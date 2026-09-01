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नेपाल त्रासदी: उत्तराखंड से जुड़े 5 विदेशी नागरिकों समेत 9 लापता, परिजनों ने सरकार से मांगी मदद

नेपाल के नुवाकोट में बाढ़ से क्षतिग्रस्त रिहायशी इलाके में मलबा हटाने का काम चल रहा है. (ANI) ( Etv Bharat )