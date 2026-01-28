ETV Bharat / bharat

बांदीपोरा में शोक सभा के दौरान अचानक गिरी छत, कई लोग घायल

हाजिन बांदीपोरा में शोक सभा के दौरान छत गिरने से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया ( ETV Bharat )

बांदीपोरा (जम्मू कश्मीर): उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले में बुधवार एक शोक सभा के दौरान एक रिहायशी घर की छत गिरने से करीब 10 लोग घाय हो गए. मामला हाजिन इलाके के चंदरगैर गांव की है, जहां लोग एक शोक सभा में शामिल होने के लिए इक्ट्ठा हुए थे.

अधिकारियों ने बताया कि, यह घटना तब हुई जब बड़ी संख्या में लोग एक शोकाकुल परिवार को संवेदना व्यक्त करने के लिए घर के एक कमरे में इकट्ठा हुए थे. तभी अचानक छत का एक हिस्सा अचानक गिर गया और सीधे शोक व्यक्त करने वालों पर गिर गया.

चश्मदीदों ने बताया कि कई लोग कुछ देर के लिए गिरे हुए सामान के नीचे दब गए थे. आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया और घायलों को पास के अस्पताल ले गए. अधिकारियों ने बताया कि सभी घायलों को इलाज के लिए उप-जिला अस्पताल सुंबल में भर्ती किया गया है. अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि सभी पीड़ितों को हल्की से लेकर मध्यम चोटें आई हैं.

कश्मीर घाटी में तेज हवाओं की वजह से घरों के छत उड़ गए

बता दें कि, इससे पहले कश्मीर घाटी में तेज हवाएं चलने की वजह से कई लोगों के घर के छत उड़ गए. रात में आंधी तूफान की वजह से जागते रहे परिवारों ने शुक्रवार सुबह जब पहली रोशनी हुई तो देखा कि बर्फ से ढके फर्श, टूटी हुई टिन की चादरें और लकड़ी के बीम आंगन में बिखरे हुए हैं.