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तमिलनाडु में भीषण हादसा, कार की बस से टक्कर, चार लोगों की मौत

तमिलनाडु में कार की बस से टक्कर हो जाने से चार लोगों ने दम तोड़ दिया. वहीं तीन लोगों की हालत गंभीर है.

The car was completely destroyed after colliding with the bus.
बस से टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2026 at 3:40 PM IST

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पेरम्बलूर (तमिलनाडु) : तमिलनाडु के पेरम्बलूर के पास त्रिची-चेन्नई नेशनल हाईवे (NH-38) पर कार की बस से टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई. वहीं तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए.

पुलिस के मुताबिक हादसा रात करीब ढाई बजे थुरईमंगलम इलाके में एक पेट्रोल पंप के सामने हुआ. कार तूतूकुडी से चेन्नई जा रही बस के पिछले हिस्से से टकरा गई.

कार में सवार लोग रामनाथपुरम जिले में एक शादी समारोह में भाग लेने के बाद चेन्नई लौट रहे थे. बताया गया कि वे रामनाथपुरम के रहने वाले थे और चेन्नई में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे.

मृतकों की पहचान प्रभाकरन (30), कार्ति (38) और काजा उर्फ कालीश्वरन (25) के रूप में हुई है. प्रभाकरन और कालीश्वरन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं कार्ति की पत्नी सूर्या (35) की भी आगे के इलाज के लिए त्रिची ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई.

घायलों की पहचान कन्नदासन (22), जॉन कैनेडी (35) और सारण्या (23) के रूप में हुई है.वहीं जॉन कैनेडी, सारण्या और कार चालक कन्नदासन का पेरम्बलूर सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

इस बीच, पेरम्बलूर शहर पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया. हादसे को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस थूथुकुडी के बस ड्राइवर राजसीलन की जांच कर रही है.

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