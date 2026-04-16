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आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो और लॉरी में टक्कर, 8 मरे, 12 घायल

आंध्र प्रदेश के कुरनूल में कार और लॉरी में टक्कर ( ETV Bharat )