आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो और लॉरी में टक्कर, 8 मरे, 12 घायल
आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में बृहस्पतिवार सुबह बड़ी सड़क दुर्घटना हुई. दो वाहनों की आमने सामने हुई टक्कर में कई लोग हताहत हो गए.
Published : April 16, 2026 at 8:39 AM IST
येम्मिगनूर: कुरनूल जिले में गुरुवार सुबह एक भयानक सड़क हादसा हुआ. मंत्रालयम मंडल के चिलकलडोना में एक बोलेरो गाड़ी और एक रेडी-मिक्स लॉरी की टक्कर हो गई. इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए. घायलों को तुरंत येम्मिगनूर के एक अस्पताल में ले जाया गया. पुलिस मामला दर्ज कर घटना की जांच में जुटी है.
यह दुर्घटना तब हुई जब तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बोलेरो गाड़ी की जोरदार टक्कर एक रेडी-मिक्स लॉरी से हो गई. इसके परिणामस्वरूप कई यात्रियों की जान चली गई. कर्नाटक के चिकमगलूर से आए ये तीर्थयात्री मंत्रालयम में श्री राघवेंद्र स्वामी के दर्शन करने जा रहे थे. अधिकारियों के अनुसार इस दुर्घटना में कुल आठ लोगों की मौत हुई. पाँच पीड़ितों को मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन अन्य ने पास के एक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.
इस दुर्घटना में लगभग 10 से 12 लोग घायल हुए. अधिकारियों ने बताया कि घायलों को तुरंत एम्मिगनूर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है. टक्कर की सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुँची और बचाव व राहत अभियान शुरू कर दिया. घायलों को निकालने और घटनास्थल से गाड़ियों के मलबे को हटाने के प्रयास किए गए.
इस घटना के संबंध में एक मामला दर्ज कर लिया गया है, और दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए जाँच चल रही है. अधिकारियों ने बताया कि जैसे-जैसे जाँच आगे बढ़ेगी और टक्कर के कारणों व परिस्थितियों के बारे में और जानकारी सामने आएगी, वैसे-वैसे और विवरण उपलब्ध होंगे.