सऊदी अरब में हुए एक दर्दनाक बस हादसे में हैदराबाद के उमरा करने गए 42 लोगों की मौत, तेलंगाना CM ने जताया दुख

सऊदी अरब में बड़ा हादसा हुआ है. बताया जा रहा है कि बस मक्का से मदीना जा रही थी.

SAUDI ARABIA BUS ACCIDENT
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 17, 2025 at 11:03 AM IST

5 Min Read
हैदराबाद: सऊदी अरब में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 42 लोगों की मौत हो गई. माना जा रहा है कि इनमें से कई लोग हैदराबाद के निवासी थे जो मक्का- मदीना उमरा पर गए थे. पीड़ित एक बस में यात्रा कर रहे थे. बद्र और मदीना के बीच मुफरहाट इलाके में बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई. टक्कर के कारण बस में आग लग गई, जिससे बस में सवार लगभग सभी लोग हताहत हो गए.

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार मृतकों में से 16 मल्लेपल्ली के निवासी हैं, जबकि अन्य टोली चौक, तप्पाचबूतरा, आसिफनगर और गोशामहल के बताए जा रहे हैं. इनमें से कई लोगों ने स्थानीय ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से अपनी तीर्थयात्रा यात्रा बुक की थी. पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने बताया कि 45 लोग अल मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के माध्यम से और कई अन्य लोग मल्लेपल्ली स्थित एक ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से यात्रा कर रहे थे.

एक रिश्तेदार ने बताया कि बस में उनके परिवार के छह सदस्य, जिनमें तीन महिलाएं शामिल हैं, सवार थे. उन्होंने बताया कि उन्हें देर रात सूचना मिली कि दुर्घटना मदीना से लगभग 25 किलोमीटर दूर हुई. एक पीड़ित के रिश्तेदार ने कहा, 'हमें अभी भी पूरी जानकारी नहीं है कि क्या हुआ. जैसे ही हमें दुर्घटना के बारे में पता चला, हमने सांसद असदुद्दीन ओवैसी से संपर्क किया.'

असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पुष्टि की कि दुर्घटना की पूरी जानकारी अभी तक नहीं मिली है. ओवैसी ने कहा, 'हम सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर रहे हैं. मैंने विदेश मंत्री से भी बात की है.' उन्होंने सरकार से शवों को भारत वापस लाने में पूरा सहयोग करने का आग्रह किया. सांसद ने आगे कहा कि वे आधिकारिक माध्यमों से मृतकों और घायलों की पहचान सत्यापित करने का प्रयास कर रहे हैं.

उमरा त्रासदी में बदल गई

कई परिवारों ने अपने रिश्तेदारों को पवित्र शहरों के लिए उमरा पर भेजा था. उन्होंने बताया कि उन्होंने निजी ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से मक्का-मदीना यात्राएँ बुक की थी लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी यात्रा इतनी भयानक दुर्घटना में समाप्त हो जाएगी.

मल्लेपल्ली, टोली चौक, तप्पाचबूतरा और आसपास के इलाकों में स्थानीय समुदाय सदमे में हैं और हताहतों की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं. पहचान और बचाव कार्य जारी रहने के कारण सऊदी अधिकारियों और भारतीय दूतावास से और जानकारी मिलने की उम्मीद है.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को सऊदी अरब में उमरा पर गए भारतीयों से जुड़ी एक बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया. तेलंगाना सरकार ने कहा कि स्थानीय मीडिया में यह खबर आने के बाद कि दुर्घटना में भारतीय उमराह मारे गए हैं, वह रियाद स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में है.

एक आधिकारिक बयान में राज्य सरकार ने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में अधिकारियों को सतर्क कर दिया है और उन्हें दूतावास अधिकारियों के साथ निकट समन्वय करने का निर्देश दिया है. तेलंगाना सीएमओ के अनुसार हैदराबाद के कई निवासी उस बस में सवार थे जो मक्का से मदीना जा रही थी.

हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्य सचिव रामकृष्ण राव ने दिल्ली में मौजूद रेजिडेंट कमिश्नर गौरव उप्पल को सूचित किया. उन्होंने आदेश दिया कि दुर्घटना में हमारे राज्य के कितने लोग शामिल हैं, इसकी जानकारी एकत्र करें और सीएमओ के अनुसार तुरंत जानकारी उपलब्ध कराएँ. स्थिति पर नजर रखने के लिए सचिवालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है. आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है.

तेलंगाना सरकार के सचिवालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित
सऊदी अरब में हुई बस दुर्घटना में हैदराबाद के लोगों के शामिल होने की सूचना मिलने के बाद राज्य सरकार सतर्क हो गई. राज्य सरकार ने जेद्दा स्थित महावाणिज्य दूतावास और रियाद स्थित उप राजदूत से संपर्क किया. उन्होंने उनसे इस बारे में पूरी जानकारी देने को कहा कि क्या राज्य से कोई तीर्थयात्री थे और यदि थे, तो कितने.

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को घटना का पूरा विवरण प्राप्त करने का आदेश दिया. दिल्ली स्थित रेजिडेंट कमिश्नर और समन्वय सचिव को विदेश विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने और पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.

आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तुरंत उचित राहत उपाय करने की सलाह दी गई. मुख्यमंत्री के आदेश पर मुख्य सचिव रामकृष्ण राव ने दिल्ली में समन्वय सचिव गौरव उप्पल को सूचित किया. सऊदी अरब में बस दुर्घटना के पीड़ितों के परिवारों को उचित जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया.

इसके लिए दो फोन नंबर भी जारी किए गए हैं. मक्का गए लोगों के परिवार और रिश्तेदार चिंता व्यक्त कर रहे हैं. वे ट्रैवल एजेंसियों के पास जाकर पूछ रहे हैं कि क्या उनके रिश्तेदार भी मृतकों में शामिल हैं.

