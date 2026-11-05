नागौर में पटाखा गोदाम में भीषण धमाका, दो लोगों की मौके पर ही मौत, जोरदार विस्फोट से दहल उठा इलाका
पटाखों में आग लगने के बाद अचानक हुए जोरदार विस्फोट की आवाज करीब 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी.
Published : November 5, 2026 at 11:00 AM IST
नागौर : शहर के बड़ली क्षेत्र में गुरुवार को पटाखा गोदाम में आग लग गई. आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और इसके बाद जोरदार ब्लास्ट हो गया. धमाका इतना भयावह था कि आसपास का पूरा इलाका दहल उठा. हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी आवाज : इस मामले में नागौर IPS जतिन जैन ने बताया कि हादसे में दो की मौत हुई है. एसएसएल टीम को मौके पर बुलाया है. वहीं, लोगों के अनुसार पटाखों में आग लगने के बाद अचानक हुए जोरदार विस्फोट की आवाज करीब 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें और कोतवाली थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई. दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए.
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पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को संभालने और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई. फिलहाल ब्लास्ट किन परिस्थितियों में हुआ और पटाखों में आग लगने के पीछे क्या कारण रहे, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस और प्रशासन की ओर से हादसे की जांच की जा रही है. घटनास्थल पर हुए नुकसान, अन्य संभावित घायलों और विस्फोट के वास्तविक कारणों को लेकर विस्तृत जांच की जा रहा है.
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