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आंध्र प्रदेश में दो अलग-अलग सड़क हादसा, 6 की मौत, 14 लोग घायल

सावल्यापुरम/राजनगरम: आंध्र प्रदेश में 24 घंटे के अंदर हुई दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि प्रकाशम जिले में एक लॉरी के ऑटो-रिक्शा से टकराने से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पूर्वी गोदावरी जिले में टायर पंचर होने के बाद एक वाहन के पलटने से तीन अन्य लोगों की जान चली गई.

पूर्वी गोदावरी जिले के रंगमपेटा मंडल में मंगलवार तड़के वदिशलेरु और रंगमपेटा के बीच टायर पंचर होने के बाद टाटा ऐस वाहन के अचानक पलट जाने से तीन लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए. यह हादसा सुबह करीब 3 बजे हुआ, जब काकीनाडा जिले के समरलाकोटा और पिथापुरम मंडल के मल्लाम और जल्लुरु गांवों के 11 लोग बापटला जिले के कोल्लुरु इलाके से घर लौट रहे थे, जहां वे निर्माण कार्य में लगे हुए थे.

हादसे के बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया. मृतकों की पहचान समरलाकोटा के निवासी मसाकापल्ली बाबू, मुरमारला राजू और काकाडा राजू के रूप में हुई है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'उनमें से तीन की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना का असर बहुत गंभीर था क्योंकि वाहन में ले जाए जा रहे सीमेंट के स्लैब उन पर गिर गए.'

घायलों को 108 एम्बुलेंस सेवा से पेड्डापुरम के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जबकि पीड़ितों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अनापर्थी के सरकारी अस्पताल भेजा गया. पुलिस ने बताया कि तीनों मृतकों की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच थी. इस हादसे के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया और दुर्घटना की आगे की जांच चल रही है.