पाकिस्तान का पठान और पंजाब का मोगा बना असलहों का रूट, फायदा उठा रहे झारखंड के गैंग्स
झारखंड के कई आपराधिक गिरोहों के पास अत्याधुनिक हथियार है, जिन्हें पाकिस्तान से मोगा (पंजाब) के रास्ते भारत में तस्करी करके लाया गया.
Published : November 19, 2025 at 1:04 PM IST
रांचीः पाकिस्तान का पठान गैंग और पंजाब का मोगा शहर, झारखंड के अपराध की दुनिया के लिए जाना माना नाम बन गया है. झारखंड के कई आपराधिक गिरोह अत्याधुनिक हथियारों के लिए पाकिस्तान के पठान गिरोह के संपर्क में हैं, इसका खुलासा एटीएस और रांची पुलिस दोनों की जांच में हो चुका है. झारखंड पुलिस के सामने इस खतरनाक गठजोड़ को ब्रेक करने की बड़ी जिम्मेदारी है.
क्या है पठान और पंजाब के मोगा का कनेक्शन
झारखंड के कई आपराधिक गिरोहों के पास अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा है. सोशल मीडिया पर भी कभी-कभी यह गिरोह उसकी नुमाइश करते नजर आते हैं. वहीं पुलिस के द्वारा भी कई ऐसे हथियार पकड़े गए हैं जो सीधे पाकिस्तान से भारत लाए गए थे.
दरअसल पाकिस्तान से भारत हथियार आने का जो रास्ता है उसी का मोगा लिंक है. पाकिस्तान का हथियार तस्कर पठान गैंग, पंजाब के मोगा में ही ड्रोन से हथियार की सप्लाई करता है, जिसे कलेक्ट कर किसी सुरक्षित जगह पर छुपाया जाता है और फिर झारखंड के अपराधी गिरोह उसे विभिन्न माध्यमों से झारखंड ले आते हैं. झारखंड पुलिस की आधिकारिक सूचना के मुताबिक अब तक 50 से अधिक हथियार जो पाकिस्तान के पठान गिरोह के द्वारा मोगा के रास्ते भेजे गए थे वह झारखंड पहुंचे जिनमें से कई हथियार पुलिस ने बरामद भी किए हैं.
कैसे हुई पुलिस को पठान गैंग की जानकारी
पाकिस्तान के पठान गिरोह से झारखंड के आपराधिक गिरोह का कनेक्शन कैसे हुआ इसकी तो कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. लेकिन पहले मयंक सिंह की गिरफ्तारी और उसके बाद कुख्यात सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा की गिरफ्तारी के बाद दोनों के इकबालिया बयान ने यह साबित कर दिया कि भले ही दोनों गिरोह अलग-अलग काम करते हैं लेकिन दोनों को हथियार पाकिस्तान का पठान गिरोह ही उपलब्ध करवा रहा था. हथियार मंगाने के लिए दोनों ही गिरोह पंजाब के मोगा शहर का इस्तेमाल कर रहे थे.
सबसे पहले मयंक ने खोला राज
अजरबैजान से गिरफ्तार कर झारखंड लाए गए मयंक सिंह ने पाकिस्तानी तस्करों और भारत में उनके लिए काम करने वाले कुरियर्स को लेकर कई अहम जानकारियां एटीएस को उपलब्ध करवाई हैं. तस्करों और कुरियर्स के बारे में जानकारी मिलने के बाद झारखंड एटीएस की टीम पंजाब सहित देश के कई राज्यों की पुलिस के साथ संपर्क में है, ताकि इस हथियार नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके.
मयंक सिंह ने रिमांड अवधि में पूछताछ के दौरान कई खुलासे किए हैं, जिनके आधार पर यह पता चला है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद विदेश से हथियार मंगवाते हैं या फिर उन्हें बनाते भी हैं. इन हथियारों को विभिन्न माध्यमों से भारत में पंजाब के रास्ते पहुंचाया जाता है. जिसके बाद वही हथियार झारखंड के अपराधियों तक भी पहुंचते हैं.
पाक तस्कर ड्रोन के माध्यम से हथियार को बॉर्डर क्रॉस कराने का काम करते हैं, जिसके बाद हथियार तस्करी के नेटवर्क में शामिल कुरियर इसे वहां से उठाकर चंडीगढ़ या फिर दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फिर उनकी सप्लाई की जाती है. पूछताछ में यह भी जानकारी मिली है कि यह हथियार न सिर्फ झारखंड आते हैं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी भेजे जा रहे हैं.
हथियार और प्रॉपर्टी के लिए हवाला का इस्तेमाल
अजरबैजान से गिरफ्तार कुख्यात अपराधी मयंक सिंह ने हवाला कारोबार और रंगदारी से की गई कमाई को कहां निवेश किया गया है, इसे लेकर भी बड़े-बड़े खुलासे किए हैं. मयंक का गैंग झारखंड सहित दूसरे राज्यों से रंगदारी के रूप में जो पैसे वसूलता था उसे हवाला के जरिए विदेश भेज कर उससे हथियार खरीदे जाते थे साथ ही साथ विदेश में प्रॉपर्टी भी खरीदी जाती थी. एक तो हथियार खरीदने के लिए हवाला का इस्तेमाल किया जाता था, दूसरा गैंग के अपराधियों के लिए देश के भीतर और बाहर जो भी प्रॉपर्टी खरीदी जाती थी उसमें में भी हवाला के जरिए ही पैसे का लेन देन होता था.
