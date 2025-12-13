ETV Bharat / bharat

गुजरात: राजकोट की गौशाला में 80 गायों की मौत, अधिकारियों ने शुरू की जांच

राजकोट (गुजरात): राजकोट जिले के कोटदासंगनी तालुका में एक गौशाला में संदिग्ध फूड पॉइजनिंग से 80 गायों की मौत हो गई है. श्री रामगर बापू गौसेवा ट्रस्ट की यह गौशाला संधवाया गांव में है. पता चला है कि पिछले 24 घंटों में गायों की हुई है. संबंधित अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है. श्री रामगर बापू गौसेवा ट्रस्ट वर्षों से गौ सेवा से जुड़ा है.

जानकारी के अनुसार इस गौशाला में 400 से ज्यादा गायों की सेवा की जाती है, लेकिन शुक्रवार को 80 से अधिक गायों की संदिग्ध फूड पॉइजनिंग से मौत होने से पूरे इलाके में दुख का माहौल है. शुरुआती जांच के मुताबिक, माना जा रहा है कि गायों की मौत उन्हें दिए गए मूंगफली के छिलके खाने से हुई.

गौशाला पहुंची वेटनरी टीम

बताया गया है कि फूड पॉइजनिंग के कारण गायों के मरने की संख्या बढ़ सकती है. 20 से अधिक प्रभावित गायों का इलाज शुरू कर दिया गया है. राजकोट, गोंडल और कोटदासंगानी जैसे इलाकों से वेटनरी टीमें संधवाया पहुंच गई हैं, जो प्रभावित गायों का इलाज कर रही हैं. गायों की मौत का सही कारण जानने के लिए पोस्टमॉर्टम समेत अन्य कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

घटना को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है. जिला कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश, जिला विकास अधिकारी आनंदू सुरेश गोविंद और अन्य बड़े अधिकारियों ने शनिवार को गौशाला का दौरा किया. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि प्रभावित गायों का उचित इलाज किया जाएगा.