महाराष्ट्र: परभणी में हनुमान मंदिर की छत गिरी, 6 श्रद्धालुओं की मौत, कई मलबे में दबे
परभणी जिले के यशवाड़ी गांव में हनुमान मंदिर की की छत गिरने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई.
महाराष्ट्र: परभणी में हनुमान मंदिर की छत गिरी, 6 श्रद्धालुओं की मौत, कई मलबे में दबे (IANS)
Published : June 20, 2026 at 5:09 PM IST
मुंबई: महाराष्ट्र के परभणी जिले में मंदिर की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया है. जिसमें 6 लोगों की मौत की खबर है. रिपोर्ट के मुताबिक, मबले में कई लोग दब गए हैं, जिनके निकालने का प्रयास जारी है.
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह हादसा परभणी जिले के यशवाड़ी गांव में शनिवार दोपहर को एक हनुमान मंदिर में हुआ. अब तक मलबे से करीब 25 लोगों को बचाया गया है.
Parbhani, Maharashtra: A pillar and a section of the roof collapsed at the Hanuman Temple complex in Yashwadi, Parbhani district, triggering a major rescue operation. 30–40 people are trapped under the debris. pic.twitter.com/y2PRLzvrSE— IANS (@ians_india) June 20, 2026