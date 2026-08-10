महाराष्ट्र : सांप के काटने से तीन छात्राओं की मौत, तीन अस्पताल में भर्ती
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के एक आवासीय स्कूल में सांप के काट लेने से तीन स्टूडेंट की मौत हो गई, जबकि तीन अस्पताल में भर्ती हैं.
Published : August 10, 2026 at 4:01 PM IST
गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के एक आवासीय आश्रम स्कूल में रात में सोते समय सांप के काटने से तीन छात्राओं की मौत हो गई. वहीं तीन अन्य छात्राओं का इलाज चल रहा है. इसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है.
बताया जाता है कि गढ़चिरौली जिले के धनोरा तालुका में जपतलाई आवासीय आश्रम स्कूल की छात्राएं खाना खाकर सो गईं. इसी दौरान रात 2:00 बजे से 2:30 बजे के बीच पता चला कि कुछ स्टूडेंट्स को सांप ने काट लिया था.
घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और घायल छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. दीपिका लकड़ा (क्लास 6) और सुष्मिता मंडल (क्लास 8) की धनोरा के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. इसके बाद, अनु कोरेटी (क्लास 2), जिसका गढ़चिरौली जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था, उसकी भी मौत हो गई.
तीन अन्य छात्राएं - दीपिका मडावी (कक्षा 5), कविता किरंगा (कक्षा 6), और समृद्धि सुरेश नैतम (कक्षा 8) - का अभी गढ़चिरौली जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. इनमें से समृद्धि नैतम की हालत गंभीर बताई जा रही है.
इस बीच, एहतियात के तौर पर 14 और छात्राओं को जिला अस्पताल में मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है. इस घटना से इलाके और जपतलाई आवासीय आश्रम स्कूल में हड़कंप मच गया.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें मौतों के बारे में शुरुआती जानकारी मिली है और उन्होंने घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. फडणवीस ने कहा, "मुझे स्टूडेंट्स की सांप के काटने से मौत की जानकारी मिली है. मैंने घटना के बारे में और विस्तृत रिपोर्ट मांगी है."
घटना के बाद, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग की टीमों ने जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है. अधिकारी उन हालात की जांच कर रहे हैं जिनमें सांप हॉस्टल में घुसा और उन घटनाओं का क्रम जिससे स्टूडेंट्स को काटा गया. वर्ल्ड ट्राइबल डे के एक दिन बाद हुई इस घटना ने आवासीय आश्रम स्कूलों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है, जिसमें हॉस्टल की सफाई, सोने का इंतजाम, सांपों से बचाव के तरीके और रात के समय सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल हैं.
ये भी पढ़ें- बुलेट ट्रेन के दौर में 'स्ट्रेचर' पर सिस्टम! सांप काटने के बाद महिला को 3 किमी तक कंधे पर ढोकर ले गये