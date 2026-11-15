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पंजाब : फाजिल्का में भीषण सड़क हादसा, दो वाहनों की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत, कई घायल

पंजाब के फाजिल्का में भीषण सड़क हादसा. ( सांकेतिक तस्वीर. (IANS) )

चंडीगढ़ : पंजाब के फाजिल्का जिले में रविवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया. गांव खे कलंदर के पास दो वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई. भिड़ंत इतनी भीषण थी कि पांच लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए.

हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. वहीं हादसे की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया. साथ ही स्थानीय लोगों ने वाहनों में फंसे घायलों को बाहर निकालने में मदद की. इस बीच हादसे की सूचना पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए फाजिल्का के सरकारी अस्पताल ले जाया गया.