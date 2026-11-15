पंजाब : फाजिल्का में भीषण सड़क हादसा, दो वाहनों की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत, कई घायल
पंजाब में रविवार शाम को दो वाहनों के बीच टक्कर हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई.
Published : November 15, 2026 at 10:42 PM IST
चंडीगढ़ : पंजाब के फाजिल्का जिले में रविवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया. गांव खे कलंदर के पास दो वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई. भिड़ंत इतनी भीषण थी कि पांच लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए.
हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. वहीं हादसे की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया. साथ ही स्थानीय लोगों ने वाहनों में फंसे घायलों को बाहर निकालने में मदद की. इस बीच हादसे की सूचना पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए फाजिल्का के सरकारी अस्पताल ले जाया गया.
बताया जाता है कि जलालाबाद हलके के गांव टिवाणा कलां से एक बारात फाजिल्का के गांव करणी खेड़ा गई थी. बारात की वापसी के दौरान खे कलंदर टोल प्लाजा के पास यह भीषण सड़क हादसा हो गया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने घायलों का इलाज शुरू किया. घायलों में दो लोगों की हालत गंभीर बताई गई, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया. वहीं, हादसे में पांच लोगों की मौत की पुष्टि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर एरिक ने की है.
जांच में जुटी पुलिस
हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार या लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं के गंभीर परिणामों को दर्शाता है. हालांकि, दुर्घटना किस वजह से हुई, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.
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