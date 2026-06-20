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महाराष्ट्र: परभणी में हनुमान मंदिर की छत गिरी, 6 श्रद्धालुओं की मौत, कई मलबे में दबे

परभणी जिले के यशवाड़ी गांव में हनुमान मंदिर की की छत गिरने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई.

Several kiled as Temple slab collapses in Parbhani Maharashtra rescue operation underway
महाराष्ट्र: परभणी में हनुमान मंदिर की छत गिरी, 6 श्रद्धालुओं की मौत, कई मलबे में दबे (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 20, 2026 at 5:09 PM IST

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मुंबई: महाराष्ट्र के परभणी जिले में मंदिर की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया है. जिसमें 6 लोगों की मौत की खबर है. रिपोर्ट के मुताबिक, मबले में कई लोग दब गए हैं, जिनके निकालने का प्रयास जारी है.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह हादसा परभणी जिले के यशवाड़ी गांव में शनिवार दोपहर को एक हनुमान मंदिर में हुआ. अब तक मलबे से करीब 25 लोगों को बचाया गया है.

TAGGED:

SEVERAL KILED
TEMPLE SLAB COLLAPSES IN PARBHANI
PARBHANI TEMPLE ACCIDENT

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