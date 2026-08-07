धनबाद में भीषण भू-धंसान, 12 से अधिक घर जमींदोज, दो मंजिला मकान जमीन में समाया, कई घायल
धनबाद के छाताबाद में हुए भू-धंसान में कई घर जमींदोज हो गए. कई लोग घायल भी हुए हैं. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : August 7, 2026 at 7:38 PM IST
धनबाद: झारखंड के धनबाद में एक बार फिर भू-धंसान ने तबाही मचाई है. कतरास थाना क्षेत्र के छाताबाद में शुक्रवार शाम अचानक बड़े इलाके में जमीन धंस गई. देखते ही देखते 12 से ज्यादा घर जमींदोज हो गए, कई मकानों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गईं, जबकि एक दो मंजिला मकान पूरी तरह जमीन में समा गया. हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और दहशत फैल गई.
हादसे के वक्त कई लोग घरों के अंदर मौजूद थे. स्थानीय लोगों और आसपास के लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया. अपनी जान जोखिम में डालकर मलबे और धंसे हुए घरों से फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. घटना में करीब 12 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार खदान में ब्लास्टिंग के कुछ ही देर बाद जमीन में तेज कंपन महसूस हुआ और देखते ही देखते बड़े क्षेत्र में जमीन फटने लगी. कई मकान अचानक धंस गए, जिससे लोगों में चीख-पुकार मच गई. जान बचाने के लिए लोग घरों से बाहर भागने लगे.
सूचना मिलते ही पुलिस, बीसीसीएल और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. पूरे इलाके की घेराबंदी कर स्थिति पर नजर रखी जा रही है. फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है. प्रशासन पूरे इलाके का आकलन कर रहा है कि भू-धंसान का दायरा कितना बड़ा है और कितने घर इसकी चपेट में आए हैं.
घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. लोगों का आरोप है कि खदान में लगातार की जा रही ब्लास्टिंग और भूमिगत खनन के कारण यह हादसा हुआ है. लंबे समय से भू-धंसान का खतरा बना हुआ था, लेकिन सुरक्षा और पुनर्वास को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.
लोगों ने बीसीसीएल और जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और उचित मुआवजे की मांग की है. बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और नाराजगी जताई. इस घटना ने एक बार फिर धनबाद के खनन प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
यह भी पढ़ें:
धनबाद में फिर भू-धंसान, आधा दर्जन घर जमींदोज, जमीन में समाई सामान और मोटरसाइकिल
आग और भू-धंसान की छाया से निकलकर बेलगड़िया की महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर, सफलता की लिखी नई कहानी
केंदुआडीह भू-धंसान और गैस रिसाव पर मंथन, वैज्ञानिक खुदाई के बाद ही खुलेगी धनबाद-बोकारो सड़क