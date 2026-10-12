ओमान के सोहर में टैंकर पर ड्रोन हमला, 9 भारतीय नाविकों को बचाया गया, 2 लापता: सोनोवाल
जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि लोकल कोस्ट गार्ड सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं.
Published : October 12, 2026 at 9:14 AM IST
नई दिल्ली: शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने रविवार को कहा कि 11 भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन (PETRO DOLPHIN) पर सोहर एंकरेज में ड्रोन हमला हुआ. मरीनट्रैफिक के अनुसार शारजाह एंकरेज संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इलाके में अरब की खाड़ी में है.
एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में सोनोवाल ने कहा कि नौ भारतीय क्रू मेंबर्स को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है और वे सुरक्षित हैं, लेकिन दो भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं. उन्होंने आगे कहा कि लोकल कोस्ट गार्ड द्वारा सर्च-एंड-रेस्क्यू ऑपरेशन सक्रिय रूप से जारी है.
सोनोवाल ने कहा, 'हम जारी बचाव कामों में पूरी मदद करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और यह पक्का कर रहे हैं कि हमारे लापता लोगों को सुरक्षित ढूंढने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाए.' ओमान में भारतीय दूतावास ने भी कहा कि वह स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है.
⚠️ IMPORTANT UPDATE ⚠️ On Oct 11, tanker MT PETRO DOLPHIN, carrying 11 Indian seafarers, was subjected to a drone attack at Sohar Anchorage. While nine of our Indian crew members have been successfully rescued and are safe, two Indian nationals currently remain missing. Search-and-rescue operations are actively underway by the local Coast Guard. We are continuously coordinating with all relevant authorities to fully support the ongoing rescue efforts and ensure every possible action is taken to safely locate our missing personnel.— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) October 11, 2026
एक्स पर एक पोस्ट में दूतावास ने कहा, 'दूतावास निकारागुआ के झंडे वाले टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन से जुड़ी स्थिति पर करीब से नजर रख रही है. जहाज पर सवार 11 भारतीय नाविकों में से दो लापता बताए जा रहे हैं. दूतावास संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है.'
यह घटना खाड़ी क्षेत्र और ब्लैक सी में कमर्शियल जहाजों और नाविकों पर हमलों की एक सीरीज को लेकर चिंताओं के बीच हुई है. इससे भारत और दूसरे देशों ने समुद्री व्यापार और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा के लिए मजबूत इंटरनेशनल सहयोग की मांग की है.
The Embassy is closely monitoring the situation concerning MT PETRO DOLPHIN, a Nicaragua-flagged tanker. Two of the 11 Indian seafarers onboard are reported missing. The Embassy is in close and continuous contact with the concerned authorities .— India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) October 11, 2026
इससे पहले 9 अक्टूबर को पनामा के झंडे वाले कच्चे तेल के टैंकर एमटी जीईएम नं. 2 पर शारजाह एंकरेज में ड्रोन हमला हुआ था. इस पर 22 भारतीय नागरिक सवार थे. सोनोवाल ने कहा था कि जहाज पर सवार सभी 22 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं.