गया. फलस्वरूप तेज रफ्तार में गाड़ी सड़क नीम के एक पेड़ से जा टकराई. मौके पर ही पांच ने दम तोड़ा