वेस्टर्न यूनियन के सहारे पैसे का लेनदेन
जांच के क्रम में वेस्टर्न यूनियन कंपनी का नाम भी सामने आया है. वेस्टर्न यूनियन कंपनी के जरिए ही पैसों का लेनदेन किया गया है. इसे लेकर भी जांच की जा रही है. जांच में जो बातें सामने आई हैं, उसके अनुसार झारखंड से करोड़ों रुपया विदेश पहुंचता था. जिसे हवाला और वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर कंपनी के जरिए विदेश से भारत या फिर भारत से विदेश भेजा जाता था. एटीएस सूत्र बताते हैं कि इसके सहारे करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है.
हथियार के लिए भी हवाला का इस्तेमाल
एटीएस की जांच में हथियारों का मयंक सिंह से पाकिस्तान कनेक्शन साबित हो चुका है. इस संबंध में आगे की जांच भी की जा रही है. अब तक जो जानकारी उपलब्ध हो पाई है, उसके अनुसार झारखंड में हथियारों की आपूर्ति के बदले अमन साव ने हवाला के जरिए करोड़ो रुपए पाकिस्तान भिजवाए थे. हथियारों के लिए हवाला के जरिए रुपए पहले यूरोप भेजे जाते थे इसके बाद उस पैसे को थाईलैंड और मलेशिया भेजा जाता था. हथियारों की डील के लिए मलेशिया स्थित पाकिस्तान के आधा दर्जन रेस्टोरेंट और कैफे का प्रयोग किया जाता था.
एटीएस के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार मलेशिया में पाकिस्तान के दो रेस्टोरेंट हैं उनमें से एक रेस्टोरेंट का नाम पाक पंजाबी रेस्टोरेंट है, जिसमें पाकिस्तानी कर्मचारी कार्यरत हैं. हवाला के रुपए उन पाकिस्तानी कर्मचारियों के माध्यम से पाकिस्तान पहुंच जाते थे. वही पैसे पाकिस्तानी हथियार आपूर्तिकर्ताओं को मिल जाते थे, जिसके बदले में वह पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई भारत में करते थे.
रिया सिन्हा ने भी साबित किया पाक कनेक्शन
मयंक सिंह, अमन साहू (मृत) के पाक कनेक्शन के बाद सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा की गिरफ्तारी ने भी सुजीत और कुख्यात प्रिंस खान के तार पाक के पठान गिरोह से जोड़ दिया है. झारखंड के कुख्यात अपराधी प्रिंस खान और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा समेत उसके गुर्गों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान के हथियार तस्करों से है. दोनों कुख्यात पाकिस्तान के हथियार तस्करों को पैसे भेजकर हथियार खरीदते हैं और उसे पंजाब के रास्ते झारखंड में मंगवाते हैं. इसका खुलासा रांची पुलिस की जांच में हुआ है. सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा सहित आधा दर्जन अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद यह बड़ी सच्चाई सामने आई है. सुजीत की पत्नी रिया सहित गिरफ्तार अन्य अपराधियों पर यूएपीए एक्ट 1967(टेरर फंडिंग) के तहत मामला दर्ज किया है.
आपको बता दें कि रांची पुलिस 13 अक्टूबर को रिया सिन्हा, बबलू खान, मो. शाहिद उर्फ अफरीदी खान, मो. सेराज उर्फ मदन और रवि आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. इन अपराधियों के पास से पुलिस ने तीन पिस्टल, सात मैगजीन, 13 जिंदा गोली, कार व मोबाइल बरामद किया था.
क्या था रिया का कबूलनामा
रांची पुलिस के सामने सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा ने यह कबूल किया था कि वह अपने पति सुजीत सिन्हा को भरोसे में लेते हुए पाकिस्तान के पठान गैंग से संपर्क कर हथियारों को झारखंड मंगवाती थी. हथियारों का पेमेंट करने के लिए जो पैसे रंगदारी से आते थे उसका प्रयोग किया जाता था.
11 विदेशी हथियार अब तक बरामद नहीं
पुलिस की जांच में बात सामने आई है कि पाकिस्तान से गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और उसके गुर्गों ने 21 हथियार झारखंड मंगवाए थे. जिसमें से 10 हथियार पुलिस ने बरामद कर लिए हैं, लेकिन 11 विदेशी हथियार को पुलिस अब तक बरामद नहीं कर सकी है. पुलिस की टीम उन हथियारों को बरामद करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.
पंजाब से हथियार लाती हैं लड़कियां, हवाला से भुगतान
गैंगस्टर सुजीत सिन्हा पंजाब के मोगा से विदेशी हथियार झारखंड लाने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करता था. पुलिस के अनुसार गैंगस्टर का करीबी रवि आनंद उर्फ सिंघा को हथियार लाने की जिम्मेवारी दी गई थी. पुलिस ने जिन हथियारों को जब्त किया है, उसे लाने के लिए रवि ने अपनी एक दोस्त का इस्तेमाल किया था. हालांकि गैंग के अधिकतर लोग उसे न तो देखे हैं और न ही जानते है. हथियारों की खरीद के लिए भारत से हवाला के जरिए पैसा पाकिस्तान और दुबई भेजा जाता था.
