Year Ender 2025: उत्तराखंड में सियासत से लेकर सड़कों तक छाए रहे ये मुद्दे, खूब बटोरी सुर्खियां

अचानक बेरोजगार युवाओं के धरने में पहुंचे सीएम: साल के अंतिम महीनों में एक और घटना सुर्खियों में रही. बेरोजगार युवाओं के धरने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक पहुंचे. भर्ती परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक और परिणामों में पारदर्शिता को लेकर युवा कई दिनों से धरने पर बैठे थे. अचानक मुख्यमंत्री के पहुंचने से माहौल बदल गया, उन्होंने युवाओं की बात सुनीं, कई मुद्दों पर तुरंत निर्णय लिए और आश्वासन दिया कि सभी भर्ती प्रक्रियाएं समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरी होंगी. यह कदम युवाओं के बीच सरकार के प्रति राहत और विश्वास दोनों लेकर आया. हालांकि विपक्ष ने ये कह कर खूब सरकार को घेरा की सीएम को बेरोजगारों के आगे झुकना पड़ा जो सरकार की कमी को दर्शाता है.

पेपर लीक मामला: इस साल जो सबसे अधिक चर्चाओं में पेपर लीक मामला रहा. उत्तराखंड में हुई परीक्षा का पेपर लीक मामला इतना अधिक चर्चा में रहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा और कई बड़े नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार गड़बड़ियों के मामले सामने आते रहे. इस साल एक बड़े पेपर लीक का खुलासा हुआ. कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए कि प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था. जैसे ही तस्वीरें सामने आईं पूरे राज्य में युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर और पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में छात्रों ने धरने-प्रदर्शन शुरू कर दिए. युवाओं की नाराजगी बढ़ती देख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाया और सरकार ने जांच को पारदर्शी बनाने के लिए इसे CBI को सौंपने की सिफारिश की. ये खबर केवल राज्य के लिए नहीं बल्कि देश में भी सुर्खियों में रही, हालांकि इस घटना ने सरकार के भी माथे पर बल ला दिया था.

देहरादून: उत्तराखंड के लिए 2025 कई तरह की जहां संभावना लेकर आया, तो वहीं कुछ फैसले भी खूब सुखियों में बने रहे. कभी प्राकृतिक आपदा तो कभी आस्था का सैलाब देश पर और दुनिया में चर्चित मुद्दे रहे. कभी प्रशासन सवालों के घेरे में आया, तो कभी सरकार की सक्रियता चर्चा में रही. पूरे साल ऐसी कई घटनाएं हुईं, जिन्होंने ना केवल प्रदेश की राजनीति और समाज को प्रभावित किया, बल्कि राष्ट्रीय सुर्खियों में भी जगह बनाई. चलिए जानते हैं कुछ वो खबरें जो सुर्खियों में बनी रही.

अवैध धार्मिक स्थलों पर सरकार का बड़ा एक्शन: यूपी की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन पर काम कर रही बीजेपी सरकार ने इस साल खूब अवैध निर्माण गिराए. इस साल उत्तराखंड सरकार ने अवैध धार्मिक स्थलों विशेषकर बिना अनुमति चल रहे मदरसों और अन्य संस्थानों पर एक बड़ा अभियान चलाया. सरकार का दावा था कि कई धार्मिक ढांचे बिना पंजीकरण के गलत दस्तावेजों व सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए थे. इस अभियान के तहत दर्जनों अवैध निर्माणों को सील किया गया और कई मामलों में ढहाने की कार्रवाई भी की गई.

धर्म के नाम पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं: मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि राज्य में किसी भी धर्म के नाम पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके इस अभियान से प्रदेश में राजनीति पारा चढ़ा रहा. समर्थकों का कहना था कि यह कानून व्यवस्था और पारदर्शिता के लिए जरूरी कदम है, जबकि विरोधियों ने इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करार दिया. बावजूद इसके यह अभियान पूरे साल चर्चा में बना रहा. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अभी तक सरकार ने 10 हजार हेक्टर भूमि कब्जा मुक्त करवाई है, जबकि 550 से अधिक अवैध धार्मिक स्थल हटाए हैं.

