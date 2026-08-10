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महाराष्ट्र : सांप के काटने से तीन छात्राओं की मौत, तीन अस्पताल में भर्ती

सांप के काटने से काटने से तीन स्टूडेंट की मौत, तीन छात्राओं का अस्पताल में चल रहा इलाज (इनसेट में आईसीयू) ( प्रतीकात्मक फोटो- IANS और ETV Bharat )

गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के एक आवासीय आश्रम स्कूल में रात में सोते समय सांप के काटने से तीन छात्राओं की मौत हो गई. वहीं तीन अन्य छात्राओं का इलाज चल रहा है. इसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. बताया जाता है कि गढ़चिरौली जिले के धनोरा तालुका में जपतलाई आवासीय आश्रम स्कूल की छात्राएं खाना खाकर सो गईं. इसी दौरान रात 2:00 बजे से 2:30 बजे के बीच पता चला कि कुछ स्टूडेंट्स को सांप ने काट लिया था. घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और घायल छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. दीपिका लकड़ा (क्लास 6) और सुष्मिता मंडल (क्लास 8) की धनोरा के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. इसके बाद, अनु कोरेटी (क्लास 2), जिसका गढ़चिरौली जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था, उसकी भी मौत हो गई. तीन अन्य छात्राएं - दीपिका मडावी (कक्षा 5), कविता किरंगा (कक्षा 6), और समृद्धि सुरेश नैतम (कक्षा 8) - का अभी गढ़चिरौली जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. इनमें से समृद्धि नैतम की हालत गंभीर बताई जा रही है.