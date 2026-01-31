तमिलनाडु में बड़ा हादसा : श्रद्धालुओं की भीड़ में घुसी कार, चार महिलाओं की मौके पर मौत
श्रद्धालुओं की भीड़ में कार के घुस जाने से चार महिलाओं की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गई.
Published : January 31, 2026 at 1:42 PM IST
पेरम्बलूर (तमिलनाडु) : तमिलनाडु में समयपुरम मरिअम्मन मंदिर की पदयात्रा कर रहे श्रद्धालुओं की भीड़ में घुसी बेकाबू कार ने कई श्रद्धालुओं को कुचल दिया जिसमें चार महिला श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
ये हादसा सुबह करीब पांच बजे पेरंबलूर जिले के सिरुवचूर के पास चेन्नई-त्रिची राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ. महिलाएं मंदिर की ओर पैदल जा रही थीं. उसी समय चेन्नई से त्रिची जा रही एक कार का संतुलन बिगड़ गया और उसने महिलाओं को टक्कर मार दी.
तिरुचिरापल्ली जिले के मशहूर शक्ति मंदिरों में से एक, समयपुरम मरियम्मन मंदिर में पूरे तमिलनाडु से हजारों भक्त यहां पर पूजा करने के लिए पैदल यात्रा करते हैं. इसी क्रम में कुड्डालोर जिले के तीर्थयात्री पेरम्बलुर जिले के सिरुवाचुर इलाके में तिरुचिरापल्ली-चेन्नई नेशनल हाईवे पर पैदल जा रहे थे.
मृतकों की पहचान कुड्डालोर की मलारकोडी (35), शशिकला (47) और विजयालक्ष्मी (40) और सलेम की चित्रा (40) के रूप में की गई है. तोझार कुडिकट्टई की ज्योतिलक्ष्मी (57) को गंभीर चोटें आईं. उन्हें इलाज के लिए पेरम्बलूर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
एक शिकायत के आधार पर, पेरम्बलूर पुलिस ने मामला दर्ज किया और चेन्नई के रहने वाले गौतम (24) नाम के कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मृतकों के शव को बरामद करने के साथ ही उन्हें पोस्टमार्टम के लिए पेरम्बलूर सरकारी अस्पताल भेज दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
