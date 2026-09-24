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तमिलनाडु में भीषण हादसा, कार की बस से टक्कर, चार लोगों की मौत

बस से टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए. ( ETV Bharat )

पेरम्बलूर (तमिलनाडु) : तमिलनाडु के पेरम्बलूर के पास त्रिची-चेन्नई नेशनल हाईवे (NH-38) पर कार की बस से टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई. वहीं तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए.

पुलिस के मुताबिक हादसा रात करीब ढाई बजे थुरईमंगलम इलाके में एक पेट्रोल पंप के सामने हुआ. कार तूतूकुडी से चेन्नई जा रही बस के पिछले हिस्से से टकरा गई.

कार में सवार लोग रामनाथपुरम जिले में एक शादी समारोह में भाग लेने के बाद चेन्नई लौट रहे थे. बताया गया कि वे रामनाथपुरम के रहने वाले थे और चेन्नई में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे.

मृतकों की पहचान प्रभाकरन (30), कार्ति (38) और काजा उर्फ कालीश्वरन (25) के रूप में हुई है. प्रभाकरन और कालीश्वरन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं कार्ति की पत्नी सूर्या (35) की भी आगे के इलाज के लिए त्रिची ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई.