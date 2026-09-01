ETV Bharat / bharat

नेपाल त्रासदी: उत्तराखंड से जुड़े 5 विदेशी नागरिकों समेत 9 लापता, परिजनों ने सरकार से मांगी मदद

नेपाल बाढ़ के बाद से ही बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी लापता है, जिनके परिजनों ने उत्तराखंड से संपर्क किया है.

Etv Bharat
नेपाल के नुवाकोट में बाढ़ से क्षतिग्रस्त रिहायशी इलाके में मलबा हटाने का काम चल रहा है. (ANI) (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 1, 2026 at 2:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: नेपाल त्रासदी में मरने वालों और लापता लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. नेपाल त्रासदी में लापता हुए कई लोगों ने परिजनों ने उत्तराखंड शासन-प्रशासन से भी संपर्क किया है. उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार अभी तक 9 लोगों के परिजनों ने उत्तराखंड शासन-प्रशासन से संपर्क किया है, जिसमें से एक व्यक्ति उत्तराखंड का है, बाकी आठ लोगों में से पांच अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड के हैं. वहीं तीन लोग मुंबई महाराष्ट्र के हैं. इन सभी के परिजन उत्तराखंड में रहते हैं.

उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार दो अमेरिकन नागरिक मीणा गुप्ता और पंकज नाथ के परिजनों के अलावा इंग्लैंड के सिटीजन जगदीश मर्चेंट और तेजल मर्चेंट के रिश्तेदारों ने भी उत्तराखंड शासन से संपर्क किया था. इसके साथ ही कनाडा नागरिक मोहित कौशिक भी नेपाल आपदा में लापता हो गए. उनके परिजनों ने भी उत्तराखंड शासन-प्रशासन को इसकी जानकारी दी है. उत्तराखंड के एक व्यक्ति भवन दत्त भी नेपाल त्रासदी में लापता हैं.

USDMA
उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ जारी की गई जानकारी. (USDMA)

इसके अलावा मुंबई की रहने वाली रीमा, एनआरएक रमन और बीना कुलकर्णी के परिजनों ने भी उत्तराखंड शासन-प्रशासन को अपने परिजनों के नेपाल में लापता होने की जानकारी दी है. उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से बताया गया है कि सभी जानकारियां केंद्र और अन्य एजेंसियों को दी गई हैं. इन सभी लोगों के परिजन उत्तराखंड में रहते हैं.

चार हजार के करीब लोग लापता: दरअसल, नेपाल में आई भयानक बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 987 हो गई. नेपाल के बाढ़ प्रभावित आठ जिलों में मलबे के नीचे से शव मिल रहे हैं. नेपाल की नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार, 3916 लोग अभी भी लापता हैं इसलिए खोज और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय भी हैं. चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हादसे में चीन की तरफ भी 16 लोग मारे गए, जबकि तिब्बत में करीब 550 लोग अभी भी लापता हैं.

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि पिछले हफ्ते हिमालय में आई जानलेवा बाढ़ 'कोई आम' घटना नहीं थी, बल्कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हुई थी. शाह ने कहा, "यह घटना दिखाती है कि हिमालयी इलाके में हमारे सामने आने वाले खतरे क्लाइमेट चेंज के साथ-साथ बढ़ रहे हैं। इसलिए, इस इलाके को सतर्क रहना चाहिए," उन्होंने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से देश में आ रही मुसीबतों का मुद्दा इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जोरदार तरीके से उठाया जाए.

26 अगस्त को आया था जलप्रलय: बता दें कि, 26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा के पास ग्लेशियर टूटने के बाद बर्फ और चट्टानों का मलबा (avalanche) नीचे की ओर पानी, कीचड़ और मलबे की तेज धारा के साथ बह निकला, जिससे उत्तरी और मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए थे.

पढ़ें---

TAGGED:

UTTARAKHAND
FLOOD
नेपाल
बाढ़
NEPAL TRAGEDY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.