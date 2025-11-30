ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु के शिवगंगा में दो बसों में भीषण टक्कर, 7 लोगों की मौत

तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में दो बसों में भीषण टक्कर होने से 7 लोगों की मौत हो गई.

तमिलनाडु के शिवगंगा में दो बसों में भीषण टक्कर, 7 लोगों की मौत (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 30, 2025 at 5:43 PM IST

चेन्नई: तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में रविवार को भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई. शिवगंगा जिले के एसपी शिव प्रसाद ने बताया कि यह हादसा तिरुपत्तूर के पास हुआ, जब दो बसों में आमने-सामने से टक्कर हो गई. उन्होंने कहा कि इसमें 7 लोगों की मौत हो गई.

तेनकासी में दो बसों में हुई थी टक्कर
इससे पहले, 24 नवंबर को तमिलनाडु के तेनकासी जिले में दो बसों में आमने-सामने से टक्कर हो गई थी, जिसमें सात यात्रियों की मौत हो गई थी और 50 से अधिक अन्य घायल हुए थे. यह दुर्घटना मदुरै-कोल्लम राष्ट्रीय राजमार्ग पर कदयानल्लूर के पास से हुई थी, जब तेनकासी से कोविलपट्टी जा रही एक निजी बस और राजपलायम से तेनकासी जा रही एक अन्य बस टकरा गई थी. बताया गया था कि दो लेन वाले हिस्से पर ओवरटेक करने के प्रयास के कारण यह घातक दुर्घटना हुई थी. छह यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था.