उत्तरकाशी धराली आपदा (Photo-Local Resident)

प्रदेश में आपदा ने दिए गहरे जख्म: साल 2025 में सबसे बड़ी और दुखद खबर भी साल जाते जाते दे गई. साल 2025 में उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई आपदा ने देश दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा. इस आपदा में कई घर, दुकानें, होटल और सड़कें मलबे में दब गए. कई लोग अपने घरों और रास्तों में फंस गए, जबकि कुछ को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. वहीं इस घटना में कई लोग अभी भी लापता है. धराली की यह दुःखद घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी. इससे हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ते निर्माण मौसम में तेजी से आ रहे बदलाव और अस्थिर भूभाग पर पुनर्गठन की जरूरत जैसे सवाल एक बार फिर सामने आ गए.

धराली को आपदा ने दिया गहरा जख्म (Photo- ETV Bharat)

आपदा के बाद भी चारधाम यात्रा में बना रिकॉर्ड: धराली और केदारनाथ में भयानक आपदा के बाद भी चारों धामों में काफी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे. सरकार की मानें तो साल 2025 में चारधाम यात्रा ने इतिहास रचा है. बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री इन चारों धामों में इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, इस बार यात्रा में 51 लाख से अधिक यात्रियों ने दर्शन किए. यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक रही, यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार ने सुरक्षा स्वास्थ्य और ट्रैफिक प्रबंधन में कई नई तकनीकें अपनाईं. अलग अलग धामों में आपदा के बीच भी इतनी अधिक संख्या में भक्तों का आना ये बताता है कि लोगों में चारधाम के प्रति आस्था कितनी है. चारधाम यात्रा का यह रिकॉर्ड ना केवल पर्यटन के लिए सकारात्मक संकेत था, बल्कि प्रदेश की धार्मिक महत्ता और आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती देता रहा.

मानव वन्यजीव संघर्ष के बढ़े आंकड़े (Photo-ETV Bharat)

प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं: साल जाते जाते उत्तराखंड के पहाड़ों में एक अजीब सा डर पैदा हो गया है. कई ऐसी घटनाएं इस दौरान घटी, जिसने लोगों को खूब विचलित किया. इस वर्ष पहाड़ी क्षेत्रों में भालुओं के हमलों में भी अत्यधिक बढ़ोतरी देखी गई. उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में कई ऐसी घटनाएं सामने आईं, जिनमें लोग गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ मामलों में जान भी चली गई. ग्रामीण इलाकों में लोगों में डर का माहौल बना रहा और शाम के बाद लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं. वन विभाग ने हमलों को रोकने के लिए कई कदम उठाए, फिलहाल वो भी कारगर होते दिखाई नहीं दे रहे हैं. लगातार घटनाओं ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती समस्या को स्पष्ट रूप से उजागर किया. अभी तक भालू के हमले में 8 लोगों की मौत हुई है.

वन्यजीव हुए हमलावर (Photo-ETV Bharat)

अर्धकुंभ को कुंभ की तर्ज पर मनाने का पर नई बहस: साल 2025 में उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा धार्मिक फैसला लिया है. साल 2027 में होने वाले हरिद्वार अर्धकुंभ को इस बार कुंभ की तर्ज पर आयोजित करने का निर्णय लेकर सभी को चौकाया है. जिसने एक नई बहस को भी जन्म दिया है. सरकार का कहना था कि हरिद्वार दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी में से है, इसलिए अर्धकुंभ भी उतना ही भव्य होना चाहिए. कुछ संतों और अखाड़ों ने सरकार की इस घोषणा का स्वागत किया, जबकि कुछ ने इसे परंपरा से खिलवाड़ बताया. इसके बावजूद सरकार ने आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी और ऐसा पहली बार होगा जब अर्ध कुंभ को कुंभ की तर्ज पर मनाया जाएगा. ये फैसला भी खूब चर्चा में इस साल रहा.

भालू और गुलदार के हमले में कई लोगों की गई जान (Photo-ETV Bharat)

