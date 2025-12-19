ETV Bharat / bharat

नागपुर में बड़ा हादसा: इंडस्ट्रियल इकाई में पानी की टंकी गिरने से तीन लोगों की मौत, तीन अन्य घायल

अवाडा कंपनी में सोलर पैनल बनाने के दौरान हादसा हो गया, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि तीन घायल हो गए.

Three people died after a water tank collapsed at an industrial unit.
इंडस्ट्रियल इकाई में पानी की टंकी गिरने से तीन लोगों की मौत (IANS)
ETV Bharat Hindi Team

December 19, 2025

नागपुर : नागपुर के बुटीबोरी एमआईडीसी में शुक्रवार को एक कंपनी में पानी की टंकी गिरने से तीन मजदूरों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में तीन अन्य मामूली रूप से घायल हुए हैं.

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी घायलों का अलग-अलग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज चल रहा है. बताया जाता है कि मजदूर पानी की टंकी के पास एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, इसी दौरान टंकी गिर गई और वे उसके नीचे फंस गए.

एक अधिकारी ने बताया कि घटना सुबह करीब साढ़े नौ बजे एक सोलर पैनल निर्माण फैक्टरी में हुई. उन्होंने बताया कि अवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड की एक फैक्टरी में बनी एक विशाल पानी की टंकी ढह गई, जिससे लोग उसके मलबे के नीचे दब गए. पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, और आगे की जांच चल रही है.

