ETV Bharat / bharat

ओमान के सोहर में टैंकर पर ड्रोन हमला, 9 भारतीय नाविकों को बचाया गया, 2 लापता: सोनोवाल

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )

नई दिल्ली: शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने रविवार को कहा कि 11 भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन (PETRO DOLPHIN) पर सोहर एंकरेज में ड्रोन हमला हुआ. मरीनट्रैफिक के अनुसार शारजाह एंकरेज संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इलाके में अरब की खाड़ी में है.

एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में सोनोवाल ने कहा कि नौ भारतीय क्रू मेंबर्स को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है और वे सुरक्षित हैं, लेकिन दो भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं. उन्होंने आगे कहा कि लोकल कोस्ट गार्ड द्वारा सर्च-एंड-रेस्क्यू ऑपरेशन सक्रिय रूप से जारी है.

सोनोवाल ने कहा, 'हम जारी बचाव कामों में पूरी मदद करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और यह पक्का कर रहे हैं कि हमारे लापता लोगों को सुरक्षित ढूंढने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाए.' ओमान में भारतीय दूतावास ने भी कहा कि वह स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है.