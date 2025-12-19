नागपुर में बड़ा हादसा: इंडस्ट्रियल इकाई में पानी की टंकी गिरने से तीन लोगों की मौत, तीन अन्य घायल
अवाडा कंपनी में सोलर पैनल बनाने के दौरान हादसा हो गया, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि तीन घायल हो गए.
Published : December 19, 2025 at 3:45 PM IST
नागपुर : नागपुर के बुटीबोरी एमआईडीसी में शुक्रवार को एक कंपनी में पानी की टंकी गिरने से तीन मजदूरों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में तीन अन्य मामूली रूप से घायल हुए हैं.
पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी घायलों का अलग-अलग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज चल रहा है. बताया जाता है कि मजदूर पानी की टंकी के पास एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, इसी दौरान टंकी गिर गई और वे उसके नीचे फंस गए.
Nagpur, Maharashtra: Tank tower collapses at Avaada company in Butibori MIDC, Nagpur. 3 workers dead, 11 injured. Police & fire brigade at site; rescue and investigation underway pic.twitter.com/GMkDpKgJqx— IANS (@ians_india) December 19, 2025
एक अधिकारी ने बताया कि घटना सुबह करीब साढ़े नौ बजे एक सोलर पैनल निर्माण फैक्टरी में हुई. उन्होंने बताया कि अवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड की एक फैक्टरी में बनी एक विशाल पानी की टंकी ढह गई, जिससे लोग उसके मलबे के नीचे दब गए. पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, और आगे की जांच चल रही है.
Maharashtra | In an accident at the Awada company in Butibori MIDC, Nagpur, three labourers died and 3 were seriously injured and 3 minor injured when a water tank collapsed. They are currently receiving treatment at various private hospitals. The labourers were working on a…— ANI (@ANI) December 19, 2025
ये भी पढ़ें- Murder of Husband : पत्नी ने कुल्हाड़ी से पति का सिर काटा, कुएं में कूदी तो लोगों ने बचाया