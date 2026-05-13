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महाराष्ट्र: सांगली में दुखद घटना, दीवार गिरने से 6 भक्तों की मौत, 15 घायल

महाराष्ट्र के सांगली में तूफान के दौरान बारिश के चलते दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया. दुर्घटना में कई भक्त हताहत हो गए.

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महाराष्ट्र के सांगली में दीवार गिरने से 6 भक्तों की मौत हो गई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 13, 2026 at 9:26 AM IST

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Updated : May 13, 2026 at 10:12 AM IST

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सांगली: एक चौंकाने वाली घटना हुई है जिसमें तूफानी हवाओं के कारण पत्थर और ईटों से बनी दीवार गिरने से छह श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए. यह दुखद घटना सांगली जिले के जाट तालुका के मोटेवाड़ी में हुई. मोटेवाड़ी में देवी मुर्गुबाई को समर्पित एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठा हुए थे.

शाम करीब 5:00 बजे तेज तूफानी हवा के साथ बारिश होने लगी. इसलिए मौके पर मौजूद भक्तों ने पास की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पनाह ली. उसी समय तेज हवा की वजह से एक बड़ा नालीदार मेटल का शेड टूटकर सीधे पत्थर और ईट की दीवार पर गिर गया. इस वजह से दीवार ढह गई और इसके इसके नीचे पनाह लिए भक्त दब गए. इससे छह लोगों की तुरंत मौत हो गई.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हादसे में मरने वालों में मंगल भाऊसाहेब मोठे (45, पडोंज़ारी), अरुण विजय गेजगे (14, डोमनल), सोनू लक्ष्मण गेजगे (14, डोमनल, ज़िला विजयपुरा, कर्नाटक), कोंडिबा सौबा गेजगे (65, दरीबड़ची), संजूबाई राम चौधरी (51, टक्कलकी, कर्नाटक), और शंकर आबा लोखंडे (75, दरीबड़ची) शामिल हैं. कुल छह लोगों की मौत हो गई.

घायल लोगों की पहचान दरियप्पा नागा कोकरे, मुर्शिद पुजारी, मरिबा नागा कोकरे, संजू अप्पासो एवले, शिवा गेजगे, कोंडिबा बीरा गेजगे, और बीरू विजू गेजगे के तौर पर हुई. घायलों को इलाज के लिए सांख, मिराज और विजयपुरा (कर्नाटक) के अस्पतालों में भर्ती कराया गया.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह हादसा साइट पर किए गए कंस्ट्रक्शन के काम की घटिया क्वालिटी की वजह से हुआ. इस बीच, इस घटना से पूरे जाट तालुका में दुख की लहर है. बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है.

विधायक पडलकर ने कहा, 'मुरुगबाई देवी मेले के लिए मोठेवाड़ी में इकट्ठा हुए भक्तों के साथ एक दुखद हादसा हुआ. छह भक्त, जो मौसम से बचने के लिए पनाह ले रहे थे तेज हवाऔर भारी बारिश के कारण दीवार गिरने से मारे गए. इसके अलावा इस घटना में 15 भक्त घायल हो गए.

घायलों को इलाज के लिए सांख, मिराज और विजयपुरा (कर्नाटक) के अस्पतालों में भर्ती कराया गया. घटना के बाद प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा. प्रशासन अभी साइट पर हर मुमकिन मदद देने की पूरी कोशिश कर रहा है. हमने इस मामले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ से भी बात की है. इसके अलावा, हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया है और घायलों को सही मेडिकल केयर मिले, यह पक्का करने के लिए निर्देश जारी किए हैं.' पडलकर ने इस घटना में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी.

ये भी पढ़ें- महाराष्ट्र में भीषण हादसा, ट्रक की पिकअप से भिड़ंत, छह की मौत, सात गंभीर
Last Updated : May 13, 2026 at 10:12 AM IST

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