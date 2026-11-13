छठ की खुशियों के बीच पसरा मातम, एक ही परिवार के तीन सदस्यों ने की आत्महत्या
VAISHALI SUICIDE CASE: बिहार में छठ की खुशियों के बीच एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली है. रिपोर्ट- अमरेश शर्मा
Published : November 13, 2026 at 9:39 AM IST
वैशीली: एक तरफ बिहार में महापर्व छठ की रौनक है, दूसरी तरफ वैशाली में एक ही परिवार के तीन सदस्यों ने आत्महत्या कर ली. वहीं 15 वर्षीय बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है, जिससे उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर में भर्ती कराया गया है. मामला जिले के गोरौल थाना क्षेत्र के प्रेमराज गांव का है.
जमीन विवाद से जुड़ा है मामला
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह परिवार श्यामनंदन सिंह का है. उनकी मृत्यु के बाद उनका इकलौता बेटा राहुल पुश्तैनी जमीन लगातार बेच रहा था. परिवार के अन्य सदस्य इसका विरोध कर रहे थे. इसी बीच बीते शनिवार को राहुल ने 7 कट्टा जमीन की रजिस्ट्री कराई दी थी.
दंपति में हुआ था झगड़ा
रजिस्ट्री की जानकारी मिलने पर उसकी पत्नी सीमा देवी ने रजिस्ट्री कार्यालय से जमीन के कागजात की नकल निकलवाई और राहुल से जमीन बेचने को लेकर पूछताछ की. इस दौरान दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और दोनों की बीच खूब कहासुनी हो गई.
मां-पत्नी और बेटे की मौत
आरोप है कि राहुल ने अपनी मां और पत्नी के साथ मारपीट की और घर से बाहर चला गया. इसके बाद गुरुवार की देर रात परिवार के चार सदस्यों द्वारा जहरीला पदार्थ खा लिया गया. मृतकों की पहचान निर्मला देवी उम्र 55 साल (राहुल की मां), सीमा देवी उम्र 35 साल (राहुल की पत्नी) और मुन्ना कुमार उम्र 12 साल (राहुल का बेटा) के रूप में हुई है.
गांव में मातम पसरा
घटना के संबंध में सूचना मिलने के बाद गोरौल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पारिवारिक विवाद समेत जमीन बिक्री की जांच में जुट गई. साथ ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा. घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है.
''प्रथम दृष्टयालग रहा है कि जहरीला पदार्थ खाने से तीनों लोगों की मौत हुई है,जबकि बेटी की हालत नाजुक है. जिसका इलाज हाजीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है. मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है''. - सुनील कुमार, सब-इंस्पेक्टर
क्या कहते हैं स्थानीय निवासी
स्थानीय निवासी वैधनाथ सिंह ने बताया कि परिवार में जमीन बेचने पर विवाद हुआ था. जिससे चार लोगों ने जहरीला पदार्थ खा लिया. 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 साल की बच्ची का इलाज चल रहा है.
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