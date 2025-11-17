सऊदी अरब में हुए एक दर्दनाक बस हादसे में हैदराबाद के उमरा करने गए 42 लोगों की मौत, तेलंगाना CM ने जताया दुख
सऊदी अरब में बड़ा हादसा हुआ है. बताया जा रहा है कि बस मक्का से मदीना जा रही थी.
Published : November 17, 2025 at 11:03 AM IST
हैदराबाद: सऊदी अरब में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 42 लोगों की मौत हो गई. माना जा रहा है कि इनमें से कई लोग हैदराबाद के निवासी थे जो मक्का- मदीना उमरा पर गए थे. पीड़ित एक बस में यात्रा कर रहे थे. बद्र और मदीना के बीच मुफरहाट इलाके में बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई. टक्कर के कारण बस में आग लग गई, जिससे बस में सवार लगभग सभी लोग हताहत हो गए.
प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार मृतकों में से 16 मल्लेपल्ली के निवासी हैं, जबकि अन्य टोली चौक, तप्पाचबूतरा, आसिफनगर और गोशामहल के बताए जा रहे हैं. इनमें से कई लोगों ने स्थानीय ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से अपनी तीर्थयात्रा यात्रा बुक की थी. पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने बताया कि 45 लोग अल मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के माध्यम से और कई अन्य लोग मल्लेपल्ली स्थित एक ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से यात्रा कर रहे थे.
Consulate General of India, Jeddah tweets, " in view of a tragic bus accident near madina, saudi arabia, involving indian umrah pilgrims, a 24x7 control room has been set up in consulate general of india, jeddah." https://t.co/k9s3TABkVa pic.twitter.com/CLcB15psvK— ANI (@ANI) November 17, 2025
एक रिश्तेदार ने बताया कि बस में उनके परिवार के छह सदस्य, जिनमें तीन महिलाएं शामिल हैं, सवार थे. उन्होंने बताया कि उन्हें देर रात सूचना मिली कि दुर्घटना मदीना से लगभग 25 किलोमीटर दूर हुई. एक पीड़ित के रिश्तेदार ने कहा, 'हमें अभी भी पूरी जानकारी नहीं है कि क्या हुआ. जैसे ही हमें दुर्घटना के बारे में पता चला, हमने सांसद असदुद्दीन ओवैसी से संपर्क किया.'
असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया
हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पुष्टि की कि दुर्घटना की पूरी जानकारी अभी तक नहीं मिली है. ओवैसी ने कहा, 'हम सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर रहे हैं. मैंने विदेश मंत्री से भी बात की है.' उन्होंने सरकार से शवों को भारत वापस लाने में पूरा सहयोग करने का आग्रह किया. सांसद ने आगे कहा कि वे आधिकारिक माध्यमों से मृतकों और घायलों की पहचान सत्यापित करने का प्रयास कर रहे हैं.
#WATCH | Delhi | On the bus accident in Saudi Arabia, Hyderabad MP Asaduddin Owaisi says, " ...forty-two hajj pilgrims who were travelling from mecca to medina were on a bus that caught fire...i spoke to abu mathen george, deputy chief of mission (dcm) at the indian embassy in… https://t.co/oiPCgAz4tZ pic.twitter.com/jTuf2kCZPf— ANI (@ANI) November 17, 2025
उमरा त्रासदी में बदल गई
कई परिवारों ने अपने रिश्तेदारों को पवित्र शहरों के लिए उमरा पर भेजा था. उन्होंने बताया कि उन्होंने निजी ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से मक्का-मदीना यात्राएँ बुक की थी लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी यात्रा इतनी भयानक दुर्घटना में समाप्त हो जाएगी.
मल्लेपल्ली, टोली चौक, तप्पाचबूतरा और आसपास के इलाकों में स्थानीय समुदाय सदमे में हैं और हताहतों की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं. पहचान और बचाव कार्य जारी रहने के कारण सऊदी अधिकारियों और भारतीय दूतावास से और जानकारी मिलने की उम्मीद है.
तेलंगाना के मुख्यमंत्री दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को सऊदी अरब में उमरा पर गए भारतीयों से जुड़ी एक बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया. तेलंगाना सरकार ने कहा कि स्थानीय मीडिया में यह खबर आने के बाद कि दुर्घटना में भारतीय उमराह मारे गए हैं, वह रियाद स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में है.
#WATCH | Hyderabad, Telangana | Bus accident in Saudi Arabia | Nampally MLA Mohammad Majid Hussain says, " a very unfortunate accident took place in saudi arabia in which many people died in a bus accident. we are in touch with the authorities and aimim mp asaduddin owaisi is in… pic.twitter.com/5SveT2mEB4— ANI (@ANI) November 17, 2025
एक आधिकारिक बयान में राज्य सरकार ने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में अधिकारियों को सतर्क कर दिया है और उन्हें दूतावास अधिकारियों के साथ निकट समन्वय करने का निर्देश दिया है. तेलंगाना सीएमओ के अनुसार हैदराबाद के कई निवासी उस बस में सवार थे जो मक्का से मदीना जा रही थी.
हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्य सचिव रामकृष्ण राव ने दिल्ली में मौजूद रेजिडेंट कमिश्नर गौरव उप्पल को सूचित किया. उन्होंने आदेश दिया कि दुर्घटना में हमारे राज्य के कितने लोग शामिल हैं, इसकी जानकारी एकत्र करें और सीएमओ के अनुसार तुरंत जानकारी उपलब्ध कराएँ. स्थिति पर नजर रखने के लिए सचिवालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है. आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है.
तेलंगाना सरकार के सचिवालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित
सऊदी अरब में हुई बस दुर्घटना में हैदराबाद के लोगों के शामिल होने की सूचना मिलने के बाद राज्य सरकार सतर्क हो गई. राज्य सरकार ने जेद्दा स्थित महावाणिज्य दूतावास और रियाद स्थित उप राजदूत से संपर्क किया. उन्होंने उनसे इस बारे में पूरी जानकारी देने को कहा कि क्या राज्य से कोई तीर्थयात्री थे और यदि थे, तो कितने.
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को घटना का पूरा विवरण प्राप्त करने का आदेश दिया. दिल्ली स्थित रेजिडेंट कमिश्नर और समन्वय सचिव को विदेश विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने और पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.
आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तुरंत उचित राहत उपाय करने की सलाह दी गई. मुख्यमंत्री के आदेश पर मुख्य सचिव रामकृष्ण राव ने दिल्ली में समन्वय सचिव गौरव उप्पल को सूचित किया. सऊदी अरब में बस दुर्घटना के पीड़ितों के परिवारों को उचित जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया.
इसके लिए दो फोन नंबर भी जारी किए गए हैं. मक्का गए लोगों के परिवार और रिश्तेदार चिंता व्यक्त कर रहे हैं. वे ट्रैवल एजेंसियों के पास जाकर पूछ रहे हैं कि क्या उनके रिश्तेदार भी मृतकों में शामिल हैं.