बांदीपोरा में शोक सभा के दौरान अचानक गिरी छत, कई लोग घायल

शोक मनाने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्टा हुए थे. इसी दौरान छत गिर गया और लोग उसमें फंस गए.

Several Injured After Ceiling Collapses During Condolence Gathering in Hajin Bandipora
हाजिन बांदीपोरा में शोक सभा के दौरान छत गिरने से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 28, 2026 at 4:00 PM IST

2 Min Read
बांदीपोरा (जम्मू कश्मीर): उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले में बुधवार एक शोक सभा के दौरान एक रिहायशी घर की छत गिरने से करीब 10 लोग घाय हो गए. मामला हाजिन इलाके के चंदरगैर गांव की है, जहां लोग एक शोक सभा में शामिल होने के लिए इक्ट्ठा हुए थे.

अधिकारियों ने बताया कि, यह घटना तब हुई जब बड़ी संख्या में लोग एक शोकाकुल परिवार को संवेदना व्यक्त करने के लिए घर के एक कमरे में इकट्ठा हुए थे. तभी अचानक छत का एक हिस्सा अचानक गिर गया और सीधे शोक व्यक्त करने वालों पर गिर गया.

चश्मदीदों ने बताया कि कई लोग कुछ देर के लिए गिरे हुए सामान के नीचे दब गए थे. आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया और घायलों को पास के अस्पताल ले गए. अधिकारियों ने बताया कि सभी घायलों को इलाज के लिए उप-जिला अस्पताल सुंबल में भर्ती किया गया है. अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि सभी पीड़ितों को हल्की से लेकर मध्यम चोटें आई हैं.

कश्मीर घाटी में तेज हवाओं की वजह से घरों के छत उड़ गए
बता दें कि, इससे पहले कश्मीर घाटी में तेज हवाएं चलने की वजह से कई लोगों के घर के छत उड़ गए. रात में आंधी तूफान की वजह से जागते रहे परिवारों ने शुक्रवार सुबह जब पहली रोशनी हुई तो देखा कि बर्फ से ढके फर्श, टूटी हुई टिन की चादरें और लकड़ी के बीम आंगन में बिखरे हुए हैं.

कश्मीर घाटी और राजौरी और पुंछ के पीर पंजाल जिलों में तेज हवा का तूफान आया. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 80 से 155 किलोमीटर प्रतिघंटा थी. शोपियां और पुलवामा जिले में 155, श्रीनगर में 84 पुंछ में 80, रियासी में 76 और जम्मू में 63 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं.

राजस्व अधिकारी फिलहाल नुकसान का आकलन कर रहे हैं. हालांकि शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि सैकड़ों घरों की छतें उड़ गईं. राजस्व अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि, अकेले पुलवामा जिले में, एक ही गांव में 56 छतों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें पांच घरों की पूरी छतें उड़ गई हैं. अधिकारी ने कहा कि सरकार के निर्देशों के बाद आकलन का काम किया जा रहा है.

