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ओडिशा के नयागढ़ में पटाखा बनाते समय विस्फोट, 6 लोग गंभीर रूप से घायल

ओडिशा के नयागढ़ में पटाखा बनाने के दौरान धमाका हो जाने से छह लोग झुलस जाने से गंभीर रूप से घायल हो गए.

people injured in the explosion while making firecrackers were admitted to the hospital.
पटाखा बनाने समय विस्फोट होने से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 3, 2026 at 6:57 PM IST

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नयागढ़ (ओडिशा) : पटाखा बनाने के दौरान विस्फोट हो जाने से छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना नयागढ़ जिले के नुआगांव पुलिस स्टेशन के कोराडा गांव में शुक्रवार को हुई.

बताया जाता है कि पटाखे मशहूर दसपल्ला लंकापोडी यात्रा के लिए बनाए जा रहे. इसी दौरान दौरान धमाका हो गया. हादसे में गंभीर रूप से घायल में से पांच लोगों को जिला अस्पताल भेजा गया जहां से उन्हें भुवनेश्वर रेफर कर दिया गया.

गंभीर रूप से घायल: हादिबंधु सेठी (कोराडा) नाबा सेठी (कोराडा) निरंजन नाहक, मजदूर (कोराडा) बापुनी नाहक, मजदूर (मिन गादिया) मनोज नायक (मीना गादिया) नाबालिग (गंजम) शामिल हैं. डॉक्टरों के अनुसार, सभी घायल करीब 75 प्रतिशत जल गए थे, जबकि उनसे से एक नाबालिग का शरीर 90 प्रतिशत जल गया था.

The place where the explosion occurred.
वह स्थान जहां पर विस्फोट हुआ. (ETV bharat)

गंभीर रूप से घायल लोगों की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें आगे के इलाज के लिए भुवनेश्वर राजधानी अस्पताल, भुवनेश्वर एम्स और कटक मेडिकल कॉलेज भेज दिया.

जानकारी के अनुसार, कोराडा गांव के हादिबंधु सेठी के घर में पिछले 25 सालों से पटाखे बनाए जा रहे हैं. हमेशा की तरह, वे हादिबंधु सेठी के घर के पीछे पटाखे बनाए जा रहे थे. इसी बीच अचानक, एक धमाका हुआ. इससे वहां पर मौजूद 8 लोगों में से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस बार में गंभीर रूप से घायल हुए नबा सेठी ने कहा, 'जब काम चल रहा था, तो अचानक पटाखा फट गया. हम 25 साल से पटाखा बना रहे हैं.

इस संबंध में नयागढ़ जिला अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर पूर्वी ने बताया, ‘6 लोग गंभीर हालत में आए थे, उनमें से 3 की हालत गंभीर है. 6 में से 5 को शिफ्ट कर दिया गया है. एक का इलाज जिला प्रमुख अस्पताल में चल रहा है. उसका शरीर का 75 प्रतिशत जल गया है.’

घटना के बारे में नयागढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष पांडा ने कहा, ‘यह घटना आज सुबह 11.30 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच हुई. सूचना मिलने के बाद एक टीम मौके पर भेज दी गई. घटना की पूरी जांच की जाएगी. उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसी जानकारी मिली थी कि लंकापोडी के लिए तीर बनाए जा रहे थे. जांच के बाद जानकारी दी जाएगी.'

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