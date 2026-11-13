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छठ की खुशियों के बीच पसरा मातम, एक ही परिवार के तीन सदस्यों ने की आत्महत्या

एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने उठाया खौफनाक कदम ( ETV Bharat )

वैशीली: एक तरफ बिहार में महापर्व छठ की रौनक है, दूसरी तरफ वैशाली में एक ही परिवार के तीन सदस्यों ने आत्महत्या कर ली. वहीं 15 वर्षीय बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है, जिससे उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर में भर्ती कराया गया है. मामला जिले के गोरौल थाना क्षेत्र के प्रेमराज गांव का है.

जमीन विवाद से जुड़ा है मामला