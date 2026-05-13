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महाराष्ट्र: सांगली में दुखद घटना, दीवार गिरने से 6 भक्तों की मौत, 15 घायल

सांगली: एक चौंकाने वाली घटना हुई है जिसमें तूफानी हवाओं के कारण पत्थर और ईटों से बनी दीवार गिरने से छह श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए. यह दुखद घटना सांगली जिले के जाट तालुका के मोटेवाड़ी में हुई. मोटेवाड़ी में देवी मुर्गुबाई को समर्पित एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठा हुए थे.

शाम करीब 5:00 बजे तेज तूफानी हवा के साथ बारिश होने लगी. इसलिए मौके पर मौजूद भक्तों ने पास की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पनाह ली. उसी समय तेज हवा की वजह से एक बड़ा नालीदार मेटल का शेड टूटकर सीधे पत्थर और ईट की दीवार पर गिर गया. इस वजह से दीवार ढह गई और इसके इसके नीचे पनाह लिए भक्त दब गए. इससे छह लोगों की तुरंत मौत हो गई.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हादसे में मरने वालों में मंगल भाऊसाहेब मोठे (45, पडोंज़ारी), अरुण विजय गेजगे (14, डोमनल), सोनू लक्ष्मण गेजगे (14, डोमनल, ज़िला विजयपुरा, कर्नाटक), कोंडिबा सौबा गेजगे (65, दरीबड़ची), संजूबाई राम चौधरी (51, टक्कलकी, कर्नाटक), और शंकर आबा लोखंडे (75, दरीबड़ची) शामिल हैं. कुल छह लोगों की मौत हो गई.

घायल लोगों की पहचान दरियप्पा नागा कोकरे, मुर्शिद पुजारी, मरिबा नागा कोकरे, संजू अप्पासो एवले, शिवा गेजगे, कोंडिबा बीरा गेजगे, और बीरू विजू गेजगे के तौर पर हुई. घायलों को इलाज के लिए सांख, मिराज और विजयपुरा (कर्नाटक) के अस्पतालों में भर्ती कराया गया.