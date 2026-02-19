ETV Bharat / bharat

पुणे: शिवाजी जयंती समारोह के दौरान शिवनेरी किले में भगदड़ जैसे हालात, 3 घायल

महाराष्ट्र के पुणे जिले में शिवनेरी किले शिवनेरी में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने से अफरा-तफरी मची ( IANS VIDEO )

जानकारी के अनुसार जश्न के दौरान भारी भीड़ के बीच रेलिंग टूट गई, जिससे कई महिलाओं और बच्चों को मामूली चोटें आई. घायलों को जुन्नार सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. किसी के मरने की खबर नहीं है.

पुणे: महाराष्ट्र के पुणे में स्थित शिवनेरी किले में गुरुवार सुबह भीड़भाड़ के चलते भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई. किले में भीड़ के बीच धक्का लगने से तीन लोग घायल हो गए. यह घटना उस समय हुई जब हजारों लोग मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह घटना सुबह करीब 3.30 बजे हुई, जब मशाल लेकर एक ग्रुप जुन्नार तहसील में मीना दरवाजे के पास किले से नीचे उतर रहा था. पुणे रूरल के पुलिस सुपरिटेंडेंट संदीप सिंह गिल ने कहा, 'भारी भीड़ के बीच एक ग्रुप मशाल लेकर तेजी से किले से नीचे आ रहा था. वहां मौजूद हमारी पुलिस टीम ने उन्हें धीरे चलने की सलाह दी.'

उन्होंने कहा, 'इसी बीच, ऊपर से किसी ने एक आदमी को धक्का दिया, जिसके बाद ग्रुप के चार से पांच लोग गिर गए. तीन लोगों के पैर में चोटें आई.' अधिकारी ने कहा कि मौके पर मौजूद पुलिसवालों ने तुरंत घायलों की मदद की और यह पक्का किया कि लोगों का आना-जाना आसानी से होता रहे.

उन्होंने कहा, 'हमने और पुलिस फोर्स तैनात कर दी है और लोगों का आना-जाना अब आसानी से हो रहा है.' महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज दिन में बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए किले का दौरा करेंगे. महान योद्धा राजा का जन्म 19 फरवरी, 1630 को पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था.